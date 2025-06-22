Nurullah Ataç hâlâ güncel...

Olcay Taşlı - Yazar

Cumhuriyet’in hayata geçirdiği devrimlerden biridir, Dil Devrimi. Dil Devrimi’ne Cumhuriyet aydını sahip çıkmış, bu sayede birçok kavram için Türkçe sözcük üretilmiştir. Yanlış hatırlamıyorsam Melih Cevdet Anday türetmiş, kelime yerine sözcüğü. Nurullah Ataç, bir dönem “tilcik” demiş kelime için; ama tilcik benimsenmemiş. Öz Türkçe söz konusu oldu mu, hemen akla gelen isimdir Ataç. Çok da eleştirilir. Kabul etmek gerekir ki uçtadır bu konuda Ataç; lakin uç noktalar olmasaydı bugün edebiyatçıların buluştuğu orta noktaya varmak imkânsızdı. Ataç’ın Türkçe için sarf ettiği büyük emeği yok sayamayız. Tilciğin benimsenmemiş olması sizi aldatmasın, Türkçeye birçok sözcük kazandırmıştır Ataç.

Ataç’ın öz Türkçe eylemi, coşku, aşk ve inanç içerir. Eylemine bağlılığının nedenine de şu sözlerle açıklık getirmiş.

“Dil işine girişmem de bir çıkar kaygısıyla değildir de onun için. Alıklar benim şu, bu buyurdu diye, şuna, buna yaranmak için öz Türkçeye özendiğimi sanırlar. Oysaki ben, öz Türkçe için nice kazançlarımı teptim, rahatımı kaçırdım. Üzdüm kendimi, adımı deliye çıkarttım… Öz Türkçeye özenişim de duygularımın etkisiyle değildir. Latince, Yunanca öğretilmeyen bir ülkede tek doğru yolun, tek usul (akla uygun) yolun öz dile gitmek olduğunu düşüncemle anladım da onun için o yolu tuttum.”

Ataç bir düşün adamıdır; fakat bizde düşüncenin önünde büyük engeller vardır. Düşünme ve düşüncenin önünü ancak anadiliyle açabilirdi, yoksa köklerini, kökenlerini bilmediğimiz, bize yabancı sözcüklerle yeni düşüncelere ulaşmamız mümkün değildi. Türk düşüncesini geliştirme, yenileştirme, ancak Türkçenin gelişimine, yenileşmesine bağlıydı. İşte bu nedenle Ataç, eski dil yapıtlarımızda, örneğin, Mercimek Ahmet’in Kabusnâme’sinde, Divan-ü Lügat-it-Türk’te, Yunus Emre şiirlerinde unutulmuş Türkçe sözcükleri gün yüzüne çıkarmış, yine de karşılığını bulamadığı sözcükler için de Türkçe köklerden veya eklerden yeni sözcükler türetmiştir. Atatürk’ün Dil Devrimi’nin hızlanması ve yerleşmesinde Ataç’ın payı büyüktür.

Ataç’ın yazı serüveniyse bir tat arayışıdır. Ataç, konuşma dilinin akıcılığını, sıcaklığını, şiirselliğini yazı diline yansıtabilme çabası içinde olmuştur. Bu yüzdendir ki devrik cümle düzenini yazılarında sık sık kullanmıştır. Devrik cümle konusunda birçok kez tepki gösterilmiş Ataç’a. Günlüğünde birçok serzenişlerde bulunmuş bu konuda, işte bir tanesi:

“Benim devrik cümlelerle yazmama kızıyorlarmış. Türkçe değilmiş benim yazdığım, dili bozuyormuşum, bu çeşitten lakırdılar… Bir şey söyleyeyim ben onlara: Şiirde devrik cümleye kızıyorlar mı? Failin, mefulün fiilden sonra gelmesi, şiirde rahatsız ediyor mu onları? Anlamıyorlar mı duyduklarını, okuduklarını? Benim yazdıklarımı da şiir gibi okusunlar, tutsunlar ki ben nesir yazmıyorum da şiir yazıyorum… Var mı daha diyecekleri?”

Kendisinin de söylediği gibi, “şiir gibi” okunması gereken yazılar yazmıştır. Ataç’ın öz Türkçeciliği kadar belirleyici olan bir diğer yönü de denemeciliğiydi.

“Deneme biraz öykü, biraz sohbet, biraz iç dökmesi, biraz da şiirdir. En çok da şiirdir… Deneme de şiir gibi kurulur. Ne kesiği vardır sözün ne de artığı. Nokta, virgül, tırnak topu da yerli yerindedir.”

Yukarıdaki alıntı Salah Birsel’e ait. Hem iyi bir şair hem de iyi bir denemecidir Birsel. Eğer Salah Birsel söylüyorsa denemeyi şiirle eşdeğer tutmak gerekir. Ataç da Türk edebiyatında deneme türünün öncü isimlerindendir. Ataç’ın denemelerini okuduğunuzda şiirselliği tadarsınız. Şiirselliğinin kaynağı, aslında Ataç’ın denemelerinin en başat özelliğidir. Ataç, denemelerinde teknik dilden özellikle kaçınmıştır. Onun amacı halkça yazmaktı belki de, kalıplaşmış kafalarca birçok kez eleştirilmesinin nedeni de buydu. Bir gazete haberi gibi, söyleşi biçiminde bir deneme türüydü onunkisi. Ataç’ın denemelerini okumaya başladığınızda, Ataç da sizinle konuşmaya başlardı. Denemelerinin şiirselliği de buradan geliyordu.

Ataç, aynı zamanda iyi bir çevirmendi. 1940 yılında kurulan Tercüme Bürosu’nun da ilk başkanıydı. Bu büro, aynı zamanda Tercüme adlı bir dergi çıkarmaktaydı. Bu dergilerin sayıları incelendiğinde Ataç’ın çeviri konusunda bir kuramcı olduğu gerçeği de karşımıza çıkar.

Roger Caillois da bir yazısında, “Yazarın dili kendi anadili değil de yazdığının çevrileceği dil olsaydı acaba metnini nasıl yazardı? Çevirmek, işte bu metni ortaya çıkarmaktır.” diyor. Ataç da böyle düşünmektedir. Derginin daha ilk sayısında Ataç, tercümenin nasıl yapılması gerektiği konusunda Sabahattin Eyüboğlu ile düştükleri ayrımdan bahsetmiştir:

“Sabahattin Eyüboğlu benim gibi değildir; o, tercüme edilen parçanın şekline sadık kalmak ister, ben ise değiştirmeden, ‘Muharrir Türk olsaydı bunu nasıl söylerdi?’ diye düşünüp Türkçeye daha munis bir şekil bulmadan rahat edemem.”

Çevirmen Ataç da dile munis bir yapı, akıcılık ve şiirsellik kazandırma çabası içinde olmuştur.

Ataç, tutkulu bir insandır, Türkçeye, edebiyata, kültüre ve özellikle de şiire tutkulu bir insandır, birçok kez şiir eleştirisi de yazmıştır. Zaten yazın hayatına, 1921’de Dergâh dergisinde çıkan, Ahmet Haşim’in Göl Saatleri’ni eleştiren bir yazısıyla başlamıştır. Ataç’ın dönemin şairlerinden birini beğenmesi, o şairin tanınması ve tutunması için yeterliydi. Özellikle Orhan Veli’nin tanınmasında önemli katkısı olmuştur. Orhan Veli ile dostlukları bir süre sonra kesilmiştir Ataç’ın; lakin Ataç’ın onun şiiriyle dostluğu hep sürmüştür. 1954 yılında güncesine Orhan Veli şiiri için şu satırları yazmıştır:

“… Neden Orhan Veli’nin şiiri iyi de Orhan Veli gibi yazmaya özenenlerin, onun işlediği konuyu işlemeye kalkanların yazdıkları şiirler iyi değil, bu sırrı hangimiz çözebiliyoruz? Orhan Veli ‘Kazım’ın türküsünü söylerler/Efkârlanırım’ diyor, hayran oluyorum. Oysaki bu ‘efkârlanmak’ sözünü başka nerede görsem, beylik bir lakırdı, basmakalıp bir lakırdı diye bir tiksinti geliyor içime.

Doğrusu, 19. Yüzyıl sonuna doğru büyük bir devrim oldu şiirde. Verlaine’in ‘Tut belagati de sıkıver ümüğünü!’ sözü, eski şiiri, şu kuralları olan, öğretilen, öğrenilen şiiri öldürüverdi günden beri şiiri yitirdik. Anladık ki şiir bir mucizedir… Orhan Veli’nin yolundan gitmek, onun konularını işlemek, onun gibi ‘efkârlanmak’ demek de belagat. Mucize taklit edilir mi?”

Ataç için Orhan Veli bir mucizedir. Orhan Veli dışında Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Nâzım Hikmet, Oktay Rifat, Turgut Uyar, Necip Fazıl, Hasan İzzettin Dinamo, Cahit Külebi, Necati Cumalı, Behçet Necatigil ön plana çıkardığı şairlerdendi. Divan Edebiyatını da seven Ataç, Fuzuli, Nabi, Baki ve Nedim’den de örnekler vermeyi seviyordu. Bu eski şiirimizin okunmasına da karşı değildir; ama bu geleneği devam ettirme çabasına karşıdır. Fransızcası iyi olan Ataç, Fransız şairleri de okumayı ve anlatmayı sevmektedir.

Bir edebiyat ve kültür adamı olan Ataç, oldukça öfkeli bir mizaca sahiptir. Hasan Âli Yücel, Ataç’ın ölümünün ardından, bu büyük yazın emekçisini anmak adına gazetesinde yazdığı makalede şunları anlatmıştır:

“Ataç, öfkeli ve sinirli bir adamdı. İnancı ciddi olanların çok kere, mizaç zoruyla celali olduklarını herkes bilir. Klasiklerin tercümesi hararetle devam ettiği sıralarda heyette bulunan arkadaşlar, bazen birbirlerine girerler. İş durulacak hâle gelince de bana gelirlerdi. Kavga sebebi ya bir eserin seçilip seçilmemesi yahut bir cümlenin, hatta bir kelimenin karşılığının şu veya bu oluşudur. Ataç, bu kadar masum şeyler için direnir, dostlarını bile kaybetmekten sakınmazdı. Bu yüzden onun kahrını pek çok, fakat seve seve çekmişimdir. Hakkım varsa helal olsun. Klasik tercümelerindeki emeği, Kırmızı ve Siyah’ın Türkçesi kaldı ya, siz ona bakın…”

Belki bazılarınız bu anekdotta sadece sinirli ve oldukça kırıcı bir adam olan Ataç’ın kültür hayatımıza yaptığı katkıyı görüyor ama bence bu kadar basit değil. Bense bu anekdotta, bir ulusun kültür hayatının çağdaş normları yakalaması için mücadele eden, doğruyu bulmak için dostlarını bile kırmayı göze alan Türk aydınını görüyorum. Kişisel sorunları olmamasına rağmen, her biri değerli aydınların ulusları için birbiriyle çekişmelerini görüyorum.

Ataç’ın güncelerinden anlaşıyor ki unutulup yitme kaygısı vardır; zaten kimde yoktur ki?... Yunus Emre bile,

“Beş karış bezdürür donum yılan çiyan yiye tenim,

Yıl geçe ubrula sinim unutulup kalam bir gün” dememiş midir?

Fakat Ataç, yeterince iz bırakamadığını düşünmektedir; güncesinde bu durumu şu sözleriyle anlatmıştır:

“Bundan daha yirmi yıl önce Paul Souday Fransa’nın en ünlü eleştirmecilerinden biriydi, bugün kitaplarını okuyan kalmadı, birçok kimsenin ilgiyle bekleyip okuduğu yazılarını bir kitapta toplamak kimsenin aklına gelmiyor. Adı bile anılmıyor Paul Souday’nin.”

Bu konuda yanılmıştır Nurullah Ataç. Dünya edebiyatı Dostoyevski’yi tanıdığı kadar olmasa da onu keşfeden eleştirmen Vissarion Grigoryeviç Belinski’yi bilmektedir, unutmamıştır.

68 yıl olmuş, Ataç’ı kaybetmemizin ardından geçen süre. Unutulmamış, öyle birkaç satır da yetmez onun yaptıklarını anlatmaya. Ataç, hâlâ güncel, hâlâ okunmakta ve daha okunacaktır da…