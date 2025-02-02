Nerde Pir Sultan’ım nerde?
Alfabemizde harf eksik
memleketimizde halk kayıp
ovada atımız yılkı
ayda yıldızımız sönük
bağda üzümümüz çürük
avlumuzda güneş düşük
evimiz duvar halısız
ceylansız, susuz ve yalnız
gökte mavimiz kapalı
denizimiz çok adasız
testide suyumuz bayat
taş kaynatıyor çorbamız
teknede hamurumuz yaş
ekmeğimiz maya tutmaz
bardağımızda suyumuz boş
gözümüz kurumuş çeşme
gönlümüzde kırık saat
bahçemizde ağaç sökük
gençliğimiz daha uzak
akşamımız geçit vermez
ışığımız yorgun fener
yollarımız zora yokuş
dağsız kaldı baharımız
koyun koyuna keçimiz
kimsemizi kime sorsak
dilim dilim kesik dilde
sözümüz düştüğü yerde
şiirimiz Pir Sultan’sız
“özümüz asılı darda
nerde Pir Sultan’ım nerde?”