‘Nihat Dirim’ belgeselinin galası Foça’da yapıldı

Halil ERTUNÇ

Foça'nın 2 dönem belediye başkanlığını yapan Nihat Dirim’in anısına hazırlanan belgeselin galası, 14 Nisan’da Mark Warner Phokaia Beach Resort - Cybele Salonu’nda geniş katılımlı bir buluşmayla gerçekleşti. ‘Bir Foça Efsanesi: Nihat Dirim’ adlı belgesel, Nihat Dirim’in siyasi yaşamını, kişisel mücadelesini ve Foça’ya olan katkılarını konu alıyor.

Gösterime, eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, geçmiş dönem CHP milletvekilleri Kemal Anadol, Bülent Baratalı ve Mustafa Moroğlu, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Palea Fokea eski Belediye Başkan Yardımcısı Zacharo Francesko, CHP Foça İlçe Başkanı, geçmiş dönem belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Dirim ailesi üyeleri ve çok sayıda Foçalı katıldı.

Etkinlik, kokteylin ardından açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmaları Ali Nişancı, Zacharo Francesko, Raşit Dirim, Saniye Bora Fıçı ve Murat Karayalçın yaptı. Yönetmen Hakan Barçın da sahneye çıkarak belgeselin yapım sürecine dair bilgi verdi.