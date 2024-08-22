Neden?

Ülkemizde her şey kötü ama bir de CİMER var…

CİMER özellikle AKP iktidarınca, muhalif olan özel ve kamu kurumları veya mensuplarını korkutmak için kullanılan, bir kurum olarak düşünülmüş...

Yanlış ya da istenmeyen olaylara müdahale etmekten ziyade, sorunun kaynağına bakarak devletin kurumlarının saldırgan ya da koruyan bir tavır almaların için kurgulanmış…

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CİMER; “Bazen yargının yerine karar veren, bazen bizim işimiz değil” diyerek yurttaşı iktidar karşısında zayıf bırakan bir durum sergiliyor…

Bu tutum, muhaliflerin, şeffaflaşmadan yana olanların sıkıştırıyor, yandaşa da sevgi emojileri atıyor…

Velhasıl, AKP bu kurumu da istediği gibi kullanıyor…

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Hani derler ya, “duran saat bile günde iki defa doğru zamanı gösterir.”

CİMER de bazen doğruyu gösteriyor!

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İşte o doğrulardan biri,

CİMER, bir siyasetçinin sorusunu yanıtlayarak 18 yılda ÖZELLEŞTİRİLEN (SATILAN) kurumlar, yerler ve fabrikaların listesini açıklamış…

Ama kaça satıldıklarının bilgisini vermemiş..

Listeye Bakın;

ÖZELLEŞTİRİLEN TERMİK SANTRALLER

1. Seyitömer Termik Santrali

2. Kangal Termik Santrali

3. Yatağan Termik Santrali

4. Çatalağzı Termik Santrali

5. Yeniköy Termik Santrali

6. Orhaneli Termik Santrali

7. Tunçbilek Termik Santrali

8. Soma Termik Santralİ

ÖZELLEŞTİRİLEN HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ

1. Ataköy Hidroelektrik

2. Beyköy Hidroelektrik

3. Çıldır Hidroelektrik

4. İkizdere Hidroelektrik

6. Kuzgun Hidroelektrik

7. Mercan Hidroelektrik

8. Tercan Hidroelektrik

9. Murgul Hidroelektrik

10. Denizli Jeotermal Santrali

ÖZELLEŞTİRİLEN ŞEKER FABRİKALARI

1. Kırşehir Şeker Fabrikası

2. Turhal Şeker Fabrikası

3. Çorum Şeker Fabrikası

4. Elbistan Şeker Fabrikası

5. Muş Şeker Fabrikası

6. Erzincan Şeker Fabrikası

7. Erzurum Şeker Fabrikası

8. Afyon Şeker Fabrikası

9. Bor Şeker Fabrikası

10. Alpullu Şeker

ÖZELLEŞTİRİLEN TEKEL BİNALARI

1. Adana

2. Ballıca

3. Bitlis

4. İstanbul Sigara

5. Malatya

6.Tokat

7.Yavşan Tuzlası

8. Ayvalık Tuzlası

9. Çamaltı Tuzlası

10. Çankırı Tuzlası

11. Tuzluca Tuzlası

12. Sekili Tuzlası

13. Kağızman Tuzlası

14. Kaldırım Tuzlası

15. Kayacık Tuzlası

ÖZELLEŞTİRİLEN SÜMER HOLDİNG'E BAĞLI ŞİRKETLER

1. Mazıdağ Fosfat Tesisleri

2. Adıyaman İşletmesi

3. Malatya İşletmesi

4. TÜMOSAN İşletmesi

5.Bakırköy Konfeksiyon San.

6. Çanakkale Sentetik Deri İşletmesi

7. Diyarbakır İşletmesi

8. Beykoz Deri Kundura İşletmesi

9. Sarıkamış Ayakkabı İşletmesi

ÖZELLEŞTİRİLEN LİMANLAR

1. Mersin Limanı

2. İskenderun Limanı

3. Samsun Limanı

4. Bandırma Limanı

5. Derince Limanı

6. Salıpazarı Limanı (Galataport)

7. Tekirdağ Limanı

8. Çeşme Limanı

9. Kuşadası Limanı

10. Dikili Limanı

11. Trabzon Limanı

DİĞER ÖZELLEŞTİRİLEN ŞİRKETLER

1. Seyitömer Linyitleri

2. Güney Ege Linyitleri

3. Murgul Bakır İşletmesi

4. Samsun Bakır İşletmesi

5. Yeniköy Linyitleri İşletmesi

6. Bursa Linyitleri İşletmesi

7. Sakarya Traktör Sanayi

8. Ereğli Demir ve Çelik

9. Eti Alüminyum

10. Eti Bakır

11. Eti Elektrometalurji

12. Eti Gümüş

13. Eti Krom

14. Gübre Fabrikaları

15. PETKİM

16. TÜRK TELEKOM

18. TÜPRAŞ

19. SEKA Kâğıt Fabrikası

Görülen o ki, bunlar satılan varlıklarımızın sadece bir kısmı…

CİMER, Cumhuriyet varlıklarının satıldığını açıklıyor…

En azından bir kısmını öğrendik…

Gerisi ne kadara peşkeş çekildi? onu da bir gün nasılsa öğreniriz!

∗∗∗

Ekonomistlerin açıklamasına göre;

18 yıllık AKP iktidarında “Özelleştirmeden” elde edilen gelir 71 milyar dolar olmuş…

Yani varlıklarımız yok pahasına gitmiş…

Bu zaman zarfında toplanan toplam vergi tutarı ise yaklaşık 2 trilyon 700 milyar dolardır…

Yurt dışından alınan kredi toplamı yaklaşık 454 milyar dolar olmuştur…

Bu demektir ki, 18 yıllık AKP döneminde 3trilyon 285 milyar dolar toplanmış ve harcanmış!

Bu parayla ne yapılmış???

∗∗∗

Bu soruyu neden sordum?

Çünkü AKP’nin iddiası, “yapılan yollar, köprüler, hastaneler, barajlar, GES, HES ve RES’ler, limanlar ve havaalanlarının, “devletin kasasından para harcanmadan yapıldığıdır.”

Dahası, hizmetlerin AKP iktidarının bulduğu dâhiyane(!) yöntemle gerçekleştiği “dile getiriliyor…

“Yap İşlet Devret ve ÖKİ ” adı altında bu hizmetlere sahip olduk” diyerek övünülüyor… AKP yönetimindeki devlet, güya büyük yatırımlara para harcamamıştır…

Öyleyse toplanan bunca para kimin cebine girmiştir…

∗∗∗

Gerçekleştirilen hizmetlerle, aslında devletin borçlandırılması, garanti verilen fahiş taksitlerinin yurttaşın vergileriyle yıllar boyu geri ödenecek olması, bir soygun düzenini göstermektedir…

Yani doğmamış çocuğun da borçlandırıldığı haksız bir düzen oluşturulmuştur…

∗∗∗

Tarihimizde ilk kez Merkez Bankası 818 milyar TL zarar etmiştir…

Ayrıca, Merkez bankasının hala akıbeti bilinmeyen kayıp 128 milyar doları vardır…

Kısaca “Ekonomi çökmüştür…”

Gerçek ekonomik rakamları devletin sorumlu kurumu olan TÜİK vermemektedir...

Ekonominin girdi ve çıktıları bilinmemektedir…

Ülkenin tüm kaynakları, devleti işgal eden bir partinin “tek adamı” tarafından kullanılmaktadır…

Bu rejimde “Tek adamın freni ve denetleyeni” yoktur…

∗∗∗

Ülkemiz niye iflasın eşiğindedir? sorusunu sormak başta yurttaşlar olmak üzere muhalif STK, Sendika ve Siyasi Partilere düşüyor…

∗∗∗

Evet, Yurttaşlar açlık ve işsizlik içinde kıvranırken soramıyorlar!

Partiler neden, toplumsal muhalefeti harekete geçirip, en azından ülkedeki “demokrasi kırıntısını” kullanarak, hesap sormuyorlar?