Nereden nereye…

Cumhuriyet’in kurulmasının hemen sonrasında bilimsel araştırmaya önem veren Mustafa Kemal Atatürk, o sırada müze depolarında bulunan 10 bin Hitit Tabletini okunmak üzere Almanya’ya göndermiş, Alman bilim insanlarıyla da sürekli iletişim halinde kalmıştı…

Atatürk’ün vefatı sonrasında Türkiye, bu tabletlerin varlığını unutmuş ama Muazzez Hanım unutmamış, tabletlerin peşine düşmüş…

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Bakanlığımın ilk aylarında yani 1992’de, “Tarihi mirasımızın geri alınması gerektiğini” bana etraflıca anlattı.

Hemen harekete geçtik…

Almanlar önce vermek istemediler, “henüz tabletlerin temizlik ve restorasyonunu bitirdiklerini, bilimsel çözümlemeye yeni başladıklarını ve hâlâ dünya bilimine katkı sunmak adına çalıştıklarını” dile getirdiler. Çok pişkindiler!

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Alman Arkeolojisi Enstitüsü’ne bağlı arkeologlar yıllardır, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde kazı yapıyordu. Bu kazıları durdurduk…

Didim’deki Kazı evini, belediye kütüphanesine çevirdik.

Almanya Büyükelçisi’ne de “Didim Kütüphanesi” için teşekkür ettik!

O zaman tabletlerle ilgili kararlı duruşumuzun farkına vardılar…

Birkaç ay sonra, 1923’ten beri ellerinde bulunan tabletlerden 7 bin 500’ü göndermek zorunda kaldılar! Geri kalan ”2 bin 500 tabletin yaptıkları işlemler karşısında onlarda kalmasını talep ettiler!” Kabul etmedik, hemen tamamının gönderilmesini istedik! Mağrur Almanlar, seslerini çıkaramadan 2 bin 500 tableti de ülkemize gönderdiler… 70 yıl sonra 10 bin Hitit tableti, Türkiye’ye getirildi.

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Atatürk Cumhuriyeti, ödün vermediği ilkeleri nedeniyle çağdaş bir ülke oldu…

Laik demokratik sosyal hukuk devleti öncelikle, bilime dayalı eğitim/öğrenim sistemini oluşturdu…

Kadınların okuduğu, her alanda görev aldığı, sanatçı, siyasetçi, bilim insanı olduğu ve ülke çıkarlarını koruduğu bir uygar Türkiye yaratıldı…

Ama bugün, Türkiye’ye düşman, bilime düşman, eşitlik ve özgürlüklere düşman, kadına gence düşman, hatta yeni doğmuş bebeğe bile düşman, dahası, sapkın ve bağımlı bir ülke yaratmak adına iyi ve doğru olan her şeye düşman bir zihniyet, bizi yönetiyor…

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Tek anladıkları para ve güç…

Ekonomiyi çökerttiler çünkü ülkeyi soydular…

Şimdi saltanat, hilafet ve şatafat peşindeler…

Taliban anlayışından güç alan, Anadolu’yu emperyalistlere peşkeş çeken bir yöntemle ülke, gerçek gündeminden uzaklaştırılıp adeta yok ediliyor…

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CHP bu gidişatın farkında! İstanbul Milletvekili ve MEB gölge bakanı Suat Özçağdaş, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve Ankara milletvekilli Umut Akdoğan, ‘anasaya suçu işlediği gerekçesiyle” dün Bakan Yusuf Tekin hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başvuruda; "İnsanların dini hassasiyetlerini kullanarak ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı tehditler yaratan ve anayasanın laiklik ilkesine karşı suç işleyen " Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye için, çocuklarımız için, geleceğimiz için bir beka sorunu haline gelmiştir” denilmekte.

Yaptıkları tüm icraatlarıyla, CHP olarak mücadele etmeye devam edeceklerini de başvuruya eklediler!

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Bir yanda bilim insanları yetiştiren Türkiye, diğer yanda 100 yıl sonra modern Türkiye’yi yöneten “yarı cahiller”...

Ülke üzerinde tehlikeli oyunlar oynanıyor! Artık yeter!