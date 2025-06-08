O ne büyük bir umut!

Şafak Baba Pala - Yazar

Kemal Tahir’e Mapushaneden Mektuplar1 kitabı Nâzım Hikmet’in 1940 yılının aralık ayının beşinde Bursa’dan gönderdiği telgrafla başlar.

“Salimen geldim.”

Kitap, bu telgraftan bir gün sonra, kendi deyişiyle, 6 Birincikânun, Cuma 1940’ta yazdığı mektupla devam eder. “Bursa’dayım. 1933 senesinden beri Bursa hapishanesinin duvarları, pencereleri, malta boyları değişmemiş, ne eskimişler ne yenileşmişler. Hattâ o zamandan kalma bir iki mahkûma dahi rastladım. Yalnız onlar beni, ben onları biraz ihtiyarlamış bulduk.

Sana burasını birçok defalar anlatmıştım, tayyare biçimi bir bina. Benim oda kuyrukta, üçüncü katta, sol tarafta.”

Eski Bursa Hapishanesi… Şimdi yok. Tayyare biçimli o bina yok, kuyruktaki o oda yok. Bugün orası, ruhsuz, kimliksiz bir adliye binası. Bugün Bursa’daki çocuklar Nâzım’ın tayyaresini göremiyorlar, uçağın kuyruğundaki o odada hayal kuramıyorlar. Ne yazık!

Tayyare demişken, şimdi Tayyare Kültür Merkezi’ne getirmek istiyorum sözü ya da söz bizi buraya getiriyor. Ne hoş!

Bu bina da biz Bursalılar için önemli bir yapıdır. Eski Bursa Hapishanesi gibi. Bursalıların hepsinin burayla ilgili bir anısı olduğunu düşünüyorum. Nâzım’ın da vardı elbette. Orhan Selim imzasıyla 27 Mayıs 1936’da yazdığı yazı şöyle başlar:

“Söyleyeceğim şu:

Bursa’da açılan Cemal Nadir karikatür sergisi şimdiye kadar hiçbir sanat sergisinde görülmeyen bir kalabalık toplamıştı. Gerek kemiyet, sayı bakımından, gerekse keyfiyet bakımından bu sergiye gelenler dikkate değer.

Sayı bakımından: Kalabalık müthişti.

Keyfiyet bakımından: Bu müthiş kalabalığın müthiş bir ekseriyeti, talebeler, esnaflar, üstü başı işten yeni çıktığını belli eden ‘halk’tı.

Cemal Nadir, sergisine böyle bir kalabalığı çekebildiği için bahtiyar olsun ve yarı yolda durmadan sonuna kadar götürsün işini!”2

3 Haziran 2024’te, Nâzım’ın 1936 mayısında tek özgür fotoğrafından yola çıkarak burada açılan “Bursa’da Özgür Bir Gün” sergisini de gezen bizlerdik, yani “halktı” Nâzım’ın deyişiyle. Ve bugün, Bursalıların söylemiyle Heykel’in hemen yanındaki, eskinin Bursa Adliyesi, şimdinin Bursa Kent Müzesi’nde “Cemal Nadir Evine Dönüyor” sergisi var. Cemal Nadir’in Nâzım’ın deyişiyle, sonuna kadar işini götürdüğünü, neredeyse yüz yıl sonra bu sergi bize gösteriyor. Ne öngörü!

Uzun yıllar önce Nâzım’ın da yargılandığı aynı binada, o günlerden neredeyse yüz yıl sonra Nâzım’ın Bursa Hapishanesi’nde yaptığı resimler, kullandığı paletler, Koza Kooperatifi’ne çizdiği broşürler ve eşi Piraye için yaptığı oyma ahşap kutular da sergileniyor. Ne hüzünlü!

“Piraye,

Bugün 950 yılının ilk günü. Sabah saat yedi. Dün, 949 yılının son günü, ressam Balaban’ın bir tablosuna bakarak şunları yazdım :

İşte seyreyle gözüm hünerini Balaban’ın:

İşte şafak vakti mayıs ayındayız

İşte aydınlık :

akıllı, cesur, taze, diri, insafsız.

İşte bulut :

kaymak gibi lüle lüle.

İşte dağlar: hem de mavi, hem de serin.

(…)

İşte seyreyle gözüm: işte insan,

dağın taşın, kurdun kuşun efendisi.

İşte çarıkları,

işte poturunda yamalar,

işte kara saban,

işte sağrılarında kederli, korkunç oyuklarıyla öküzleri.

On yıl hapiste yattı, ama

kaybetmedi umudunu Balaban.

İşte seyreyle gönül: Seçköyünden Ali’nin kızı

geliyor al taylarıyla tarlaya.”3

1950 yılının ilk gününden Piraye’ye ve bize sesleniyor Nâzım Hikmet. Ve sanki bugün sesleniyor gibi. Ve sanki hepimiz, şiirindeki insanları görüyoruz kanlı canlı. Gönlümüzle seyreyliyoruz onları. Ne acayip!

Bazen zaman hiç akmaz bu şehirde. Nâzım’ın 1 Haziran 1933’te Piraye’ye yazdığı mektuptaki sözleri gibi. “Hapishane penceresinden, yığın yığın yeşillikler arkasında Bursa’nın beyazlıkları ve Keşiş’in dumanlara karışan etekleri görünüyor. Ben seni düşünüyorum. Senin çocukluğun bu yeşillikler arasında, bu kocaman, karlı dağın yamacında geçmiş. Ne tuhaf şey değil mi? Senin en güzel günlerinin geçtiği bu gök altında benim şimdi, bir türlü bitmek tükenmek bilmeyen saatlarım uzayıp gidiyor… Her ne hal ise geç şimdi bunları…” Son cümlesi bizlere ders gibi. Bitmek bilmeyen saatlere yenilmiyor, içinde bulunduğu durumda yılmıyor şair. Ne güçlü!

Herkes için söyleyemem ama bizler Nâzım Hikmet’in Bursa’da uzun yıllar hapis yatmasının sıkıntısını içimizde duyarız. Bizim bir suçumuz olmasa da kötü hissederiz kendimizi. Bu kentte yaşayan “bir kısım kişiler”in şaire olan hiddetleri sebebiyle de kötü hissederiz kendimizi. Biz onlar adına da utanırız. Ne ayıp!

Nâzım Hikmet bence bu kenti sevmiştir, diye düşünüyorum ama elbette bunu kanıtlayamam. Sevmemiş olsa bile, bu kente çok emek vermiştir. Bursa havlusu dokumuş, pırıl pırıl Bursa ipeğinden bahsetmiştir mektuplarında, şiirlerinde. Ayna dökmüştür bu kentte.4 Dünya şairi Nâzım Hikmet hem sözüyle hem cismiyle ayna olmuştur Bursa’da. Piraye’ye yazdığı bir mektupta eğer özgür olursa, en azından savaş bitinceye kadar Bursa’ya yerleşmekten, yarım kalan kitaplarını Bursa’da bitirmekten ve dokuma tezgâhlarını iki katına çıkarmaktan söz eder. Nâzım Bursalıdır aslında. Memleketimden İnsan Manzaraları, Kuvâyi Milliye ve Saat 21-22 Şiirleri de Bursalıdır. Ne gurur.

Bu kentin Nâzım Hikmet’e bir borcu var ve bu borç bir yıllık bir çalışmayla ödenemez elbette. Deryada bir su damlası yaptıklarımız. Ama bizler suyun gücüne inanıyoruz.

“Havada konuşmamanın, görmemenin kahrolası hüznü

Ve Serez çarşısı kapatmış elleriyle yüzünü

Yağmur çiseliyor.”5

Bu günlerde İstanbul da, İstanbul’un Kapalı Çarşısı da elleriyle kapadı yüzünü. Hüzün kaplamış dört yanımızı. Direniyor insanlık. Ne büyük bir inat!

Nâzım bir mektubunda Bursa yeşilliğini kaybetmeden gel, der Piraye’ye.6 Bursa yeni yeşeriyor bu günlerde. Uludağ yeşeriyor, Servinaz Oteli yeşeriyor, Nilüfer’de Nâzım Hikmet Kültürevi’nin çevresi yeşeriyor. Havadaki kahrolası hüzün dağılacak hepimizin sözüyle, duruşuyla. Sevgili Nâzım Hikmet’in umudu gibi. O ne büyük bir umut!

1 Nâzım Hikmet, Kemal Tahir’e Mapusaneden Mektuplar, 2. Basım, Bilgi Yayınları, Ankara 1975, s. 11.

2 Nâzım Hikmet, Yazılar 1, 9. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2022, s. 208.

3 Nâzım Hikmet, Piraye’ye Mektuplar, 20. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2022, s. 760.

4 Uluslararası Nâzım Hikmet Sempozyumu 25-27 Ocak 2002 İstanbul, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları, İstanbul, Ağustos 2016, s. 85.

5 Nâzım Hikmet, Benerci Kendini Niçin Öldürdü?, Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı, 22. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2022, s. 258.

6 Nâzım Hikmet, Yazılar, 9. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Mart 2022, s. 687.

Bu yazı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Güneşin Sofrasında Nâzım Hikmet Sempozyumu” açılışında okunmuştur.