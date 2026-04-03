NATO’ya karşı Buca’da yürüyüş

BirGün EGE

SOL Parti, TİP ve Emek Partisi tarafından yapılan çağrıda, NATO’nun savaş politikalarına ve Türkiye’deki askeri varlığına tepki gösterildi. Bildiride, NATO’nun “savunma örgütü” olmadığı, aksine dünya genelinde savaş ve yıkımın bir parçası olduğu vurgulanarak, Türkiye’nin NATO üyeliğinin ülkeye barış ve güvenlik getirmediği ifade edildi. Açıklamada, 4 Nisan Cumartesi günü (yarın) Şirinyer İZBAN önünde buluşularak Buca’daki NATO Komutanlığı’na yürüneceği duyuruldu.

Yapılan ortak açıklamada, “77 yıl önce 4 Nisan 1949'da ABD önderliğinde ‘savunma örgütü’ yalanlarıyla süslenmeye ve masumlaştırılmaya çalışılan NATO, kurulduğu günden bugüne milyonlarca insanın eli kanlı katili, emperyalistlerin çıkarlarının en azılı savunucusu olagelmiştir. Balkanlardan Ortadoğu'ya, Yugoslavya, Bosna Hersek, Kosova, Irak, Afganistan, Libya, Lübnan, Suriye, Filistin, İran gibi ülkelerde saldırıların, milyonlarca sivilin ölümünden NATO doğrudan sorumludur. Günümüzde NATO, ABD-Avrupa emperyalizminin çıkarlarını savunmak, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Güney Asya, Karadeniz ve Akdeniz’de paylaşım mücadelelerinde doğrudan müdahil olmak, ‘yükselen tehdit’ olarak algılanan Rusya-Çin bloğuna karşı yayılmacı ve agresif bir savaş örgütü olarak pozisyon almaktadır. Ukrayna savaşı bunu yeniden gösterirken Suriye, İran, Filistin saldırıları da Orta Doğu örnekleri olmuştur. Türkiye ise NATO’ya üye olduğu 1952 yılından bu yana darbeler, provokasyonlar ve katliamlardan kurtulamadı. NATO adına Türkiye askerleri Afganistan, Irak, Kosova, Aden Körfezi olmak üzere birçok yerde görev aldı. Türkiye'nin dört bir yanında onlarca NATO üssü, karargâhı, komutanlığı bulunuyor. Kürecik, İncirlik gibi Orta Doğu'ya yönelik saldırıların kritik merkezi haline gelen üsler ise milyonlarca insanın katledilmesinde emperyalistlerin elini güçlendiriyor” denildi.

MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM

Açıklamada şunlar ifade edildi: “Savaş örgütü NATO güçlensin diye savaş harcamaları ve bütçelerden ayrılan paylar her geçen dönem artırılıyor. Savaş ve yıkımın doğurduğu sonuçlar milyonlarca işçi ve emekçinin içerisinde bulunduğu yoksulluğu derinleştiriyor. Ülkemizde de AKP iktidarı meşruiyetini ABD ve NATO’dan almak adına emperyalizmle uyumlu politikalarını devam ettiriyor. Filistin hassasiyetinden bahsederken İsrail ile ekonomik ilişkilerini sürdürüyor, NATO üslerini açık tutuyor. Komşu ülke İran’a yapılan açık saldırıya karşı net bir tutum sergileyemiyor. Ülkemiz ABD-NATO savaş aygıtlarının oyuncağı olmuş durumdadır. Yani ‘savaş örgütü NATO müttefikliği’ Türkiye için hiçbir zaman barış, refah, güç ve güvenlik unsuru olmamıştır. ‘NATO'culuk’ daha fazla sömürü, silahlanma, savaş, yıkım, yoksulluk, ölüm demektir. 4 Nisan'da, NATO'nun kuruluş yıldönümünde Buca'da bulunan NATO Komutanlığına yürüyoruz. Geleceğimiz için ABD ve NATO işbirlikçilerine karşı antiemperyalist mücadeleyi büyütmeye, Buca NATO önüne yürümeye çağırıyoruz.”