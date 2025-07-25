O güne bile dönemediler

Merkez Bankası, Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 46’dan yüzde 43’e çekti.

Hatırlatmak isterim çünkü biz çok kolay unutuyoruz. Merkez Bankası geçen yılın sonunda faiz indirim sürecine başlamıştı. Yüzde 50 olan politika faizi Mart toplantısında da yapılan indirimle birlikte yüzde 42,5’e gerilemişti. Dün alınan kararla birlikte faizin geldiği yüzde 43’lük oran hâlâ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart 2025 tarihindeki yüzde 42,5’lik seviyenin üzerindedir.

O günü hatırlayalım: 19 Mart sabahı Türkiye bir yargı darbesine uyandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. O tarihlerde Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 40’a kadar düşürmesi ve indirimlere devam ederek bugünlere geldiğimizde yüzde 35 civarında kadar gerilemesi bekleniyordu. Faiz indirimi beklenirken Merkez Bankası artırdı. Gerçi o dönemde Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın yurt dışında bir toplantıda yaptığı açıklamaya baktığımızda Merkez’in 19 Mart Yargı darbesini bir fırsat olarak gördüklerini anlıyoruz. Ne için bir fırsattı? Enflasyon bekledikleri gibi düşmüyordu, onlar da bunu faiz artışı için bir “mazeret” olarak kullandılar.

Peki, bu faiz indirimi size nasıl etki edecek? Eğer kredi kartı ya da kredili mevduat hesabınızda borcunuz var ise ki olduğunu BDDK verilerinden biliyoruz, size zerre kadar faydası olmayacak. Siz hâlâ ülkedeki en yüksek faizi ödemeye devam edeceksiniz.

Eğer şanslı azınlıktaysanız ve bankada bir miktar paranız var ise, işte o mevduatınıza ödenen faizde de bir düşme olacaktır. Peki, en çok kime yarayacak? Faiz yüksekken (dolayısıyla fiyatı düşük iken) tahvil alan, faiz indirimiyle birlikte yükselecek olan fiyattan bu tahvilleri satacak olan bankalar ve yerli-yabancı fonlar.

ENFLASYONA KİM YOL AÇIYOR

MB, faiz kararında diyor ki “Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir.”

Bu cümle, teknik görünümlü bir perdeleme ifadesidir. “Aya özgü” denilen şey nedir? Şunu söyleyelim: Temmuz ayında elektrik, doğalgaz, ÖTV, harçlar, maktu vergiler —neredeyse tüm kalemlerde zam yapıldı. Tüm bunlar da iktidarın kararıyla doğrudan gerçekleşti. Yani enflasyon, ayın kendisinden değil, iktidarın tercihlerinden doğdu.

Bu gerçek gizleniyor, böyle ifade edilince enflasyonun sorumluluğu da iktidarın üzerinden alınmış oluyor. Oysa kamu zamları ve vergi artışlarıyla yaratılan bu enflasyonun tek müsebbibi, bu kararları alan iktidarın kendisidir.

Enflasyonun “aya özgü” artacağına dair açıklamanın ardında bir başka gerçek daha gizli: Temmuz ayında kamu çalışanlarına ve emeklilere yapılan maaş artışlarının, kamu zamları ve vergi artışları yoluyla hızla geri alınacağı gerçeği. Tabi asgari ücretlilerin durumu daha kötü çünkü onlar hiç artış alamdan, mevcut maaş seviyesi aynı kalarak bu kamusal zamları ödemek zorunda kaldılar.

Merkez Bankası, faiz indirimiyle birlikte bir tür ekonomik toparlanma umut ediyor. Bu beklenti iş dünyasında da var. Mesela; Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı, bu kararın “ticaret, yatırım ve üretim iklimi açısından umut artırıcı olduğunu” söylemiş.

Ancak halkın alım gücü bu kadar düşmüşken, işsizlik yüksekken, borç yükü bu denli artmışken bunlar nasıl olacak? Vatandaş harcayamıyor, küçük esnaf satamıyor bu nedenle sanayici üretemiyor. Halkın cebi boşken piyasayı döndürmeye çalışmak, bozuk düzene yama yapmaktır.

Ve her şeyin sonunda şu gerçekle karşılaşıyoruz:

Faizi indirdiler, ama yoksulluğa dokunmadılar. Faizi indirdiler, ama hala 19 Mart’taki noktaya bile geri döndüremediler. İktidarın yaptığı zamlara hiç atıf yapmadan enflasyonun sorumlusu yine halkmış gibi davranıyorlar.

Çünkü bu ülkede faiz yalnızca para politikasının bir göstergesi değil; aynı zamanda bir adaletsiz düzeninin aynasıdır.