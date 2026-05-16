NATO neden popüler kültüre ve sinema endüstrisine el atar!

Geçen günlerde, 3 Mayıs, İngiliz The Guardian gazetesi batı emperyalizminin savaş örgütü NATO’nun Avrupa ve ABD’deki sinema-film endüstrisinin temsilcileriyle gizli toplantılar düzenlediğini yazdı. Brüksel, Los Angeles ve Paris'teki buluşmalar Türkiye’deki yoğun politik atmosferde çok fazla gündeme gelmedi. Özel habere göre toplantıların dördüncüsü önümüzdeki ay Londra’da Büyük Britanya Yazarlar Birliği (WGGB) üyesi senaristlerle gerçekleştirilecek.

Ajanslardan aktaracak olursak Guardian’a konuşan bir NATO yetkilisine göre bu etkinlikler NATO temsilcileri, sivil toplum ve düşünce kuruluşları ile etkileşimi içeriyor. Londra’daki söz konusu girişim de eğlence sektöründeki kurgu yazarları için düzenlenen bir dizi oturumun devamı olacak.

POPÜLER KÜLTÜRÜN SİLAHA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Amerikan emperyalizminin popüler kültürü, Hollywood’u, sinema ve film endüstrisini kullanmasına aşinayız. Geçmişten bu yana diziler, filmler, kitaplar üzerinden ABD emperyalizminin meşrulaştırılmaya çalışıldığına ilişkin sayısız örnek mevcut. Kore’den Vietnam’a, Somali’den Afganistan ve Irak’a ABD’nin müdahale ve saldırganlıklarının temize çekildiği, gerçeklerin ters yüz edildiği çarpıtılmış bir tarih yazımı belleklere işlenmeye çalışıldı. Bu konuda “başarısız” olduklarını da söylemek zor. Popüler kültürü şekillendiren Amerikan emperyalizmi istediği hikayeyi satmakta bir hayli mahir.

EMPERYALİZMİN YENİ YÖNELİMLERİ

Benzer bir stratejinin bu kez de Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) üzerinden devreye sokulması “savaş örgütü”ne biçilen rolle ilintili. Yakın bir tarihe kadar transatlantik ittifakın Avrupa kanadı tarafından “beyin ölümü”nün gerçekleştiği belirtilen NATO’ya ABD eliyle yeni bir format atılmaya çalışılıyor. Bu restorasyon da popüler kültür üzerinden gerçekleştirilecek.

3 Mayıs tarihli Guardian haberinde Brüksel, Los Angeles, Paris toplantılarının NATO’nun mesajlarını sinema ve televizyon aracılığıyla yayma girişimi olduğu yer alıyor. İrlandalı ödüllü senarist Alan O'Gorman, planlanan toplantıyı "skandal" olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullanıyor: “Şu anda Avrupa genelinde savunma sistemlerimizin zayıfladığına dair bir korku yayılmaya çalışılıyor. Bunu İrlanda bağlamında görüyorum; burada bazı medya kuruluşları ve hükümet, NATO’yu olumlu bir şekilde sunmak ve kendimizi onlarla daha yakından uyumlu hale getirmek için baskı yapıyor.”

O'Gorman toplantıya davet edilen diğer senaristlerin "sanatın savaşı destekleyecek şekilde kullanılacak olmasından oldukça rahatsız olduklarını" ve kendilerinden "NATO propagandasına katkıda bulunmalarının" istendiğini hissettiklerini söyledi.

NATO’nun akıl hocaları sanatla daha güçlü ilişkiler kurulmasının peşinde. Avrupa Reform Merkezi bu yılın başlarında yayınladığı bir raporda, hükümetleri senaristler ve film yapımcıları da dahil olmak üzere kültür liderleriyle işbirliği yapmaya, savunma harcamalarına yönelik kamuoyu desteğini artırmaya ve "bu savunma yatırımlarının neden gerekli olduğunu daha iyi anlatmaya" çağırmıştı.

NATO’nun Amerika ve Avrupa’da film ve televizyon sektöründen isimlerle kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği toplantılar, ittifakın popüler kültür üzerinden propaganda üretme çalışmalarına yoğunlaşacağının işareti.

SENARİSTLER, YÖNETMENLER NATO KARARGAHINDA

Haberden öğreniyoruz ki; NATO’nun eğlence sektörüyle teması yeni değil. 2024’te aralarında ödüllü Friends dizisinin yazar ve yürütücü yapımcısının yanı sıra polisiye dizi Law & Order’dan bir yazar ve High Potential yapımında görev alan bir isim de aralarında bulunduğu sekiz senarist, Washington merkezli Center for Strategic and International Studies tarafından Brüksel’deki NATO karargâhında ağırlandı.

Ekip, güvenlik politikaları hakkında bilgilendirilen grup, ziyaret kapsamında dönemin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir araya geldi.

NATO ORKESTRASI SWİNG DANS FESTİVALİNDE

NATO sadece film ve sinema endstrisiyle bağlantıya geçmiş değil. Dans partilerinden gençlik festivallerine her yere sızmış durumdalar. Örneğin bu yılın başlarında Brüksel'de düzenlenen bir swing dans festivaline katılan uluslararası müzik gruplarının arasında NATO Caz Orkestrası da vardı. NATO gibi askeri bir ittifakın sivil ve kültürel bir alanda bu kadar görünür olması, yalnızca estetik veya müzikal bir tercih değildi.

SAVAŞ ÖRGÜTÜNÜN PR’I YAPILIYOR

Amerikan-Batı emperyalizminin silahlı kolu NATO yeni savaşlara, müdahalelere hazırlanırken bir “meşruiyet” peşinde. Bunun için de kamuoyu nezdindeki algısı olumlanmaya çalışılıyor. Popüler kültür bu üzerinden bu bağ kurulmaya çalışılırken sinema-film endüstrisi ile kurulan ilişkiler kritik önemli. Savaş çığırtkanlığı için popüler kültür ve sinema araçsallaştırılacak.

YUMUŞAK GÜÇ OLARAK KONUMLANMA HİLESİ

21. yüzyılın küresel güç mimarisinin nasıl şekilleneceğine yönelik ABD ve Çin gibi güç merkezi arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken emperyalist savaş örgütü NATO’ya yaşamsal bir görev biçiliyor.

4 Nisan’da 77’inci kuruluş yıldönümünü kutlayan Kuzey Atlantik İttifakı-NATO’ya yeni format atılmaya çalışılırken ittifakın gelecek zirvesi Ankara’da. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da Saray’da düzenlenecek zirve birçok şeyi anlatıyor.

Bir askeri savaş örgütü olan bu strateji aracılığıyla kendisini sadece askeri bir yapı olarak değil, aynı zamanda değerler, normlar ve kültürel temsiller yoluyla da meşrulaştırmaya çalışması teşhir edilmeli. İzin verilmemeli.