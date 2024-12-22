Nimet

26 Kasım’da polis sabah erken saatlerde, hakkında gizlilik kararı olan bir soruşturma kapsamında Nimet Tanrıkulu’nun evine baskın düzenledi ve gözaltına alınarak Ankara’ya götürüldü. Dört gün gözaltında tutulduktan sonra da tutuklandı. Hangi suçlamayla? “Terör örgütü üyesi olma” suçlamasıyla. Dayanak ise gizli tanık ifadesi. Ortaçağ’daki en­gi­zis­yon dö­nem­le­ri­ni an­dı­ran giz­li ta­nık­ kavramı AKP hü­kü­me­ti dö­ne­min­de çı­ka­rı­lan ya­sa ile ge­ti­ril­di. Hatta o tanık kadar gizli bir tanıktır ki, aslında yoktur. Yapılanları ‘meşrulaştırmak’ için bulunan hayali “kahramandır”. 16 sene evvel hukuk literatürüne sokuşturulmuş olan gizli tanıklıklarla insanların özgürlükleri ellerinden alınıyor. Nimet de tam da bu şekilde, 29 Kasım 2024 günü Ankara’da 7. Sulh Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararla akıl dışı bir biçimde tutuklandı. Esasen gerçekleşmemiş olaylara gizli gizli tanık olduğunu iddia eden tanığın ifadesini ‘beslemek’ için de epey çaba sarf edilmiş.

Neredeyse 20 sene öncesine uzanan bir tarama yapılmış. Yurtdışı seyahatleri hatta onunla aynı otelde kalanların yargılandıkları davalar bile Nimet hakkında yapılan soruşturmada aleyhine delil olarak nitelendirilmiş. AKP yargısı; “Kaldığın otelde kimlerin kaldığını bileceksin, o otelde hakkında soruşturma olan bir varsa sen de sorumlusun, bal gibi de suçlarım seni!” demiş. Konferanslar, basın açıklamaları bile gizli tanık ifadesini doğrulayan delil olarak kabul edilmiş. Büyük bir azimle delil yaratılmaya çalışılmış. Esasen Nimet’e sordukları tüm sorular bir insan hakları savunucusu olarak yaptıklarıyla ilgili. Sadece 20 senelik taramayı yaparken bile epey yorulmuşlardır çünkü insan hakları mücadelesinde neler yapmadı ki Nimet?

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Nimet’i eksiksiz anlatmak kolay değil. Hayatını insan hakları mücadelesine adamış bir kadın. İnsan Hakları Derneği’nde tanıştığım Nimet ile uzun zaman Sosyalist Feminist Kolektif’te birlikte yol yürümek beni hep mutlu etmiştir. O; 78’liler Girişimi’nde, feminist mücadelede, Cumartesi Anneleri’nin, Arjantinli Plaza del Mayo Anneleri’nin yanında, barış süreçlerinde, Diyarbakır Cezaevi Gerçeğini Araştırma Komisyonu’nda… Hak savunuculuğunda yılmadan, yorulmadan geçen on yılları var onun. Ve AKP’nin utançla hatırladığımız dediği 12 Eylül’de gözaltına alınan, işkence gören Nimet, 44 yıl sonra bu kez AKP yargısında gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu kararın toplumu susturmaya, korkutmaya yönelik kararlardan biri olduğunun hepimiz farkındayız.

Nimet Tanrıkulu bizim arkadaşımız, yoldaşımız ve iflah olmaz bir mücadeleci ruhtur. Nimet insan hakları mücadelesinden asla ödün vermez. İnsan hakları savunuculuğunun tüm baskıya, hak ihlallerine rağmen boyun eğmeden mücadele etmekten geçtiğini de en iyi bilenlerdendir. Dün feministler olarak Şişli’de buluşup ona yılbaşı kartlarımızı postaladık. Onu çok seven arkadaşları olarak bu karanlık günlerde onu yalnız bırakmayacağız.

Nimet Tanrıkulu derhal serbest bırakılmalı, özgürlüğüne kavuşmalıdır.