Neoliberal zihniyet insanlararası ilişkiselliği yok ediyor

Kurtul Gülenç ve Önder Kulak "politik eylem, dünyaya ihtimam göstermek ve kimlik söylemi" üzerine Fatmagül Berktay ile konuştu.

Felsefede başlangıç problemi pek çok açıdan tartışılan bir konu. Politik teori bağlamında bu problemi nasıl değerlendirebiliriz? Özel olarak ilgilendiğiniz Hannah Arendt’in politik felsefesinde bu problemin yeri nedir?

Hannah Arendt insanın sadece ölümlü değil, ilk kez kendisinin kavramsallaştırdığı biçimde, “doğumlu” olduğunu vurgular ve “doğum”u politik ve felsefi düşüncenin merkezine oturtur: “Eylem en mükemmel politik etkinlik” olduğu için, ölümlülük değil, doğumluluk, metafizik olandan farklı olarak politik düşüncenin merkezi kategorisidir. Politika da esas olarak ölümle, baskıyla, insanların birbirlerine zarar vermelerini önlemekle vb. değil insan çoğulluğunu, yeni başlangıcı, umudu, yaratıcılığı ve tahmin edilemezliği simgeleyen doğumlulukla ilgilidir. Varoluşsal düzlemde her insan yeniyi doğurabilen, eylemle yeni başlangıçlar yaratabilen bir varlıktır. Ancak eylem hiçbir zaman yalıtılmış değildir ve daima kamusal alanda başkalarıyla birlikte gerçekleşir.

Arendtçi eylem kavramı, yalnızca aktörün benzersizliğinin ortaya çıkmasını sağlamakla kalmaz, her şeyden önce öteki ile olan ilişkiyi vurgular. Doğumluluk ilk başta bizi bakıp büyüten başkalarının iyi niyeti ve dayanışması sayesinde, daha sonra ise kendi eylemlerimiz ve sözlerimizle “kendimizi dünyaya sokmamızı” sağlayan koşuldur. Modern çağın ironik niteliği, bir yandan “yaşam” en büyük değer ilan edilirken diğer yandan en acımasız kitle katliamlarının bu dönemde gerçekleşmiş olmasında yatıyor. Bu yıkıcı gerçeğe rağmen Arendt, gene de insana ve insan özgürlüğüne inancımızı yitirmemek, karamsarlığa kapılmamak için geçerli bir nedenimiz olduğunu hatırlatır.

Son dönem çalışmalarınız “dünyaya ihtimam göstermek” teması üzerinde yoğunlaşıyor. Bu ifadeyi etik ve politik açılardan nasıl yorumlamalıyız?

Bugün, “her şeyi yapabilirim”, “benim için her şey mübah” küstahlığı içindeki “dünyaya sırt çevirmiş modernler”, dünyayı ve içinde yaşayan her şeyi mahvettikten sonra yakıp yıkacak yeni gezegenler arayışında. Bizler ise 20. yüzyılın ve bugüne kadar tanık olduğumuz kadarıyla 21. yüzyılın korkunç vahşetlerine ve acılarına direnmek istiyoruz. Sadece insanı merkeze alan, üstelik de insanın pasif alıcısı olduğu soyut bir doğal haklar doktrinine dayanarak bunun başarılamayacağı ve yeni bir toplumsal sözleşme anlayışına ihtiyacımız olduğu açık.

Günümüz neoliberal zihniyeti insanlararası ilişkiselliği yok ettiği gibi doğanın da yok edilmesine yol açıyor. Sonuçta, her şeyin tüketim miktarıyla ölçüldüğü ve sürekli tüketim için üretim yapılan, ekonomik büyümeye endekslenmiş bir dünyada sadece ortak insani ilişkilerden ve değerlerden kopuş değil, temel yaşam koşulu olan maddi gerçeklikten, içinde yaşadığımız gezegenden yabancılaşma ortaya çıkıyor. Buysa onu mahvedip başka gezegenler arama küstahlığında somutlaşyor, ki bu küstahlığın motorunun bugün aşırı zenginler olması tesadüf değil. Böylelikle ortaklaşa paylaşılan dünyanın yerine tek tek kişilerin dar çıkarları en büyük “iyi” haline gelmiş durumda.

O halde bakım ve ihtimam odaklı bir topluma ve devlete geçilmesi ve demokrasinin her düzeyde derinleştirilmesi gerekmektedir. Bir devlet, ancak aidiyet kavramı cinsiyetçi etno-kültürel kimliklere veya ırk ayrımcılığına dayalı sınırlar yerine doğa da dahil olmak üzere karşılıklı bağımlılıkların tanınmasına dayanıyorsa, adalet üzerine kurulu demektir. Kendimizi içinde evimizde hissedeceğimiz bir dünya, canlı ve cansız doğaya ihtimam göstermekle ve kırılgan insan ilişkileri ağını, ilişkiselliği, çoğulluğu korumakla inşa edilebilir ve sadece adil, çoğulcu, demokratik bir toplumda insanlar gerçekten birbirlerine ve yeryüzüne ihtimam gösterebilirler.

Fatmagül Berktay

Verili bir kimlik üzerine inşa edilen bir toplumsal muhalefetin bu aşamada özgürleştirici olup olmadığı politik felsefede tartışmalı bir konu. Nasıl bir kimlik söylemi dünyaya ihtimam gösteren bir politik hatta konumlanabilir?

Dışlayıcı “kimlik politikaları”, verili farklılıkların yüceltilerek taşlaşmasına ve sonuçta değişim yaratacak ortak politik eyleme girişilememesine yol açar. Oysa siyah, beyaz, Kürt, Türk, kadın, erkek, LGBTİ+ vb. olmanın birçok farklı yolu olabilir ve sorun bunların tümünü tanıyabilecek bir zihniyet genişliğine ulaşmaktır. Kimlikler kesin konturlu olmadığı gibi kendi içlerinde kırılmalar, boşluklar, eksikler barındırırlar, ve mağdur kimliği de bunlardan masun değildir. Hiçbir zaman tümüyle “dışarıda” olmayan mağdur kimliğinin kendisi de istikrarsızdır ve içerdiği farklı katmanlar nedeniyle ezme-ezilme (iktidar) ilişkilerini içerir. Ne ki bugün çeşitli “mağdur” kimliklerinin kendilerini sanki homojenmiş gibi algıladıklarına, diyaloğa ve dürüst eleştiriye değer vermek yerine “sırt sıvazlanması”nı tercih ettiklerine tanık oluyoruz, sıklıkla. Dürüst eleştiriyi kimliğe saldırı olarak anlamayı tercih ediyorlar. Oysa tam tersine eleştiri eşitler/akranlar arasında gerçekleşen bir şey olduğu halde diğeri, üsttenci bir konumdan yapılır ve karşılıklılık/eşitlik içermez.

Kimlik dayanışması adına sıkça “kardeşlik” ve duygudaşlık vurgusu yapıldığını da görüyoruz. Kardeşlik, “ezilenler ve eziyet görenler, sömürülenler ve aşağılananlar” arasındaki doğal ittifakı ifade eder, yurttaşlar arasındaki politik dayanışmayı değil. Arendt ezilenler arasında var olan kardeşlik duygusunun önemini azımsamaz ancak politik eylemin paylaşılan acıya ve ıstıraba dayandırılamayacağını vurgular. Ne duygular, ne de duygusal bir hümanizma politik eylemin geçerli temeli olabilir: “İnsanlık sevgisi, kendisini, dünyayı başkalarıyla paylaşmaya ne kadar hazır olduğumuzda” gösterir. Düşünürün bu ifadesi gerçekten de kendisini daha geniş politik kaygılardan soyutlayan, içe kapanmış bir verili kimliğin sorunlarına odaklanarak dünyaya sadece tek bir pencereden bakan ve başkalarıyla ittifaklar kurmayan dışlayıcı kimlik hareketlerini uyarıcı nitelikte.