Neden başaramıyor?

Ülke ekonomisinden sorumlu ve yetkili bakan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, başarılı olacak mı?

Bu soruya “evet” diye yanıt vermeyi çok isterdim. Ancak, Şimşek’in göreve getirildiği günden bugüne tam “bir yıl iki ay 22 gün” geçmesine karşın, uyguladığı politikanın “tek hedefi” olan enflasyonun düşürülmesinde de bir türlü başarılı olamıyor. Böyle olunca da işsizlik, yoksulluk, büyüme, iç ve dış açıklar gibi ekonominin diğer önemli sorunlarını konuşmaya bile olanak kalmıyor.

Uygulanmakta olan ekonomi politikasının başarısızlık nedenleri genel ve özel olmak üzere iki alt başlıkta toplanabilir.

BÜTÜNÜYLE

Ülke yönetimi, kamu kadrolarına kendi insanlarını yerleştiriyor; bir de halkın malı olan taşınmazları, özellikle de orman arazilerinin ve kıyıların “kalanlarını” da satıyor. Kadrolaşma ve satışlar diğer alanlardaki olumsuzluk ve yıkımlarla tamamlanıyor.

Yeni ders yılı başlarken, özel sözleşmelerle tarikat ve cemaatlerle Diyanet İşleri Başkanlığına bırakılmış olan “eğitim” tam bir çöküntü yaşıyor. Bir LGS sorusunun yanlış olduğu haftalar sonra ortaya çıkıyor. Çocuklar aç, okullar bakımsız; müdürler okullarına başı açık kız öğrenci almayacaklarını açıklıyor.

Toplumsal yaşamın dayanağı olması gereken “güvenlik ve yargı” o kadar çalışamaz kılınmış ki, Narin Güran olayını bir aydır bir türlü açıklığa kavuşturamıyor. Cinsel saldırıya uğrayan iki yaşındaki Sıla bebek için aynı durum söz konusu oluyor. Son Y. Yalçınkaya olayında görüldüğü gibi yerel mahkeme de AİHM kararlarını hiçe sayabiliyor. Ülke yönetimi o kadar çığırından çıkmış ki, adalet dağıtmakla görevli Adalet Bakanlığı savcı ve yargıçlara indirimli fiyatla ithal silah dağıtıyor!

Başkan Erdoğan yönetimi, küresel gelişmeleri de doğru okuyamıyor; komşularla ilişkiler yaz-boz tahtasını andırıyor. Ülke, Filistin-İsrail Savaşında tamamıyla “oyun dışında” kalıyor. Çok daha olumsuzu, İsrail, Hizbullah’ın çağrı cihazlarını ve telsizlerini patlatarak onlarca ölü ve binlerce yaralı ile tüm dünyaya yeni bir savaş türünün, “Siber Savaşın” başladığını gösteriyor. Kendilerini “öbür dünyaya” iyice kaptırmış olan bizimkiler şaşkın; ne Saray’ın ağzı İletişim Başkanlığı, ne bilim kuruluşları ne de üniversiteler, topluma bir açıklama yapabiliyor. Aynı günlerde GSM fiyatlarına yüzde 300’e yakın zam yapılıyor!

Avrupa Birliği -AB “tam üyeliği” sözü vererek işbaşına gelen iktidar, son yıllarda AB’den kaçıyor; Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’den oluşan topluluğa –BRİCs’e yelken açıyor. Ancak, Türkiye’nin BRİCs üyeliğine başvurduğunu Rusya Devlet Başkanı Putin’in “sözcüsü” açıklıyor. Salt bu AB-BRİCs yalpalaması bile Şimşek’in ekonomi politikasının başarısız olacağını kanıtlıyor. Ancak, çok daha fazlası var.

KURUM KALMAYINCA

Şimşek, önceki dönemden aldığı bozuk kurumsal yapıya dokunamıyor. Ekonominin raydan çıkmasının ana nedeni TCMB bağımsızlığının yok edilmesiydi. Şimşek bunu düzeltemediği gibi, kurumsal yapı bozukluğunun “eşsiz örneği” olan Türkiye İstatistik Kurumu-TÜİK’e de hiç ilişmiyor. Bundan doğan körlük ekonomi ile ilgili tüm kesimleri “önünü göremez” kılıyor. Çok daha yıkıcı olanı, TÜİK’in düşük enflasyon oranı ücret ve maaş artışlarının da düşük tutulmasına ve geniş kitlelerin yoksul ve aç kalmasına yol açıyor.

HELE EŞİTLİK YOKSA!

Günümüzde kamu yönetimlerinin en belirleyici özelliği, eşit uzaklık ilkesidir. Yönetim, gerçek ve tüzel kişilere eşit davranmak zorundadır. Ülkemizde her iki alanda da eşitlikten eser yoktur.

Kamuya insan alımında yazılı sınavlardaki başarının hiçe sayılması, toplumsal yıkımlara kaynaklık eden, tam anlamıyla, bir insan kıyımıdır.

“İnsana” eşit davranmayan iktidar, Kamu İhale Kanununda yaptığı 200’e yakın değişiklikle, kamuya mal ve hizmet alımlarında da değişik sermaye kesimlerine de eşit davranmıyor. Oysa ekonomide etkinlik ve verimliliğin geçerli olması ve “en kalitelinin en ucuza satın alınabilmesi için kamuya mal ve hizmet alımlarının açık ve rekabetçi bir uygulama ile yapılması bir ön koşuldur. Bu yapılmadığında, ihaleyi alan hiç bir ön hazırlık yapma gereği duymuyor, bu bir. İkincisi, halktan toplanan vergiler, tam karşılığı alınmadan birilerine aktarılıyor.

Eşitsizlik yalnız, etkinlik, verimlilik, nitelik gibi çok önemli konularda ekonomik toplumsal yıkımlara yol açmakla kalmıyor. Bir taraftan kamu kesiminin gelirinden fazla harcama yapması önlenemezken, diğer taraftan da yolsuzluk ve rüşvet gibi toplumu kemiren ahlaksızlıklara yol açılıyor.

Sonuç olarak, Türkiye bütün olarak hızla gerilerken Şimşek’in başarılı olması da söz konusu olamıyor.