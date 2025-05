Nükleer enerjinin sonu mu geliyor, yoksa hâlâ geleceğin enerjisi mi?

Cemal CEYLAN*

İklim değişikliğiyle mücadelede nükleer enerjinin bir çözüm olup olmadığı konusundaki tartışmalar gittikçe artmaya başladı. Almanya son nükleer santrallerini kapatırken, diğer bazı ülkeler bu teknolojinin genişletilmesini istemekte ve savunmaktadırlar. Almanya’nın yalnızca elektrik ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 40 ila 55 yeni reaktörü inşa etmesi gerekecektir – tüm enerji ihtiyacını karşılamak içinse bu sayının yedi katına çıkarılması gerekecektir.

Türkiye’de şu anda inşaat halinde Akkuyu’da her biri 1.2 GW (VVER-1200) kapasiteli 4 reaktör var. Tamamlanması 2025-26 olarak öngörülüyordu, fakat bitişi daha ileriki senelere ertelendi. Bu proje 12. Mayıs 2010 tarihinde Rusya Federasyonu ile imzalanan Hükümetler arası Anlaşma (IGA) kapsamında planlamıştı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk ünitesine 21 Kasım 2023 tarihinde işletmeye alma izni verilmiş olmasına rağmen, 4 ünitenin inşaatı devam etmektedir.

İkinci proje olan Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi için, 2024 yılında Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından saha onayı verilmiştir.

İğneada’da planlanan ve her biri 1.2 – 1.4 GW gücünde toplam 4 reaktör düşünülmektedir.

NÜKLEER SANTRALLER

Dünyada 2024 yılı sonu itibarıyla ile 70 nükleer santral ve 419 reaktör faaliyete bulunmaktadır. Ancak, nükleer enerjinin sivil kullanımı sadece 33 ülkeyi ilgilendirmektedir. Avrupa, en fazla nükleer santrale sahip olup, toplamda 180 reaktör içeren kıtadır. Fransa, 18 nükleer santrali ve 56 reaktörüyle öne çıkıyor. Rusya 36, Ukrayna 15 ve Birleşik Krallık 9 reaktöre sahiptir. 15 başka ülke de en az bir nükleer santral işletmektedir.

Amerika kıtasında, ABD tek başına dünya genelindeki 118 reaktörden 94’sini bulundurmaktadır. Kanada ise 19 reaktöre sahiptir. Ayrıca, Meksika, Brezilya ve Arjantin’de de nükleer santraller bulunmaktadır.

Asya’da ise Çin 58, Güney Kore 26, Hindistan 20 reaktöre sahiptir. Japonya 12 reaktör, Pakistan 6, Tayvan ise 3 reaktör işletmektedir. İran, askeri amaçlar için uranyum zenginleştirmesi nedeniyle tartışmalı bir reaktöre var ve Birleşik Arap Emirlikleri, Irak’ta iki reaktöre sahip. Güney Afrika’da iki reaktör bulunmaktadır.

ABD, nükleer enerji üretiminin neredeyse üçte birini sağlıyor, Çin ve Fransa ise her biri yüzde 15-16 ile ardından geliyor. Rusya ve Güney Kore yüzde 7. Fransa üretilen elektriğin yüzde 67’si nükleer enerjiden elde ediyor.

NÜKLEER SANTRALLERİNİN DURUMU

Fransa 2022’de 2035 yılına kadar altı adet EPR (Evrensel Basınçlı Reaktör) inşa etmeyi ve muhtemelen 2050’ye kadar sekiz tane daha eklemeyi duyurdu. Bunlar yaşlanan nükleer santrallerin yerine geçecektir. Ancak diğer yandan, 2022 yazında 27 reaktör korozyon nedeniyle bakım ve onarımlarının maliyetleri (tahminen en az 50 milyar euro) nedeniyle kapatıldı.

İŞLETİLEN REAKTÖRLERİN İNŞAAT SÜRELERİ

Uluslararası Enerji Kurumunun verilerine göre 1 Temmuz 2024 itibarıyla “yapım aşamasında” olarak listelenen projelere bakıldığında, özellikle çoğu yüklenicinin proje tekliflerinde beş yıllık bir inşaat süresi öngördüğü ve bu projelerin bitim süreleri ortalama 6 – 39 yıl sürdüğü görülmektedir.

Nükleer enerji çağının başlangıcından bu yana, küresel çapta inşaat sürelerinin arttığı net bir şekilde görülmektedir.

NÜKLEER REAKTÖRLERİN ÖMRÜ

Bir nükleer santralin ortalama çalışma süresi ortalama 43 yıl civarındaydı. Çoğu nükleer santral 1970'li yıllarda devreye alındığı için, aslında kapanma tarihlerini ve olası ihtiyaç senaryolarını şimdiden hesaplamak mümkün.

Reaktörlerin yaşlılığı, ömürlerini uzatabilmek için büyük onarımlara ihtiyaçlarının olduğu ve bazılarının kapatılmak zorunda olduğu son senelerde tespit edilen bir gerçeklik.

Dünya genelindeki nükleer reaktörlerin kullanım ortalaması giderek artmaktadır. 1 Temmuz 2024 itibarıyla:

• Küresel nükleer reaktörlerin ortalama kullanım süresi yaklaşık 32 yıl olmuştur.

• 143 reaktör (%34’ü) 41 yaş ve üzerindedir.

• 136 reaktör (%32’si) en az 31 yaşında, yani tasarlanan 30-40 yıllık işletme süresini doldurmaya yaklaşmaktadır.

• En yaşlı ticari reaktörler 50 yılı aşmış.

• Devreye alınan yeni reaktörlerin sayısı, kapanan eski reaktörleri telafi edememektedir.

Bu sektörünün geleceği açısından teknolojik yenilenme, güvenlik ve ekonomik sürdürülebilirlik konularında ciddi zorluklar doğurmaktadır.

Tahminlere göre, 2050 yılına kadar mevcut payı koruyabilmek için yaklaşık 270 yeni reaktörün inşa edilmesi gerekiyor. Bu da her yıl ortalama 11 yeni reaktör anlamına gelir. Oysa şu anda yılda sadece 6 reaktör devreye alınabiliyor ve bazıları da kapatılıyor.

Fransa: Ülkede 56 eski reaktör bulunuyor ve bunların yanına büyük zorluklarla sadece bir yenisi inşa edilebildi. Aslında yedi yeni reaktör planlanmıştı, ancak sadece biri tamamlanabildi.

Fransız Sayıştayı Cumhurbaşkanı’na bir mektup yazarak tüm nükleer projelerin durdurulmasını talep etti. Gerekçesi: Bu projeler artık ekonomik açıdan sürdürülebilir değil.

Soğutma işleminden sonra ısınan su tekrar nehirlere aktarılıyor. Son senelerde yazın ısınan nehir sularının buharlaşarak azalması hem nehirlerin kurumasına sebep olurken hem de ısınan nehir suyu ile nehir boyu yapılmış reaktörleri soğutmakta zorluklar yaşandı.

Birleşik Krallık: Birleşik Krallık'taki Hinkley Point C için 13,2 milyar Euro yatırım planlanmıştı, ancak şu anda maliyet 59 milyar Euro'ya çıkmış durumda. Elektriğin fiyatı, başlangıçtaki 14,4 cent olarak hesaplanmışken, şu an piyasada 6 cent civarındadır. Bu durumda, İngiliz vergi mükellefleri, santralin ömrü boyunca her kilovat için 8 cent ek bir ödeme yaparak bu farkı sübvanse etmek zorunda kalacaktır. Toplamda bu sübvansiyon, yaklaşık 100 milyar Sterline denk gelmektedir.

Finlandiya: Finlandiya'daki bir reaktör başarıyla tamamlanmış, bu yeni bir reaktör yalnızca kapasitesinin %20'siyle çalışabiliyor çünkü reaktörün üst kısmında çatlaklar tespit edilmiş.

NÜKLEER ATIKLAR VE RİSKLERİ

Birçok uzman, Çernobil ve Fukushima felaketlerinden sonra hala nükleer atıkları nasıl ve nerede depolayıp tutacağımıza dair kesin bir bilgiye sahip değiller.

Londra Deniz Koruma Protokolü'ne göre, radyoaktif atıkların denizlere bırakılması yasaktır. Bu uygulama 50 yıl boyunca sürdürülmüştü. Radyoaktif atıkların depolanması ve izole olarak tutulma süreci binlerce yıl alabilmekte ve bu da gelecek nesiller için ciddi bir risk oluşturmaktadır.

Şu anda dünya genelinde yılda 10.000 ila 15.000 metreküplük yüksek radyoaktif atık, yüzeydeki yüzlerce depolama alanında çevrelerine radyasyon salacak şekilde bekletiliyor. Sadece Finlandiya'da yer altı atık depolama tesisi inşa ediliyor. Fransa, doğu Fransa'daki Libyur'da 15 kilometrekarelik bir alan üzerinde, 500 metre derinlikte, 150.000 yıl süreyle güvenli bir depolama yapmayı planlıyor.

Almanya mevcut olarak 17.000 ton radyoaktif atığa sahiptir ancak hala nihai bir depolama tesisi bulunmamaktadır.

URANYUM TEDARİĞİ

Jeologlara göre: Ekonomik açıdan makul şekilde çıkarılabilir, uranyum miktarı yaklaşık olarak 2,1 milyon ton civarındadır.

Şu anda yıllık yaklaşık 55.000 ton uranyum tüketilmektedir. Bu da demek oluyor ki, mevcut uranyum kaynakları tahminen sadece 40 yıl daha yeterli olacaktır.

O noktada gelindiğinde uranyumu çıkarmak için gereken çaba artık ekonomik olmayacaktır.

En önemli üretici ülkeler, dünya üretiminin %40’ını sağlayan Kazakistan’ın yanı sıra Avustralya, Namibya, Kanada, Özbekistan, Nijer ve Rusya’dır. Ancak uranyum kaynaklarının sınırlılığı ve kaynakların bulunduğu coğrafyanın siyasal yapısı yeni tehditler doğurmaktadır.

Batı dünyasında şu anda zenginleştirilmiş uranyum tedarikinde büyük bir sıkıntı yaşanıyor, çünkü birçok ülke Rusya'ya bağımlı durumda. Uranyumun nükleer reaktörlerde kullanılabilmesi için zenginleştirilmesi gerekiyor ve Rusya bu pazarda neredeyse dünya çapındaki arzın yarısını kontrol ediyor. Ukrayna savaşı nedeniyle birçok Batı ülkesi artık Rusya ile çalışmak istemiyor.

Ancak Avrupa'nın Rusya'dan uranyum tedarikinde tamamen bağımsız hale gelmesi yaklaşık on yıl sürebilir.

NÜKLEER TESİSLERİN DEVREDEN ÇIKARILMASI VE KAPATILMASI

Bir nükleer santralin yaklaşık 40–60 yıllık işletme süresinin sonunda devreden çıkarılması ve sökülmesi işlemi gerçekleştirilir. World Nuclear Association'a göre, 2022 ile 2040 yılları arasında yaşlanmaya bağlı olarak yaklaşık 123 reaktörün kapatılması beklenmektedir.

Bir santralin söküm maliyeti, reaktör tipine bağlı olarak 500 milyon ila 1 milyar euro arasında değişmektedir, bu da yaklaşık bir yıllık üretilen elektrik satışına eşdeğer.

* İktisatçı