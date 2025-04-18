Nostaljik demiryolu geliyor

BirGün EGE

Buca Belediyesi, uzun yıllar boyunca atıl duran tarihi demiryolu hattını yenileyerek ilçenin merkezinde modern ve konforlu yeni bir yaşam alanı yaratıyor.

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman şöyle konuştu:

“Uzun yıllardır atıl olan bir alanı günümüzle buluşturuyoruz. Yeni bir nefes alanı yaratarak değerli Bucalıların hizmetine sunacağız. Tarihi demiryolu hattı ilçede eski Buca ruhunu yaşatan önemli bir alan. Bu çalışmamız Buca’nın geçmişine saygı projesi olacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin hemen yanı başında olan 5 dönümlük alan için de öğrenci odaklı modern bir proje hazırlıyoruz. Proje kapsamında, tarihi istasyon binası yenilenerek, öğrenci lokantası ve kitap kafeye dönüştürülecek.”