2026 bizim eve virüsle çok hızlı girdi. Dilerim aynı hızla çıkar. 6 kişilik hane halkından dördü yatak döşek. Gazete yönetimi ve okurların "sen de amma çok hasta oluyorsun" dediklerini duyar gibiyim.

Haklılar!

Ancak o kadar çok arkadaşım o kadar ağır hastalıkla boğuşuyor, bu yaşlarda o kadar çok da kötü haber duyuyorsunuz ki çevrenizden... Benimki hiç! Hastaneler aynı belirtilerle gelen insanlarla dolu. Belli ki yaman bir salgın var. Lütfen kendinize dikkat edin. Kalabalık ortamlarda da maske mesafe konusunu ciddiye alın.