O şekilde kenardan: YAZI

Yazı mı tura mı?” deseydi, şiir derdim! “Yazı mı şiir mi?” dedi, yazı dedim! Yazı ondan. Şiir de yazdan. Yazı düşünüp şiir yazıyorum. Gitgide daha çok yazı düşünüp şiir yazmak, yazdan ve yaştan. Yazdım belki. Kötü bir sözcük oyunu diyen de olur, gülümseyip geç ergenliğime veren de! “Susanlara hiçbir şey sormayınız” dediğinin tersine Hocamız Necatigil’in, gençlere yazı sormayınız, yaşlılara yaşı! Dedim ki: Kaç yaşındasın diye sormamalı yaşlılara, kaç yazındasın demeli! O da bu soru karşısında, bir yazıma daha girdim der belki!

Güzel soru: Yazı mı güzü mü de olabilirdi, ikisi de şiir anlamına gelirdi. Yüzü gözü, yazı güzü şiir derdik. Gençken aşkı, geçken yazı şiirle yazmıyor muyuz? Yaşam ödevi, aşk. Yaz ödevi, şiir. İkisini de senden biliriz ey mavi, ey sevinç, ey “gül kuruttum” şarkısı ki “yari sinemde uyuttum” der demez, yazın sinesinde uyuduğumuz günlere gideriz. Bi coşu, bi koşu!

Daha da hoşu: “Yazın sonu şiirdir” dizesinin karşılığını bulmuş olması. Bugün dünya yazının son, yarın dünya güzünün ilk günü olması. Şiir yazının ya da doğa yazının daha sürecek olması.

Çok değil, bundan beş-on yıl önce resmi takvime göre güz yazıları yazardım, eylül, hüzün, keder, duygular derbeder...Böyle uyaklar var mıydı anımsamıyorum ama o güldürüşlü ‘duygular şelale’ sözü gibi ‘duygular ağlamaklı’ olurdu, gürül gürül akardı!

Yazı yazmak, yazı şiir yapmak o sıralarda aklıma düştü. “Yaz geçer/yine gelir” iyiydi, güzeldi, Murathan Mungan daha gençken söylemişti, “karnımız dümdüz aşağı inerken”di Ahmet Güntan’ın demesiyle de, belki de sezgisi ve bilgeliğiyle ‘yaz geçsin/yine gelsin’di Murathan’ın dediği. Yaz bi kez gelmezse bir daha hiç gelmezdi çünkü, bu da yaz gelmesine gelirdi de o geldiğinde belki sen olmazsın anlamına gelirdi!

Gençken yazlar gözünde uzar insanın, geçken gözünde tüter, ah gelse de şöyle uzuuun uzun kalsa diye! Kaç yaz geçmiştir aradan ve kaç yazın daha kalmıştır? Kaç yazın daha kalmıştır, kaç şiirin daha kalmıştır anlamına da gelir!

“Yazı mı şiir mi?” diye sordu Y. Emre Ceren, ‘yazı’ dedim hemen. Yazı yazarım diye geçirdim içimden. Yazı yazınca şiiri de yazmış olacağımsa aklıma gelmedi, gelmedi ama yazın kendisiydi şiir, olmadı içinde saklıydı. Öyleyse bu yazın son yazısında şiir de olmalıydı. Nasıl bir şiir? Anıların, arkadaşlığın, uzun, sıcak Ankara yazlarının, ODTÜ’nün, yurtlarının, ÖTK’nın, gizli saklı aşkların, barakaların, Beşeri binasının, Balgat İşçi Bloklarının, Jandarmanın, Etimesgut’tan sabaha karşı baskına gelen tankların, yurt nöbetçilerinin, Hocam’ın, Tokat Niksar’da evinde bir serçe kadar hürken ODTÜ Sosyoloji’ye gelen Devrimci Yol’daşımın şiiri.

Yazın sonu şiirse, yazının sonu da şiirdir, aşkın, devrimin sonu da! İnanırız: Bu pisliği devrim temizler, dünyayı da şiir güzelleştirir, Adnan Yücel’in “yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek” dizesiyle özlemini çektiği, düşünü kurduğu yazlar da gelir elbet, o yaz gelir yazı da yaban şiir olur!

O şiiri belki burada yayımlarım, ama Ekim sonu çıkacak yeni kitabımda mutlaka olur, yaz genci gibi durur! Hocam.