NATO'nun karanlık yüzü

Zeynep DOĞAN

Daniele Ganser’in “NATO’nun Gizli Orduları” adlı çalışması, 20. yüzyıl Avrupa tarihine düşülmüş en sarsıcı dipnotlardan birini gün yüzüne çıkarıyor: Gladyo. İkinci Dünya Savaşı sonrası NATO ve CIA iş birliğiyle kurulan, görünürde Sovyet işgaline karşı hazırlanan ancak barış zamanında kendi halklarına karşı kullanılan bu gizli yapıların tarihi, Ganser’in arşiv araştırmaları, parlamenter soruşturmalar ve tanıklıklarla ördüğü titiz anlatımda hayat buluyor.

Ganser’in kitabı ilk baskısından bu yana yaklaşık yirmi yıl geçmiş olmasına rağmen, içerdiği bilgiler ne yazık ki hâlâ güncelliğini koruyor. Çünkü kitabın ele aldığı ana tema -devlet eliyle yürütülen örtülü operasyonlar, istihbarat oyunları ve 'iç düşman' üretme stratejileri- yalnızca geçmişe değil, bugünün dünyasına da ışık tutuyor. Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa’da yükselen sağ popülizm, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında uygulanan dezenformasyon teknikleri ve hatta ABD’nin Latin Amerika’daki darbe geçmişiyle yüzleşememesi, Ganser’in incelediği 'gizli savaş' taktiklerinin modern türevleriyle yankılanıyor. Bu bağlamda kitap, yalnızca bir tarih çalışması değil; aynı zamanda güncel siyasal olayları okurken kullanılabilecek bir tür arka plan haritası sunuyor. Özellikle haberlerde, çeşitli ülkelerde yaşanan karmaşık politik gelişmeleri takip eden okurlar için bu eser, perde arkasındaki güç ilişkilerini kavrama açısından ciddi bir imkân sağlıyor.

Kitap, İtalya’dan Yunanistan’a, Türkiye’den Belçika’ya kadar 14 Avrupa ülkesinde, CIA ve MI6’nın desteğiyle kurulan ve yıllarca meclislerin bilgisi dışında faaliyet yürütmüş 'stay-behind' ordularının izini sürüyor. Bu orduların yalnızca savaş zamanı için değil, barış zamanında da iç siyaseti yönlendirmek üzere aktif kullanıldığı; terör saldırıları, sabotajlar ve komünist partileri itibarsızlaştırmak için düzenlenen provokasyonlarla demokrasiyi içeriden çökerttikleri belgeleniyor. Özellikle İtalya’daki Peteano katliamı ve Bologna tren istasyonundaki bombalama, sol grupların üzerine yıkılmak istenen ama Gladyo bağlantısı ortaya çıkan olaylar olarak kitapta çarpıcı biçimde analiz ediliyor.

Türkiye bölümü ise, kitabın en can alıcı noktalarından biri. Özel Harp Dairesi, 6-7 Eylül olayları ve 12 Eylül darbesine uzanan çizgide Türkiye’nin de bu karanlık ağa nasıl entegre edildiği, belgeler ve tanıklıklarla aktarılıyor. Bugün hâlâ askerî-sivil bürokrasi ilişkilerinin karanlıkta kalan yönleri düşünüldüğünde, Ganser’in analizi yalnızca bir tarih okuması değil, aynı zamanda günümüz Türkiye’si için de bir uyarı işlevi görüyor. Kitap, aynı zamanda bu olaylara karşı toplumsal belleğin nasıl şekillendiğini ya da şekillenemediğini de düşündürüyor. Türkiye gibi darbelerle şekillenmiş bir ülkede, devlet içindeki paralel yapılarla hesaplaşmanın yalnızca hukuki değil, tarihsel ve kültürel bir mesele olduğunu gösteriyor.

Ganser’in akademik titizliği, karmaşık istihbarat örgütlenmelerini anlaşılır bir dille ortaya koyabilmesiyle birleşiyor. Kitabın dili yer yer teknik bilgilerle yoğunlaşsa da, okuru bunaltmadan ilerliyor. Bu da onu yalnızca uzmanlara değil, günümüz politikalarını tarihsel perspektiften okumak isteyen geniş bir okur kitlesine hitap eden bir metin haline getiriyor.

Sonuç olarak, NATO’nun Gizli Orduları yalnızca geçmişin sır perdesini aralayan bir çalışma değil; aynı zamanda bugünün dünyasını anlamak isteyenler için de bir anahtar. Devletlerin kendi halklarına karşı neler yapabileceğini görmek, demokrasinin yalnızca seçimlerden ibaret olmadığını hatırlamak isteyen herkesin kitaplığında bulunması gereken bir eser. Ganser’in dediği gibi, "gerçekle yüzleşmeden özgürleşemeyiz."