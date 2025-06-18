Netanyahu’nun yalanları

Jean-Luc MÉLENCHON*

Netanyahu’nun İran’a yönelik saldırısı, bu ülkenin rejimiyle ne kadar siyasi mesafemiz olursa olsun, kabul edilemezdir. Ben şahsen zaten hiçbir zaman din adamlarının partisinden yana olmadım, 1978’de Ayetullah Humeyni Neauphle-le-Château’da iken bile. O dönemde bile Şah’a karşı halk devrimini destekliyordum. O zamanlar kendimi daha çok İran Komünist Partisi Tudeh’e ve ABD-İngiltere petrolcüleri tarafından bir darbeyle görevden alınan Başbakan Muhammed Musaddık’ın hatırasına yakın hissediyordum. Yakın geçmişte ise, Boyun Eğmeyenler Hareketi (La France Insoumise), İran’daki Fransız tutukluların serbest bırakılmasını doğrudan talep etti. İranlı kadınların haklarının savunulması için yürütülen tüm kampanyalara da katıldı.

Netanyahu’nun öne sürdüğü gerekçe, İran’ın atom bombası hazırlığı. Öncelikle şunu hatırlatmak gerekir: İsrail, Fransız bilim insanlarının aktif yardımıyla bu silaha sahip olmuştur… Ben zaten bu bölgenin genel nükleer silahlardan arındırılması gerektiğini sık sık savundum. Peki bu kadar iç içe geçmiş bir bölgede kim gerçekten böyle bir silahı kullanmak ister? Hiç kimse!

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Bu noktada, İran’ın nükleer programının denetlenmesine dair yapılan anlaşmayı desteklediğimizi de hatırlatmak isterim. İran bu anlaşmaya titizlikle uymuştu, ta ki Trump gerekçesiz ve tek taraflı olarak anlaşmayı feshedene kadar. Fransız diplomasisi o dönemde çok başarılıydı. O zamanlar Macron, atamaları arkadaşlarına göre belirleyebilsin diye, diplomasi kurallarını henüz yeniden yazmamıştı. Boyun Eğmeyenler Hareketi’nin tutumu, nükleer silahların yayılmasına karşı çıkmak ve küresel nükleer silahsızlanma anlaşmasını desteklemek yönündedir.

Gelelim bugünkü İran’a. Nükleer silahlanma iddiaları, Hindistan ve Pakistan’ın geçmişteki nükleer faaliyetlerine kıyasla çok daha fazla hedef haline getirilmiştir. Bunu not edelim! İran’a yönelik nefret ve korku, Samuel Huntington’ın İslamofobik tezi “Medeniyetler Çatışması”ndan doğrudan alınmıştır. Netanyahu’nun organize ettiği soykırımdan önce bu tür argümanlar Atlantikçi ülkelerde kolayca kabul görüyordu. Artık dünya çapında sağlam bir kamuoyu oluştu ve İsrail’i yöneten "üstünlükçülerin" sözde “antisemitizme karşı mücadele”sinin ve İslamofobilerinin gerçekte ne olduğunu açıkça biliyor. “Nükleer İran” argümanı da, zayıf zihinlerdeki “boğaz kesen Müslüman” ve “sınır dışı kararı olan tecavüzcü” karikatürlerini tamamlıyor. Tıpkı Bruno Retailleau gibi.

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Şimdi teknik argümanlara bakalım. Bunlar bunun ne kadar bir bahane olduğunu gösteriyor. Bu tür dosyalarda uzmanlara danışırım. Hem diplomatik hem teknik konularda. Ve bu kişiler farklıdır. Silahlarla ilgili teknik konularda danıştığım kişi Jean-Marie Brom’dur. Aynı zamanda enerji ve sivil nükleer konularda da danışmanımdır. Aşağıda onun söylediklerini anladığım şekliyle aktarıyorum.

Fransızların İran ile nükleer anlaşma konusunda iyi bir rol oynadığını söyledim. İran da bu anlaşmaya uydu, ta ki anlaşma geçerliliğini yitirene kadar. Peki şimdi durum ne? Bu meselede adı geçen “zenginleştirilmiş uranyum” nedir? Bilinmelidir ki uranyum iki şekilde bulunur: U238 (%99) ve U235 (%1 veya daha az). Sadece U235 fisyon yapabilir. Yani sadece U235 santrallerde veya atom bombalarında kullanılabilir. Uranyumu zenginleştirmek, içindeki U235 oranını artırmak demektir. Bu da santrifüjlerle yapılabilir. %4 veya %5 zenginleştirilmiş uranyum nükleer santrallerde kullanılır. %90 zenginleştirilmiş uranyum ise bomba yapımında kullanılır.

2000’li yıllardan bu yana İran’ın (resmi olarak) 7 zenginleştirme merkezi bulunuyor. Ancak Trump’ın 2018’deki anlaşmayı bozmasından bu yana, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEK) herhangi bir denetleme yapamamıştır. Sadece İran’ın zenginleştirmeye devam ettiği biliniyor. Her halükarda, İran yaklaşık 20 yılda %60 oranında zenginleştirilmiş 400 kg uranyuma ulaşmış olabilir. Bu da, %90 oranına çıkarıldığında, yaklaşık 260 kg demektir. Yani dört atom bombası yapmaya yetecek miktar. Ama bu orana ulaşmak için en az bir iki yıl daha gerekiyor. Her aşamanın zaman alması, daha fazla müzakere ve denetim zamanı anlamına gelir.

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Bunun ötesinde, Fransız askeri danışmanlarımıza göre, sadece yeterli U235’e sahip olmak yetmez. Bir de ateşleme mekanizması gerekir. Bu da oldukça zordur. En az bir yıl daha üretim süresine ihtiyaç var. Üstelik bombayı küçültmek (minyatürleştirmek) de gerekir. Çünkü bu, fırlatma sistemini belirler. Hiroşima bombası 4 tondan fazlaydı… Bir bombardıman uçağıyla taşınmıştı. Füze ile değil… Onu fırlatacak bir sistem bulmak da kolay değil. Uçakla mı? Hava savunmaları nedeniyle imkânsız. Füze ile mi? İran’ın şu an uygun bir füzesi yok. Sonuç olarak, acil bir tehlike söz konusu değildir. Yani rahatlıkla söyleyebiliriz ki İran henüz operasyonel bir bombaya sahip olmaktan çok uzaktır. Pek çok uzman, İran’ın işleyen bir nükleer silaha sahip olması için en az 3 ila 5 yıl gerektiğini söylüyor. İsrail bilinen 7 zenginleştirme tesisinden 3’ünü bombaladığını açıkladı. Bu üçten biri olan Natanz, 2003’te UAEK tarafından ziyaret edilmişti. 8 metreden fazla yerin altına inşa edilmişti. Zararın ne kadar olduğu bilinmiyor. Ayrıca İran, daha güvenli olduğu belirtilen yeni bir zenginleştirme tesisi açmıştı. Peki neden bu merkezler hedef alınıyor? Bombalar zaten bu merkezlerde monte edilmez.

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Peki Netanyahu neden bugün bombaladı? Bunu açıklayan bir nükleer takvim var mı? Evet. 15 Haziran’da ABD-İran arasında nükleer konuda yeni bir müzakere turu planlanmıştı. İran 12 Haziran’da uranyumu %60 oranında zenginleştirmeyi başardığını ve bunu hızlandırabileceğini duyurdu. Muhtemelen bu açıklama, müzakereler öncesinde baskı oluşturmak içindi. Netanyahu ise 13 Haziran’da bombalamalara başladı.

Bu saldırılar, İran’ın bombaya ulaşmasını biraz geciktirmekten başka bir işe yaramaz. Asıl amaç, ABD-İran müzakerelerini engellemek. Ayrıca, Gazze ve Batı Şeria’daki olaylardan dikkatleri başka yöne çekmek. Belki de en çok İsrail kamuoyundaki siyasi çözülmeyi durdurup, tekrar “koşulsuz destek” yoluna sokmak için. Saldırı, Knesset’te güvenoyu düşmesinin yalnızca bir gün sonrasında gerçekleşti. Ve Avrupa’da yeniden sempati kazanmak, nükleer tehditleri öne çıkararak onları etkilemek için. Irak’taki sözde kitle imha silahlarına dair Colin Powell’ın BM’deki yalanlarını hatırlayalım…

Nükleer programdaki bilim insanlarını (ve yöneticileri) öldürmek, programa ciddi zarar vermez. Devrim Muhafızları’nın üst düzey askerlerini öldürmenin de İran’ın nükleer programıyla ilgisi yoktur. Bunlar “rejim karşıtı” saldırılardır, Batı’yı memnun etmek için. Batı bu suikastları, kamuoyunu kazanmak ve destek toplamak için kullanır. Kısacası, İran nükleer meselesi bu aşamada bir propaganda savaşı silahıdır. Hepsi bu.

Macron, Fransa’yı, bu propagandayı sahiplenerek ilkesiz ve nedensiz bir savaşa sürüklemektedir. “İsrail’in kendini savunma hakkı vardır” gibi ifadelerle, Netanyahu’nun İran’a ikinci kez saldıran taraf olduğunu göz ardı ederek, “önleyici savaş” gibi korkunç ve sorumsuz bir kavramı kabul etmiştir.

*Boyun Eğmeyen Fransa Lideri

melenchon.fr’den çeviren Atahan Uğur