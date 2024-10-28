Nefes kesen maçın kazananı Brentford

Ekim ayının son cumartesi günü, Premier Lig’de 7 takımla temsil edilen Başkent Londra’da tek maç, Brentford evinde Ipswich Town karşısında. Ipswich demişken lakaplarının enfes hikâyesini anlatmadan geçmeyelim. Futbol âleminde ‘Tractor Boys’ (Traktör Çocukları) olarak nam saldılar, Premier Lig’de geçirdikleri ilk sezonda rakip Birmingham City taraftarları uygun görmüş onlara bu lakabı. Ülkenin bağlık bahçelik kasabasının ahalisi eski zamanlarda genelde tarımla uğraşırmış. Rahat galip geldikleri maçtan sonra “No noise from the Tractor Boys” (Traktör çocuklarının sesi çıkmıyor) diye alaycı tezahürat yapmış Birmingham City taraftarları. Ipswich Town sevdalıları benimsemiş bu lakabı, neticede çiftçilik ata mesleği, ataya saygıda kusur olmaz diyerek o alaycı tezahürat ilham olmuş lakaplarına…

Premier Lig’in meraklıları için ilginç istatistik, bu sezon yalnızca Wolverhampton Wanderers’ın maçlarında Brentford maçlarından daha fazla gol kaydedildi (33), Brentford 14 gol kaydederken kalesinde 15 gol gördü ve mabetleri Gtech Community Stadı 17 golle en fazla gol sevinci yaşanan stat oldu. Bu maç Brentford ile Ipswich Town arasındaki Ada futbolunun en üst liginde ilk maç, malum zaman tünelinde farklı liglerin takımları. 2 kulübün de alt liglerde yer aldıkları zamanlarda Brentford, rakibe karşı oynadığı son 9 lig maçının sadece birini kaybetti (4G, 4B). Ipswich, Brentford'a karşı deplasmanda oynadığı son 3 lig maçını tek gol bile atmadan kaybederken, lig tarihindeki 7 ziyaretten yalnızca 1’ini kazanabildi (Aralık 2014'te 4-2). Ipswich ligin düşmeye aday takımlarından, ligde 8 maçta galibiyet sevinci yaşayamadılar, (4B, 4M). Tarihlerinde sadece 2 sezonda, Championship zamanlarında 2009-10 (14), 2018-19 (11) daha uzun galibiyetsiz serisi yaşadılar. Brentford maçlara iyi başlayıp iyi bitiremeyen takımlardan, geçen sezon ligde öne geçtikleri maçlarda 30 puan bırakarak ligin rekorunu kırarken, bu sezon bıraktığı yerden devam ediyor. Öne geçtiği son 6 lig maçından sadece 2'sini kazanabildiler (1B 3M).

Ev sahibi Brentford 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Flekken, savunmada Van den Berg, Collins, Pinnock, Roerslev, orta sahada Norgaard, Janelt, ileri uçta Damsgaard, Mbeumo, LewisPotter, önlerinde sakatlıktan dönen golcüleri Wissa. Misafir Ipswich aynı dizilişte, kalede Muric, savunmada O'Shea, Clarke, Burgess, Davis, orta sahada Cajuste, Phillips, ileri uçta Ogbene, Chaplin, Szmodics, ileri uçta gol umutları Hirst. Maça iştahlı, çoşkulu başlıyorlar mavi beyazlılar. 14. dakikada 14 yaşında aramızdan ayrılan Brentford taraftarının fotoğrafı yayınlanıyor stadın dev ekranlarında, tribünler alkışlarla karşılık veriyor. 29’da öne geçiyor misafir takım, Phillps’in orta sahada başlattığı atakta Hirts’in enfes pasını plase vuruşla ağlara gönderen Szmodics, kale arkasını dolduran sevdalılarının sevinci görülmeye değer. Üç dakika sonra ofansif futbolunun mükafatını ikinci golle alıyorlar, Chaplin’in rakip savunma arkasına enfes pasında Hirts’in sağ çaprazdan aşırtma vuruşu uzak köşeden ağlarla buluşuyor, ev sahibi tribünler 2 farkla geriye düşmenin şokunda. 35’te Ipswich Town’un sağ kanadında sakatlanan Ogbene’nin yerine Burns sahada. 42’de Ipswich’de sarı kartı gören Davis. Ipswich’den 3. gol beklenirken golü bulan Brentford oluyor, Janelt’in soldan pasında Wissa yerden vuruşla topu sağ köşeden ağlara gönderirken skor 1-2’ye geliyor. 6 dakika uzatılan devrede 45+2’de bir kez daha sahneye çıkıyor Wissa, sağ çaprazdan yerden vuruşla topu rakip ağlara gönderiyor. Uzun VAR incelemesi sonucu gol geçerli, Brentford’un topa yüzde 66 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 5 kez yokladığı devre 2-2 kapanıyor. 2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 49’da Brentford atağında rakip savunmada Clarke’ın ceza sahasında sert müdahalesi sonucu yerde kalıyor Wissa, VAR incelemesinden penaltı kararı çıkıyor. Penaltıyı gole çeviren Mbeumo skoru 3-2’ye getiriyor, öncesinde sarı kartı gören Clarke. 70’de Ipswich savunmasında Clarke ikinci sarıdan oyun dışında kalırken takımı 10 kişi kalıyor. Akabinde Damsgaard’ın kullandığı duran topta gole yaklaşıyor Brentford, sonrasında Ipswich’de 3 değişiklik, Hirst, Szmodics ce Chaplin yerlerini Delap, Clarke ve Woolfenden’e bırakıyor. Eksik rakibi karşısında son bölümde oyunu rakip sahaya yıkan Brentford’da Norgaard ve Damsgaard’ın yerlerini Jensen ve Schade alıyor.

Kırmızı beyazlıların farka gitmesi beklenirken 86’da beraberliği yakalıyor misafir takım, soldan ortasında 2 savunma oyuncusunun arasından topa dokunan oyuna sonradan giren Delap, skor 3-3’e geliyor. Maç bu skorla bitecek derken 9 dakika uzatmada, 90+6’da sahneye Mbeumo çıkıyor, Roerslev’in asistinde sağ çaprazdan uzak köşeye enfes vuruşuyla takımına 3 puanı getiriyor. 17.109 taraftarın şahitliğinde 4-3 kazanan Brentford 9. sıraya yükselirken 2 farkla öne geçtiği maçtan puansız ayrılan Ipswich maç fazlasıyla düşme potasının 1 puan üstünde 17. sırada. Hocaları Kieran McKenna iyi oynadıklarını, savunmada yaptıkları bireysel hatalarla kalelerinde basit goller gördüklerini, Brentford’un kazandığı penaltı konusunda konuşmak istemediğini, hakemin karalarına saygılı olduğunu dile getiriyor.