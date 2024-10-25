O bizim hikâyemiz

İlayda DEMİROK

“Bahçendeki ağaçla sen aynı atadan geliyorsun.”

Richard Powers’ın Her Şeyin Hikâyesi; aktivizm ve direnişin tutkulu, harekete geçirici, çok yönlü romanı. Bu eseriyle Pulitzer Kurgu Ödülü’nü kazanan yazar, birbirinden bağımsız kahramanlarını ağaçların köklerinin birbirlerini bulması gibi buluşturuyor ve onların eylemlerinin ahlaksal yönden sorgulanışını okura bırakıyor. Ağaçların sessiz dünyasından insanlara seslenen yazar; bu eşsiz varlıklarla Amerikan göçmenleri arasında kökler üzerinden bağ kuruyor.

“Ama burası Amerika, insanlarla ağaçların kendilerini nerede bulacaklarını bilmedikleri bir yer.” Richard Powers zaman zaman bir bilim insanı tavrıyla okurlarını bitki biliminin içine çeker. Bitkilerin üremelerinden, evrimlerinden, ilişkilerinden ağaçların hastalıklarını, zararlarını kahramanı Patricia Westerford gibi ustaca aktarır. İç kulağındaki deformasyon nedeniyle işitmeyle ilgili sorunlar yaşayan Patricia, tarımsal yayım danışmanlığı yapan babası sayesinde ağaçların dünyasına dâhil olur ve doğanın sesine kulak tıkayan yığınların arasında yeşeren, sessiz bir ağaç olarak yerini alır romanda. Patricia, ağaçlar arasındaki sözsüz iletişimi keşfettiğinde dünyaya olan borcunu ödemiş gibi hisseder. Zürafalara karşı birbirini uyaran akasyalar; hava yoluyla birbirlerini böceklerin istilalarına karşı uyaran söğütler, kavaklar, kızılağaçlar… Ağaçlar üzerine yazdığı makaleden sonra bilim dünyasından aforoz edilen Patty’nin durumunu Powers “Homo Sapiens kadar hızlı saf tutan başka bir hayvan yok” diyerek kahramanının isyanını da duyurur okuruna.

Köklerden gövdeye, dallardan tohuma 20. yüzyılın sonundaki kereste savaşlarını, iç içe geçmiş öyküleriyle birbirine düğümleyen yazar, okula farklı bir dünyanın kapılarını aralar. Bizim yaşam döngümüzün dışında görünüp bizden tamamen bağımsız ama bizlerin onlara bağlı olduğu bir dünyanın varlığını hatırlatır. Bu muhteşem, becerikli, bir şekilde birbirine bağlı dünyaya, ağaçların varlığıyla bütünleşen kahramanların nasıl bir felaketin içine çekildiklerine adım adım şahit oluruz. Birbirinden farklı hikâyeler ile birbirine bağladığı karakterlerinin ağaçları savunmak adına giriştikleri amansız direnişi ve çektikleri eziyet karşısında okur soluksuz kalır âdeta. Neredeyse her cümlesiyle Richard Powers, dünyanın bir ucundan öteki ucuna geniş bir topluluğun sesi olmayı başarır. Çocuklar, kadınlar, köleler, Aborjinler, hastalar, deliler, engelliler: Yüzyıllar önce kimsenin aklına bile gelmezken, bunların hepsi de kanunlar karşısında eşit haklara sahip olmuş. Hırsızlık ve dur durak bilmeyen hasarlar yüzünden niçin ağaçlar, kartallar, nehirler ve yaşam dolu dağlar da insanları dava edemesin?” Romandaki bu çarpıcı cümleler karşısında pek çok doğa dostu saygı duruşuna geçecektir. Yüzlerce asırlık bir ağacın kesilip tomruk hâline getirilmesi, ormanların bir gecede yok edilmesi karşısında Çinli göçmen bir ailenin kızı olan Mimi gibi pek çoğumuz, derin bir çaresizliğin içine gömülürüz. Yazar, karakterlerini ağaçların etrafında birleştirerek yepyeni bir serüvenin parçası hâline getirirken okurunu da kurgunun gerçekliğinde eritir. Bu roman, dokuz kahramanın yaşam hikâyesi etrafında adım adım ilerlerken onların doğa uğruna mücadelelerine karşılık; yok eden, tüketen kitlenin hırslarından azade ağaçtan yana tavır sergileyen kahramanların hikâyesidir.

İnsanın doğayla girdiği amansız savaşta insan galibiyetini, medeniyet olarak adlandırmışsa da doğa bir şekilde kendisinden çalınanı almayı bilir. Yüzyıllardır doğayı tahrip ederek, yakarak, yok ederek varlığını güçlendiren insanlık; açlık, yokluk, susuzluk ve büyük bir iklim kriziyle de yüz yüze. Richard Powers’ın kahramanları da dünyanın dört bir yanındaki doğa aktivistleri gibi evrenin varlığının devamı için mücadele verirler. Yazarın kahramanlarının yanında yer alan kalbim, bu doğa katliamlarının bir an önce son bulmasını umuyor. Her Şeyin Hikâyesi’nde kurmacanın gerçekliğe çelme takmasına ve matruşkaların dansına da şahit oluyoruz böylece. “Bu hesaplaşmayı çözecek olan Washington değil. Nedeni Washington” diyerek karakterler üzerinden siyasi tarafını da belli eder bir bakıma yazar. En nihayetinde güçlünün yanında değil, zayıf ve korunmasız üstelik varlığına çok şey borçlu olduğumuz bir tarafa konumlandırır kendini Powers. Rutin hayatın görünmezliğinde yaşamını sürdüren kitlelere, kurgu yoluyla seslenen yazar biraz daha kâr elde etmek uğruna ormanları kereste yatağına dönüştüren, talan eden, inşaat şirketlerine, özel arazi girişimcilerine de kitabı üzerinden sesleniyor ve doğayla bütünleşen, doğanın bir parçası olduğunu kabul eden geniş bir topluluğun sesi olmayı da başarıyor. “Ağaçlar ve insanlar, toprak, su ve atmosfer için savaş içinde. Kazandığını sandığı durumda hangi tarafın kaybedeceğini, titrek kavakların uğultusundan daha net duyabiliyor.” Hey, sen! Köklerden dallara, bize hayat veren ağaçların sesini duyabiliyor musun?