Netanyahu ile Trump dünyayı tehlikeye atıyor

Jean-Luc Mélenchon

Netanyahu ve Trump, insanlığı büyük bir tehlikeye atıyor. Bunu da İran’daki nükleer tesisleri vurarak gösterdiler. Aslında bu ikili, tek bir ekipten ibaret. Trump’ın, Netanyahu’nun silahşoru hâline geldiği artık herkesin açıkça gördüğü bir gerçek. Trump, her aşamada söylediğini inkâr edip tam tersini yaptı. Sonunda ise Netanyahu’nun neye ihtiyacı varsa, onu yerine getiriyor. Ortak savaşlarıysa, her ikisine de hizmet ediyor. Bu savaş, aynı zamanda hem iki devlette hem de küresel düzeyde bir siyasi ağın zaferi. Macron’un isabetli biçimde tanımladığı gibi, bu bir “gerici enternasyonal”dir. Bu ağlar, Amerikan demokratları ve İsrail solu ile tüm enternasyonal sosyalist hükümetlerin dünyanın her yerinde aynı merkezci hiçliğe gömülmesinin ardından egemenliğini kurdu.

Böylece Netanyahu ve onun silahşoru Trump (ya da tam tersi), “dünyanın çehresini değiştiriyorlar. Bu iki çırak büyücünün denetimsiz bir egemenlik kurma arzusu, saldırdıkları İranlı liderlerin vizyonu kadar gerici ve karanlık bir dinsel yaklaşımla süslenmiş durumda. Ancak meselenin özü, tümüyle maddi. Asıl konu, ABD’nin — yani, dünyaya haraç ödeten emperyalist kapitalizmin bir fraksiyonunun —dünya üzerindeki egemenliğini sürdürme amacıdır. Bu uğurda her şeyi yapmaya hazırlar. Bu saldırı da bunun açık bir kanıtı. Trump’ın savaş oyuncaklarıyla övünen bir çocuk gibi konuşması, yaptığı eylemin suç niteliğini ortadan kaldırmaz. Nükleer tesisleri bombalamak, bir savaş suçudur. Üstelik bu, ABD’nin de taraf olduğu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın imzaladığı anlaşmalarca kesin biçimde yasaklanmıştır. Çünkü bu tür saldırılar sonucu ortaya saçılan maddeler gezegenin atmosferine yayıldığında, tüm canlı yaşamı etkiler. Bu hem insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur hem de bir tür ekolojik cinayet olarak değerlendirilebilir. Bu ikili, İran rejimine duyulan meşru nefreti kullanarak, soykırım ve bombardımanlar yoluyla güçlünün kanununu kabul ettirmeye çalışıyor. Böyle bir savaşın devasa maliyeti, ancak ABD tarafından karşılandığı takdirde İsrail gibi bir ülke için katlanılabilir hâle gelir. Şimdiye dek, Gazze katliamı ile Lübnan, Suriye ve Yemen’e yönelik saldırılar için 70 milyar dolar harcanmış durumda. 90 milyonluk nüfusa sahip bir ülkeyi işgal etmek için ne ABD’nin ne de İsrail’in kara birlikleri göndermesi mümkün değil.

Bunun ardından utanmaz bir propaganda gösterisi gelecektir. Tıpkı Netanyahu’nun, İran’ın suç teşkil eden saldırısı sonucu bombalanan bir hastane önünde döktüğü timsah gözyaşları gibi. Oysa aynı adam, Gazze’de (20), Lübnan’da (9), Yemen’de (2) ve Suriye’de çok sayıda hastanenin yıkımından sorumlu. Ancak medya papağanları, dünyanın dört bir yanında bu mesajı ezberletmeye başladı bile. Bu durum, resmi medyayı bütünüyle kuşatan son derece etkili bir nüfuz gücünü gözler önüne seriyor. Aşırı sağcı ağların Netanyahu’ya koşulsuz destek vermeyi sürdürmeleri ise dikkat çekici. Medyada bir kez daha büyük orkestra sahne aldı. İşin garip yanı, bu müzisyenler, kendilerine ne kadar zarar verdiklerinin farkında bile değiller. Çünkü Fransız halkı bu oyuna gelmiyor.

İran’la savaşın arkasında yatan ikinci perde, aslında çok daha kapsamlı bir yeniden yapılanma planıdır: Netanyahu ve ekibi, Ortadoğu ve Sahra Altı Afrika’daki bazı ülkelere kendi kuklalarını yerleştirerek bölgeyi baştan dizayn etmeyi hedefliyor. Petrol zengini monarşilerin liderleri, böyle bir komşulukla karşılaştıklarında başlarına neler gelebileceğini bizzat görecekler. Eğer Netanyahu’nun halefleri bu bölgenin tek hâkimi olursa, “İbrahim Anlaşmaları”nı imzalayan ülkeler için bu anlaşmaların bedeli çok ağır olabilir. Ancak ikinci perde, ABD ile Çin arasındaki bilek güreşinde saklı. Çin, İran petrolünün %90’ını satın alıyor. Bu da ülkenin dış ticaretinin %14,5’ine denk geliyor. Peki bu karmaşık ortamda, gerçekten tükettiğimiz her şeyin birincil üreticisi olan Çin nasıl etkilenecek? İran’la çatışmaların başlamasından bu yana petrol fiyatı %11 oranında yükseldi. Bu artış, siyah altına susamış dünyanın geri kalanıyla girdikleri güç mücadelesi sırasında OPEC ülkelerinin üretimi kısmasıyla aynı döneme denk geldi. Böylesine korkunç bir bağlamda Fransa, bu ölümcül ikiliye uymayı reddetmelidir. Barış ve uluslararası hukuk bayrağını samimi bir şekilde taşırsa, sözleri her yerde bir kurtuluş ve dayanak noktası olarak karşılanacaktır. Şu anki geçici efendilerle bağ kurarak kendimizi izole etmemeliyiz. Yarın onlar parmaklıklar ardında olacaklar ya da hepimiz öleceğiz. Dünya halkları, savaşın efendilerine karşı güçlü bir sese ihtiyaç duyuyor. Uzun vadede bu bizim çıkarımıza.