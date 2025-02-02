Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Haydar Ergülen

Nerde Pir Sultan’ım nerde?

BirGün Pazar
  • 02.02.2025 08:00
  • Giriş: 02.02.2025 08:00
  • Güncelleme: 02.02.2025 08:01

Alfabemizde harf eksik

memleketimizde halk kayıp

ovada atımız yılkı

ayda yıldızımız sönük

bağda üzümümüz çürük

avlumuzda güneş düşük

evimiz duvar halısız

ceylansız, susuz ve yalnız

gökte mavimiz kapalı

denizimiz çok adasız

testide suyumuz bayat

taş kaynatıyor çorbamız

teknede hamurumuz yaş

ekmeğimiz maya tutmaz

bardağımızda suyumuz boş

gözümüz kurumuş çeşme

gönlümüzde kırık saat

bahçemizde ağaç sökük

gençliğimiz daha uzak

akşamımız geçit vermez

ışığımız yorgun fener

yollarımız zora yokuş

dağsız kaldı baharımız

koyun koyuna keçimiz

kimsemizi kime sorsak

dilim dilim kesik dilde

sözümüz düştüğü yerde

şiirimiz Pir Sultan’sız

“özümüz asılı darda

nerde Pir Sultan’ım nerde?”

Yazarın Son Yazıları
Tüm Yazıları
BirGün'e Abone Ol