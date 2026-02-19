Nihat Ziyalan’ın şiirlerinde güçlü bir insani durum var

Kadir İNCESU

Türk edebiyatının usta şairi ve unutulmaz oyuncusu Nihat Ziyalan ile çok yönlü müzisyen

Muharrem Aslan’ı bir araya getiren özel proje “Sen Neredeysen Oraya”, beş aylık yoğun bir yaratım sürecinin ardından dinleyiciyle buluşuyor. Albüm, Ziyalan’ın kendi sesinden hayat bulan şiirlerini, Aslan’ın bağlama, piyano ve klasik gitarla ördüğü özgün bestelerle birleştiriyor.

Batı müzik armonisi ile Anadolu’nun köklü ezgisel dokusunun iç içe geçtiği albüm, hem şiirseverlere hem de türler arası geçişleri seven müzik dinleyicilerine değerli bir deneyim sunuyor. Albümdeki tüm aranjeler, miks ve mastering çalışmaları Muharrem Aslan tarafından hazırlandı.

Projenin en dikkat çekici yanlarından biri, Nihat Ziyalan’ın şiirlerini stüdyoda seslendirirken kaydedilen özel video görüntüleri. Bu kayıtlar, Albümün ruhuna eşlik eden görsel bir arşive dönüşerek müzikseverlerle de paylaşılacak.

Albümde Nihat Ziyalan’ın Sen Neredeysen Oraya, Türkü, Pencere, Kocasına Göz Olan Kadın, Çiçek Açtı Bekleyişim, Eşekleme, Sevdiceğim, Kent Lokantası Kuyruğunda, -Geriye Saramam Hayat Seni, Kapı Mı Vuruluyor adlı şiirleri yer alıyor.

Bugüne kadar Gûle Nisan, Yedi İklim, Sustum, Tutsak Sevdalar, Anadolu Resitali, İklimsiz Acılar, Ağlamakla Gülmek Arasında, Buluşmalar 1-2, Ali Göl Dağı Efsanesi, Karma 1-2, Bırakılan Mektup, Fourtemolo, Five Songs Without Words ve Turkuaz adlı albümleri yayımlanan Muharrem Aslan ve Nihat Ziyalan ile konuştuk.

Sen Neredeysen Oraya adlı yeni albümünüzün, bugüne kadar yayınlanan albümlerinizden farkı nedir?

Sen Neredeysen Oraya, bugüne kadar yayımladığım albümlerden birkaç önemli açıdan ayrılıyor. Öncelikle bu albüm, şair Nihat Ziyalan ile kurduğumuz özel yaratım ortaklığının en olgun hâllerinden biri. Şiir ve müziğin birbirine geçtiği, ses ile sözün aynı nefesi paylaştığı daha derin ve bütüncül bir yapı var.

İkincisi, bu albümde hem aranje, hem bağlama, hem klasik gitar, hem de piyano arasında kurduğum ilişki daha organik ve sinematik bir dil taşıyor. Müzikal dünyamın Anadolu kökleri ile çağdaş yaklaşımları bir araya getirirken, önceki albümlerime göre daha fazla müziğin istediği hikâye odaklı, daha duygusal, ama aynı zamanda daha minimalist bir ifade benimsedim.

Üçüncüsü ise, bu albüm benim için bir tür içsel yolculuk. Yıllardır ürettiğim her şeyin bir toplamı gibi… Hem geçmişimin izlerini taşıyor hem de müzikal olarak gittiğim yeni yönleri işaret ediyor. Sen Neredeysen Oraya derken aslında hem dinleyiciye hem de kendime bir yol haritası çiziyorum: Müziğin götürdüğü yere güvenerek.

Şiir seçimini nasıl yaptınız?

Nihat Ziyalan’ın Sevgili şiirini bestelediğimde (Turkuaz albümümde yer aldı), şiirdeki yalınlık ve derinlik ondan seçtiğim şiirlerle bir albüm yapma fikri oluşturarak Sen Neredeysen Oraya albümünün doğmasına neden oldu.

Bu albüm için şiir seçimini oldukça içgüdüsel bir yöntemle yaptık. Nihat Ziyalan’ın şiirlerini uzun süredir biliyor ve hissediyorum; bu yüzden şiirlerle aramda zaten doğal bir yakınlık vardı. Ancak albümde yer alacak şiirleri belirlerken özellikle içinde kendimi gördüğüm şiirleri seçtim. Müziğin nefes alabileceği, kelimelerin ritim ve melodiyi çağırdığı dizeleri aradım.

Her bir şiirin kendi iç müziği vardır. Ben de önce o iç müziği duymaya çalıştım. Sözlerin taşıdığı duygu, sessizlikler, vurgu noktaları ve şiirin evreni, bestelerin yönünü belirleyen asıl etken oldu. Ayrıca şiirlerin albümde anlatmak istediğim hikâyeye, yani ‘yol’, ‘yolculuk’, ‘varış’ ve ‘içsel yön bulma’ temalarına uygun olmasına dikkat ettim.

Sonuçta seçtiklerim, hem Nihat Ziyalan’ın derin ve yalın anlatımını hem de benim müzikal dünyamı en doğal şekilde bir araya getiren şiirler oldu. Şiirleri beni çağırdı diyebilirim; ben sadece o çağrıyı takip ettim. Bir de önemli olan şu noktaya değinmem gerek ki, şiirleri besteledikten sonra, kendime özgü yorumumum ile kelimelerin duygusunu ön plana çıkarmaya çalıştım. Şiir ve müzik arasında içten bir bağ kurmaya çalıştım. Özellikle, Sevdiceğim ve Kent lokantası Kuyruğunda eserlerinde, her bir kelimenin müzik tınıları ile doğaçlama yaparak nasıl hayat bulabileceğini sergilemeye çalıştım. Bu müzik terapisinde kullandığım bir yöntemdir ve üzerinde ayrıca durulması ve konuşulması gereken bir konudur.

Nihat Ziyalan şiirinde sizi etkileyen nedir?

Nihat Ziyalan’ın şiirinde beni en çok etkileyen şey, sözlerinin hem çok yalın hem de çok derin olması. Şiirlerinde öyle bir duygu berraklığı var ki, fazla söze ihtiyaç duymadan insanın duygularına dokunuyor. Bu yalınlık, aslında büyük bir ustalığın işareti—çünkü sözcükler ne kadar azsa, taşınan anlam o kadar yoğunlaşıyor. Aynı zamanda onun şiirlerinde güçlü bir insani durum var: Kırılganlık, umut, hüzün, direnç ve gülmece. Bütün duygular bir arada ama hiçbir zaman gürültülü değil. Bu da müzikle buluşmak için çok geniş bir alan yaratıyor.

Bir diğer etkileyen nokta ise şiirlerinin sinematik tarafı. Nihat Ziyalan’ın hem şairliği hem de oyunculuğundan gelen bir “görüntü kurma” yeteneği var. Bir dize okuduğunuzda gözünüzde bir sahne belirir, bir mekân, bir yaşam dilimi… Bu da besteleri doğal olarak yönlendiriyor. Kısacası, Ziyalan’ın şiiri beni hem sıradan bir insan olarak hem de müzisyen olarak besliyor, ruhuma dokunuyor. Ördüğüm müziğin peşinden gitmesi için yol haritası çiziyor.

Ticari kaygınızın olmadığını düşünüyorum. Sinemamızın ve edebiyatımızın değerli bir ismine bir vefa borcu ödemek olarak da düşünülebilir bu albüm. Bu albümün sizdeki karşılığı nedir?

Bu albümün benim için ticari bir karşılığı yok. Aslında başından beri böyle bir niyetle yola çıkmadım. Daha çok, sinemamızın ve edebiyatımızın değerli bir ismi olan Nihat Ziyalan’nın çok yönlü sanatına karşı duyduğum saygı ve sevgi beni bu çalışmayı yapmaya götürdü. O yüzden bu albüm, benim için bir müzik projesinden çok daha fazlası.

Bu albüm, bir teşekkür aslında… Hem ustalığına hem insanlığına hem de hayatımıza kattığı güzelliklere bir teşekkür. Benim için Sen Neredeysen Oraya, bir hatırlama ve yaşatma çabası. Bir dostluğun, bir sanatçıya duyulan saygının ve ortak bir ruh hâlinin kaydı. Nihat Ziyalan’ın imgelerine elimden gelen en iyi şekilde bir ses, bir nefes verebilme arzusunun ürünü.

Kısacası bu albüm, benim için hem kişisel hem de sanatsal bir borcun ödenişi; yüreğimde yer etmiş bir insanın izlerini müzikte yaşatma çabası. Ve bunu yaparken de en ufak bir ticari beklenti taşımadım, tam tersine, bu albüm tamamen gönülden doğdu.

Sydney’de yaşıyorsunuz siz de Nihat Ziyalan gibi… Gurbette bir hayatı paylaşmak neler hissettiriyor?

Sydney’de yaşamak, tıpkı Nihat Ziyalan’ın yıllar önce deneyimlediği gibi, insana hem büyük bir özgürlük hem de derin bir özlem duygusu veriyor. Gurbette olmak, aslında iki yer arasında sürekli gidip gelen bir kalbe sahip olmak demek. Bir yanım burada yeni bir hayat kurmanın heyecanıyla doluyken, diğer yanım her zaman memleketin sesini, kokusunu, insanını içimde büyütüyor.

Gurbette yaşamak bazen hüzünlü, bazen güçlü, bazen öğretici ama daima dönüştürücü. Ve sanatı, özellikle müziği ve şiiri, bu duyguların taşıyıcısı olarak görüyorum. Kısacası, gurbette bir hayatı paylaşmak bana hem köklerimi hatırlatıyor hem de yeni yollar açıyor.

NİHAT ZİYALAN ANLATIYOR

Albümde yer alan, yorumladığın şiirlerin senin için anlamı nedir?

Hiçbir şiirimi birbirinden ayırmam. Hepsine büyük bir emek veririm. Albümdeki şiirleri besteci Muharrem Aslan kendisi seçti. Etkilendiği şiirlerden bir buket yaptı. Muharrem Aslan da şair. Kendisini heyecanlandıran, seslendirmek istediği şiirleri seçti. Seçtiği şiirler benim de hoşuma gitti.

Bu şiirler hangi özellikleriyle bir araya getirildi?

Bende seslendirilmesini istediğim şiirleri öne çıkarmaya çalıştım. Böylece şair ve besteci dayanışması oluştu.

Genç bir sanatçının şiirinize gösterdiği ilgi size neler hissettirdi?

Muharrem Aslan hayran olduğum bir müzisyendir. Yüz yüze tanışmadan önce de hemen hemen bütün türkülerini dinledim. Sevgili, şiirimi bestelemek istediğini söylediği zaman çok sevindim. Kendisini tanıyınca mutluluğum daha çok arttı. Sen Neredeysen Oraya albümü için kendisine çok teşekkür ederim.