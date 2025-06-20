Nif Kiraz Festivali’nde unutulmaz anlar yaşandı

BirGün EGE

Fethiye Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneği iş birliğiyle bu yıl bir kez daha düzenlenen Nif Kiraz Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Yöre halkı ve festivali ziyarete gelen misafirler, gün boyu süren etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı. Festival sunuculuğunu Osman Batur Keser’in üstlendiği etkinlikte, Fethiye’nin sevilen sanatçısı Mustafa Selçukoğlu sahne aldı.

Büyük alkış toplayan Selçukoğlu, konser sonunda başta Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca olmak üzere festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Belediye bandosu ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri geceye ayrı bir renk kattı. Geleneksel yarışmalarla da dikkat çeken festivalde “En İyi Kiraz Yetiştiricisi”, “En Hızlı Kiraz Yeme Yarışması” ve “Kirazlı Tatlar Yarışması” düzenlendi.

Kirazlı Tatlar Yarışmasında dereceye girenler: Hülya Dardağ, Nurcan Ünler ve Salime Erel oldu. En İyi Kiraz Yetiştiricisi yarışmasında ise Ömer Sazak, Veysel Şahin ve Ramazan Yenigün dereceye girdi. En Hızlı Kiraz Yeme Yarışmasının birincisi ise Hüseyin Yolcu oldu. Yarışmaların ardından sahneye çıkan Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Uğur Önür, seslendirdiği türkülerle geceye katılanlara müzik dolu anlar yaşattı.