Nihat Erim’den mutlak butlana

Türkiye, 1950'lerin başından bu yana emperyalist müdahaleye açık bir ülke durumunda. Cumhuriyetin son 75 yılı, dış destekle iktidara gelen partiler ve bu yetmediği durumlarda yaşanan darbelerle dolu örneklerle şekillendi. İktidarların neredeyse tamamı bir şekilde bu çarkın içinde yer aldı. Bu ülkede başbakan ya da genelkurmay başkanı olup da yolu ABD'den geçmeyenlerin sayısı bir elin parmağını geçmez. Sadece bunlarla da sınırlı değil tabii. Önemli kurumların başına geçenler, hatta gazeteciler arasında da benzer örnekler çoktur.

Bu, iktidar ve devlet tarafındaki manzara. Peki, muhalefet cenahını bundan ayrı tartışmak mümkün mü? Maalesef hayır. Türkiye gibi muhalefet geleneği yerleşmiş, dinamik bir ülkede demokrasi mücadelesi hep var ola geldi. Bu durum, egemenler için sürekli bir tehdit oldu. O yüzden muhalefetin dizayn edilmesi, en az iktidar kadar önem verdikleri bir konu oldu.

MUHALEFET DE DİZAYN EDİLDİ

AKP tarihi, aynı zamanda muhalefetin de dizayn tarihidir. Gülen Cemaati’yle ortaklık yıllarından başlayarak, içerisinde tehdit, şantaj, rüşvet gibi onlarca başlığın yer aldığı operasyonlar bugün aynı hızla devam ediyor.

AKP'nin ilk girdiği seçim olan 3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde, son gün dağılan ANAP-DYP ittifak görüşmeleri ve Genç Parti'nin siyaset sahnesine sürülmesinden bu yana durum hiç değişmedi. MHP'li vekillerin yer aldığı kaset skandalı, Soylu'dan Kurtulmuş'a devşirilen muhalefet liderleri – nedense – her defasında ülkenin kırılma anlarında ortaya çıktı.

Türkeş’in ölümünden sonra Bahçeli’nin seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve sonrasında İYİ Parti’de Meral Akşener ile Sinan Oğan’ın adaylığı, milliyetçi cenahta yaşanan dizayn faaliyetleri olarak ilk akla gelenler.

Ama muhalefetin dizaynı konusu tartışılacaksa, hiç kuşkusuz CHP’ye ayrı bir yer açmak gerekir. Türkiye'nin her önemli kırılmasında, CHP içinden çıkan isimler sayesinde bir bütün olarak davranamadı. İlk önemli vaka, 12 Mart 1971 darbesinden sonra başbakan olarak atanan CHP Kocaeli Milletvekili Nihat Erim sayılabilir. Dönemin CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit bu durumu, “12 Mart'ın ince ayar bir askerî darbe, Erim Hükûmeti’ne yardım etmek askerî darbeye destek anlamına gelir.” diye açıkladı.

CHP buna benzer birçok hikâye yaşadı. Son dönemde Deniz Baykal'ın Erdoğan’la kurduğu ilişki, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı, CHP içinde yaşanan adaylık tartışması ve bugünlerde konuşulan kayyum-mutlak butlan tartışmaları...

Türkiye'de egemen güçlerin çıkarlarını savunan iktidarlar ne zaman zorda kalsa, mutlaka muhalefet görünümlü bir kişi ya da ekip yardıma koşar. Bazen kişisel çıkar, bazen şantaj, bazen ideolojik yakınlık, bazen de “görevli” olarak bu hamle yapılır. Muhalefetin, egemen siyaset tarafından dizayn edilmesi bugüne kadar aşılamayan kötü bir talih olarak ortada duruyor.

ARINMANIN TEK YOLU MÜCADELE ETMEKTE

Halk içinde rıza üretmeyen ve artık bundan vazgeçen iktidar için tek bir çare kaldı: O da muhalefeti bölmek, parçalamak, etkisiz kılmak. CHP'den milliyetçilere, oradan da Kürt hareketine kadar bu yolu denemeye başladı ve kolay kolay da vazgeçmeyecek. Yargı destekli bu çabadan iki temel sonuç üretmek istiyor:

Birincisi, muhalefeti birlikte hareket edemez hâline getirmek. Bunu ilk elden Kürt sorunu ve DEM üzerinden yapmak istiyor. Muhalefetin ana parçası durumunda olan Kürt seçmeni radardan koparmaya çalışıyor.

Üzerine bir yıldır yoğun olarak çalıştığı diğer başlık ise CHP’yi bölmek, çalışamaz hâle getirmek. CHP merkezinden gelen sert direniş, yargı eliyle kırılmaya çalışılıyor. Burada da yine CHP’nin içindeki Truva atlarından yararlanıyor.

Ülke, cumhuriyet tarihinin en kritik dönemeçlerinden birine girdi. Bu, sadece basit anlamda bir iktidar kavgası değil. Türkiye'nin uzun yıllar boyunca mutlak karanlığa sürüklenmesine yol açacak sonuçlar üretecek bir yol ayrımından bahsediyoruz. Bu dönemde grupsal ya da kişisel ikbal peşinde koşanlar, aynı zamanda yaşanacak her türlü suçun da işbirlikçisi durumunda olacaktır. Bu koşullarda muhalefete düşen görev; bir aradalığı güçlendirmek ve mücadeleyi büyütmekten başka bir şey değildir.

Zorlu mücadele anları, aynı zamanda arınma anlarıdır. Yeni bir ülke, yeni bir toplum ancak mücadeleyle kazanılabilir.

Şimdi tam zamanı.