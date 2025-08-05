Normal bir insan gibi

Suç tarihi: 16 Haziran 2013, yargı belgelerinde öyle yazıyor. Pazar günüydü, Gezi direnişinin karmaşık günleriydi, telefonum çaldı: Okmeydanı’nda bir çocuk gaz fişeğiyle vuruldu, durumu ağır, hastaneye götürüldü. Berkin Elvan haberlere adını açıkça yazamayacağız kadar küçüktü, hastanede kaldığı 269 gün boyunca B.E.’nin sağlık durumuyla da vurulmasına dair soruşturmayla ilgili de onlarca haber yazdım. Bu sürede neden Berkin’in haberini yapmadığımıza dair eleştiriler aldık, açıkladık: Çocuk olduğunu için açık adını yazmıyoruz.

O güne dek: 11 Mart 2014. Sabah kötü haberler dolaşıyordu, babası Sami Elvan’ı aradım, “Berkin’i kaybettik” dedi.

B.E., Berkin Elvan oldu. Çocuk tabutu ağırdır, cenazesinde tabutu milyonlar taşıdı.

Ama sayın yargı onu yetişkin saydı, hatta karara göre “normal bir insan gibi…”

POLİS ‘YOK’

Vurulduğunda 14, hayatını kaybettiğinde 15 yaşındaydı. Adli Tıp otopsi raporundan: “Çocuğun ölümüne neden olan künt kafa travmasının; gaz tüfeği kapsülü ve plastik mermi veya benzer özelliklerde başka bir ürünün doğrudan kafaya isabet etmesi ile meydana gelmiş olabileceği…”

Suç tarihinden 1 yıl sonra Emniyet lütfetti, savcılığa bilgi verdi. Bilgi dediysem lafın gelişi:

Emniyet önce ‘bölgede herhangi bir polis görevlendirilmesi yapılmadığını bildiren’ bir yazı yazdı. Devamındaki talepler üzerine, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Berkin’in hangi polisin gaz tüfeğiyle vurulduğunu araştıran Savcı Faruk Bildirici’ye olay tarihinde görevli olan 1065 çevik kuvvet polisinin adını verdi. İçlerinden, olay yerinde görevli olanların sayısı 275’ti. Emniyet’in gönderdiği isimler arasında, olayla ilgisi bulunmayan Eğitim Büro Amirliği’nde görevli polislerin listesi bile vardı. Emniyet, adını verdiği personelinin kask numaralarını da söylemedi. Bu listeden, Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde görevli birliklerin ve polislerin isim tespiti müşteki avukatlarınca yapıldı.

GÖRÜNTÜ ‘YOK’

Savcılık olay anının görüntülerini istedi, yine ilk gelen yanıt “Yok” oldu. Görüntüler tabii ki yok olmamıştı:

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, savcılığa Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Gaziler Sokak ve çevresinde MOBESE kamerasının bulunmadığını yazdı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ise bölgede olay yerini ve çevresini gören MOBESE kameralarının bulunduğunu ancak göstericiler tarafından çalışamaz hale getirildikleri için görüntü kayıtlarının olmadığı cevabını verdi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı iki ayrı birim, aynı olay yeri için ‘MOBESE kamerası yoktur’ ve ‘MOBESE kamerası vardır’ şeklindeki iki farklı beyanda bulundu. Foto Film Şube Müdürlüğü de Okmeydanı bölgesinde çekili görüntü kayıtlarının bulunmadığı yanıtını verdi. Elvan ailesinin avukatlarının, Okmeydanı’nda görev yapan zırhlı araçların kamera kayıtlarının istenmesi talebiyle görüntülere ulaşıldı.

KEŞFE ‘GEREK YOK’

Bu arada olay yeri keşfi de benzer sıkıntılı süreçlere sahne oldu. Önce soruşturma savcısının keşif talebi İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesince ‘zaruri değil, hukuki yararı da yok’ denilerek reddedildi. Buna yapılan itiraz da İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesince “Gereksiz keşif yaparak, haksız menfaat sağlanır ve devlet zarara uğratılır, bu durum da görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur” diye reddedildi. Olay yeri keşfi olaydan 6 yıl sonra yapılabildi.

MOLOTOF ATTI MI?

Soruşturmayı yürüten savcılardan Adnan Çimen, görgü tanıklarına “Berkin Elvan’ın cebinde veya elinde molotof, taş, torpil gibi maddeler var mıydı? Molotof attı mı?” diye sormuştu.

Polis Fatih Dalgalı’nın tek sanık olduğu iddianamede, Berkin’in üzerinde 11 adet patlayıcı torpil bulunduğu ‘bilgisi’ de yer almıştı.

Davanın hakimlerinden Mehmet Galip Perk’in davadan çekilmesini talep eden müşteki avukatlarının dilekçesine göre de hakim Perk, “Berkin Elvan'ın ‘terörist’ olarak nitelendirildiği sosyal medya paylaşımlarını beğenmiş, Gezi davasının gerekçeli kararında da ‘hain Gezi kalkışması’ ifadelerini kullanmıştı”.

‘ÇOCUK’ ŞERHİ

Yani Berkin yargı mensuplarının gözünde aslında hiç çocuk olmamıştı.

Kararda da olmadı.

Ancak Fatih Dalgalı hakkındaki 16 yıl 8 aylık hapis cezasını onayan istinaf mahkemesi kararına şerh düşen üye hakim, bu cezanın eksik olduğunu yazdı: “Maktulün doğum tarihinin 05/01/1999 olduğu ve suç tarihinde çocuk yaşta bulunduğu, İlk Derece Mahkemesinin ve Dairemizin de kabulüne göre sanığın eylemini maktulü görerek ve hedef gözeterek, meydana gelebilecek neticeyi de kabullenerek gerçekleştirdiği, sanığın eylemi sonucunda meydana gelen neticenin ise Çocuğu Olası Kastla Öldürme suçunu oluşturduğunun tartışmasız olduğu ve temel cezanın TCK'nın 82/1-e maddesi uyarınca belirlenmesi gerektiği halde sanığa eksik ceza tayin edildiği…”

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararında da benzer bir şerh yer aldı. Olası kastla öldürme suçundan yargılanan polis Fatih Dalgalı hakkındaki cezayı onayan Yargıtay kararında, “sanığın olası kast ile çocuğu değil normal bir insanı öldürmüş gibi cezalandırılması gerektiği” ifade edildi. Ancak iki üye karşı oylarında, mahkemenin hüküm kurarken Berkin Elvan’ın yaşını dikkate alması gerektiğini ve bu sebeple eylemin, “nitelikli kasten öldürme” vasfı taşıdığını, cezanın, ağırlaştırılmış müebbet hapsi öngören bu suçlama uyarınca verilmesi gerektiğini belirtti.

Tüm bu itirazlara rağmen, 18 Haziran 2021 tarihli karar duruşmasında salona, halen polislik görevini yürüttüğü ilden SEGBİS ile bağlanıp “Ben baştan beri devletime hizmet ettim, etmeye de devam edeceğim” diye savunma yapmış olan Fatih Dalgalı’nın cezası bozulmadı.

Berkin ‘normal bir insan gibi’ yaşasaydı, 26 yaşında olacaktı.