Neoliberal toplumun iki temeli: İmam Hatipler ve Özel Okullar

Y. Emre Ceren

Eğitimde özelleştirme tartışmaları sürerken Prof. Dr. Adnan Gümüş, BirGün’e konuştu. Gümüş, özel okulların eğitimi insan, toplum ve doğa odaklı bir süreç olmaktan çıkarıp ticari bir meta haline getirdiğini belirterek kamusal eğitimin önemine dikkat çekti.

Eğitimde özelleştirmenin yarattığı başlıca sorunlar sizce neler?

Eğitimin amaçlarını 3 temel varlık alanının üzerinden konumlandıracak olursak bunların bireyin gelişimine katkısı, toplumun gelişimine katkısı ve doğanını gelişimine katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Özelleştirme dediğimizde eğitim insan-toplum-doğa odağından çıkıyor, alınır satılır bir nesne halline geliyor. Eğitimden amacımız insan, toplum ve doğa potansiyelinin ortaya koyulup gerçekleştirilmesidir. Özel okul konsepti ise tüm bunların meta, yani ticaret eliyle alınabilir ve satılabilir bir mal olduğunu iddia ediyor. Böylece bir metalaşma, daha doğrusu bir meta-araçsallaşmadan bahsediyoruz. Yani bilginin birikimin her şeyin metalaşması ve istediği çıkarları için kullanılabilir olması, araçsallaşması. En başından bu sebepten ötürü özel okulların olmaması gerekir.

Kamusal eğitime yatırım ayrılmaması, devlet okullarındaki sorunlar üzerinden özel okullara teşvikin arttırıldığını söyleyebilir miyiz?

Devlet bu şekilde aslında toplumsal ayrışmaya bir de sınıfsal ayrıma bindirmiş oluyor. Milli Eğitim Bakanlığının özel okullara teşviki, sağladığı olanaklar, imkanlarını buna teşvik için kullanılması, alt sınıflardan zengin olana bir kaynak aktarımı ve sınıfsal ayrışmanın desteklenmesi anlamına geliyor. Sermayeye hiç kaynak ayrılmasa bile kamu kaynaklarının çocukların, okulların ve ailelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sunulmaması, ailelerin kendi çabalarına terk edilmesi zaten bir sınıfsal ayrıma denk geliyor. Bunun yanı sıra meslek liselerinde olduğu gibi KOBİ’lerin angarya işlerinin bu okullar üzerinden sağlanması, kaynak ayrılması sınıfsal bir ayrım ve burjuvaziye bizzat devletin kaynak ve destek sunması anlamına geliyor. Aynı mekanizma üzerine alt düzey, prestijsiz işlerin en ucuz ücret verilen işlerin işçi çocuklarına yaptırılması, sınıfsal ayrımı destekliyor. Burjuvaziye, tüccar ve müteahhitte kaynak ve ucuz emek aktarılması, sınıfsal ayrışmanın keskinleşmesinin devlet eliyle meşrulaştırılmasını sağıyor.

Devlet okullarının hızla imam hatipleştirilmesi, okul seçimlerinde mahalli okullar üzerinden bir nevi imam hatiplerin zorunlu tercih haline getirilmesi de özel okullara yönelik bir teşvik olarak görülebilir mi?

Yukarıda söylediklerimizle çok iç içe bir durum. Toplumsal üretim biçimim, mübadele biçimim sınıfsal bir temele dayanıyor ve bu sınıfsal temelin oturması için ayrıca insanlarda bir sınıfsal rızası olması gerekiyor. MEB’in adlandırılmasıyla değerler eğitimi. Özel mülkiyetin, sınıfsal ayrışmanın meşrulaştırılması gerek, halkın bulunduğu duruma razı olması, direncinin kırılması, tüm bunlar olurken de rahatlaması, bu kadar eşitsizliğe, ölüme, farklılaşmaya tepkisiz kılınması lazım. Toplumsal olarak çeşitli zümre ayrışmalarına, kadın erkek ayrışmalarına, tüm bunların doğal olduğuna dair bir meşruiyet alanı sağlanması lazım. Neden imam hatipler bu kadar meşrulaştırılıyor dendiğinde bu sanki Türkiye’ye özgü görünüyor. Oysa batıda da liselerde değerler eğitiminin artırılması, kilise eğitiminin artırılması neden bu kadar istendi? Çünkü neoliberal dünyada muhafazakarlığın temeli bu düzene rıza üretmek üzerine kuruludur. İmam hatip sadece bir dini ideolojinin dindar bir neslin yetiştirilmesi, böyle bir dünyanın sürdürülmesi değil, mevcut eşitsizliklerin yaşandığı dünyanın sürdürülmesi, en alt kesimde bunların oluşturulması, rıza üretiminin temel bir mekanizması haline geliyor, buradaki değerler sadece iktisadi olarak değil iktidar ilişkilerine de rıza üretiyor. Mecellede de eski ilmihal dediğimiz konularda da yöneticiye uymak vacibi bırakalım farzdır. Yöneticiye uymak dinin zorunlu bir emri olarak oluşturuluyor. Kocaya, patrona, ustaya, tarikata, mürşite boyun eğmek, en temelde otoriteye itaatkâr kişilik yetiştirmek en çok imam hatiplerin görevi, bir rıza üretme mekanizmasıyla toplumun muhafazakâr yapısının korunumu ve sürdürümünün temel aracı haline getiriliyor.

Kamusal eğitim mücadelesi sizce hangi talepler üzerinden gerçekleşmeli?

Üç düzeyde söyleyelim. Rekabetçi bir eğitim mi yoksa kişi düzeyinde, kişilik düzeyine uygun bir eğitim mi? Çocuğun potansiyellerini korumaya yönelik bir kişilik eğitimi vermeliyiz. Rekabet, kariyer anlatılarıyla birbiriyle yarışan, birbirine rağmen gelişen bir toplum tahayyülü ile değil, tüm çocuklara çağına ve koşullara uygun temel bir kişili eğitimi verilmeli.

Toplumsal düzeyde metalaşmış bir toplum mu arzuluyoruz yoksa aydınlanmacı, demokrat eşitlikçi ve çağdaş bir toplum mu? Dolayısıyla en başta toplumsal düzeyde aydınlanma anlamında, yurttaşların ortak iş görebilmesi anlamında toplumcu bir eğitim, ortak yaşamı sürdürücü, kurucu bir eğitim anlayışının ortaya konması ve bunu da demokratik bir biçimde bilgi, bilim, felsefe, sanat, estetik ile sürdürülmesi hedef olmalı.

Üçüncüsü biz doğanın sahibi de hakimi de değiliz, canlılardan bir canlı, doğanın bir parçasıyız. Onunla birlikte yaşamak, onun korunumu ve sürdürülmesini esas alan ekolojik bir eğitimi esas almalıyız. Dolayısıyla ne sınıfsal ayrımı pekiştiren özel okullar ne de imam hatip gibi toplumsal bölünmeyi kültürel biçimde kalıcılaştıran okul türleri olmamalı. O yüzden 18 yaşına kadar kişilik eğitimi, toplum olma eğitimi ve doğanın bir parçası ve varlığı olarak devam etme bilincinin eğitimi tüm çocuklarda desteklenmesi gerekiyor. Bütün bu duyarlılıkların bir kuşağın tamamına nitelikli bir şekilde aktarılması gerekiyor. Okul türlerine ayrışma aynı zamanda bu nitelikli kazanımların aynı tarzda verilmediği anlamına geliyor. Dahası daha başarısız denilen okul türlerine hep yoksullar gidiyor, bunu uluslararası çalışmalar da gösteriyor. Ailenin ekonomik düzeyine göre okul tercihlerinin farklılaştığı ve sınıfsal düzeyde çok güçlü ayrışmalara yol açtığını gösteriyor. Çözüm 18 yaşına kadar kişilikli, toplum olmaya yönelik ve doğanın korunumu ve sürdürülmesini esas alarak bir eğitimle, bu beceri ve duyarlılığın tüm nüfusa kazandırılması olmalıdır.