O veriler Darkweb’e yıllar önce düşmüş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve Gazeteci Merdan Yanardağ’ın arasında olduğu isimler, casusluk gibi ağır bir suçlamayla tutuklandı.

Peki, bu ağır suçlamanın delilleri neler?

Hüseyin Gün’ün ifadesi delil olarak gösteriliyor. Hüseyin Gün’ün etkin pişmanlıktan faydalanması ajanlığı kabul ettiği şeklinde sunuldu. Oysa Hüseyin Gün, ajanlık iddialarını kabul etmiyor, ajanlıkla suçladığı bir kişi de yok.

Ancak savcılık açıklamaları, bir ajanlık faaliyeti iddiasında bulundu.

Özetle iddia şu: 31 Mart 2019’da İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul Yerel Seçimleri iptal edilmişti. Haziran’da seçimlerin yenilenmesinden 12 gün önce Hüseyin Gün, İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan ile görüştü. ibb.gov.tr’deki veri tabanı Gün’e verildi ve yurtdışına aktarıldı. Son olarak halen anlayamadığımız bir şekilde 2019 yılına dair bu suçlamalar, 2021’de kullanıma açılan ‘İstanbul Senin’ ve uygulamaya geçmeyen ‘İBB Hanem’ uygulamasıyla birleştiriliyor. Buradaki verilerin de yurtdışına aktarıldığı iddia ediliyor.

‘YARDIMCI OLMAM İSTENDİ’

Oysa ‘itirafçı ajan’ olarak lanse edilen Gün’ün bile bu yönde iddiaları yok. Gün, manevi annesi olarak gördüğü iş insanı Seher Elçili Alaçam’ın Ekrem İmamoğlu’nu desteklediğini anlattı. İmamoğlu’nun kazandığı seçimin iptal edilmesinden sonra haziran ayında Seher Hanım ile Necati Özkan ile görüştüklerini söyledi. Şöyle dedi: “Manevi annem, Necati Özkan’a yardımcı olmamı rica etmişti. Bunun sebebi de benim sosyal medya analiz konularında şirketimin olmasıydı. Fakat bu talebin Necati Özkan tarafından mı yoksa manevi annem tarafından mı gündeme geldiğini bilmiyorum.”

Gün’ün ifadesine göre; Necati Özkan’a sosyal medya analizi ile toplumun ihtiyaçları ve önemli sorunlarını tespit edebileceklerini anlattı. Bunların seçim kampanyasında kullanılabileceğini söyledi. Her gün bir raporu sunacaklarını ifade etti.

Suçlamanın merkezindeki iddia burada başlıyor. Gün şöyle dedi: “Necati Özkan’a sosyal medya analizinin ne üzerinden yapılacağını sorduğumda İBB veri tabanındaki verilerinin Osint DarkWeb içerisinde yer alıp almadığını sordu. Ben de bakmadığımı ama teknik ekibimle baktırabileceğimi belirttim.”

ÖN KABULLE SUÇLAMA

Osint DarkWeb, aslında açık bir kaynak. Bilgisayar korsanları ya da veri sata nlar, karanlık internete şirketlerin, kurumların, futbol takımlarının mail adreslerini, şifrelerini yüklüyor. Bu verilerin ne zaman kim tarafından yüklendiği ve satıldığı belirlenemiyor.

Savcılık bu verilerin Necati Özkan ya da İBB’deki bazı isimler tarafından karanlık internete yüklendiği ön kabulüyle suçlamalar yöneltiyor. Gün ise bu konuda şöyle konuştu: “Necati Özkan bana ‘İBB verileri OSİNT sisteminde olabilir, bir bak’ dedi. Teknik ekibimde yapmış olduğum araştırmalarda bu verilerin oradan bulunduğunu gördü. Bu sistemde verilerin ne zaman yüklendiğini araştırma yapmadan görmek mümkün değildir. İBB verileri hacklendi mi ya da rızaen birisi tarafından Darkweb’e yüklendi mi bunu benim bilmem mümkün değildir.”

Gün ifadesi sırasındaki ısrarlı sorulara karşın ibb.gov.tr’deki verilerin Necati Özkan ya da suçlanan diğer isimler tarafından karanlık internete yüklendiği yönünde bir iddiada bulunmuyor.

İfadesinde OSİNT-Darkweb’te ibb.gov.tr’deki bazı mailler ve şifrelerine ulaştığını ve bunlardan 20 tanesini Özkan’a gönderdiğini söylüyor. İfade tutanağında bu mail adresleri de yer alıyor.

VERİLER AKP DÖNEMİNDE SIZMIŞ

Bu mail adreslerinde çok önemli bir ipucu var.

Çünkü ibb.gov.tr’deki veriler sürekli güncelleniyor. Bu verilerin ne zaman yüklendiğini anlamak için e-maillerin sahibi kişilerin hangi dönemde çalıştığına bakılması gerekiyor. Buna baktığımızda e-mali adresi sorgu tutanağına giren H.G. 2005’te İBB’de çalışmaya başlamış. Memur olan H.G. 2015 yılında İBB’deki işinden ayrılmış. Yani 2015 yılından sonra ibb.gov.tr veri tabanında onun maili yer alamaz. Bu veri, 2015 yılından önce Osint-Darkweb’e yüklenmiş olmalı. Bir başka isim ise S.P. 1998 yılında İBB’da çalışmaya başlamış ve 2018 yılında işten ayrılmış. Onun da mail adresi de karanlık internette yer alıyor. Bu da 2018 yılından önce bu verinin yüklendiğini ortaya koyuyor.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yönettiği dönemlerde ibb.gov.tr’den Osint-Darkweb’e bir sızıntı olduğu anlaşılıyor.

Üstelik Necati Özkan ifadesinde, Hüseyin Gün’ün iddialarını yalanladı. Gün’ün sosyal medya analizi ile ilgili bir sunum yaptığını ve bunun için piyasanın çok üzerinde para istediğini anlattı. Gün’ün sunumunun çok yetersiz olduğunu ve birlikte çalışmayı kabul etmediklerini ifade etti.

Gün ifadesinde Wickr isimli program kullandıklarını ve bu uygulamayı Necati Özkan’ın telefonuna da indirdiklerini savundu. Yandaş medya bu program ajanların kullandığı kripto bir uygulama olarak anlatıldı. Ancak Gün de ifadesinde bunun WhatsApp benzeri bir uygulama olduğunu ve AppStore ve Google Store’dan kolayca indirildiğini ifade etti. Hüseyin Gün’ün Wickr’deki kullanıcı adı; Jupiter1881’di.

İfadesinde önce Necati Özkan’ın kullanıcı adını hatırlamadı. Daha sonra Wickr’daki ekran görüntüleri gösterilince ‘bluestar81’in Necati Özkan olduğunu öne sürdü. Sorgu tutanaklarında yer alan Wickr yazışmalarında Hüseyin Gün, ABD’deki ortağı Aaron Barr’dan gelen raporları iletiyor. Eski CIA ajanı olduğunu anlattığı Aaron Barr’ın, Özkan ile bir teması olmadığını söylüyor. Wickr’dan gönderildiği iddia edilen raporlar ise kahvehanedeki siyaset konuşmalarından farklı değil. Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanması için gerekenleri sosyal medyadaki bilgileri analiz ederek bulduklarını iddia ediyor. Bunlar; zaten herkesin aklına ilk gelecek öneriler. Sadece bazı yazışmalarda AKP’nin kampanyası ile ilgili bilgiler ele geçirdiklerini öne sürüyorlar. Bunları sosyal medyadaki kişisel yazışmalar, maillerin içeriklerinden elde ettiklerini iddia ediyorlar. Ama bunların doğru olup olmadığı da belli değil.

Necati Özkan ise Wickr uygulamasını hiç kullanmadığını, bu yazışmaları kendisinin yapmadığını ve bu yazışmaların sonradan oluşturulduğunu savunuyor.

Ancak sadece bu iddialarla Necati Özkan ikinci kez tutuklandı.

İmamoğlu’nun tutuklanmasına gerekçe gösterilen fotoğraf.

(Soldan sağa) Hüseyin Gün, Seher Elçili Alaçam, Ekrem İmamoğlu.

İMAMOĞLU’NA NASIL BAĞLANDI

Peki, bu iddialar Ekrem İmamoğlu’na nasıl bağlandı?

Aslında bağlanamadı ama İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu casusluktan da tutuklandı.

Gün, Necati Özkan’a gönderdiği raporların İmamoğlu’na iletilmesini istediğini anlattı. “Necati Özkan, Başkan’a bu raporları verdiğini söyledi” dedi. Ama İmamoğlu’nun tutuklanmasına gerekçe gösterilen bir kare fotoğraf oldu.

2019’da ikinci kez seçimi kazanan İmamoğlu’nu Hüseyin Gün ve Seher Elçili Alaçam ziyaret etti. Gün bu ziyareti Necati Özkan’ın ayarladığını anlattı. Özkan ile Gün bu konuda WhatsApp üzerinden yazışmış, bu mesajlar dosyaya konulmuş. Zaten Necati Özkan da bu ziyareti sağladığını kabul etti. Ama somut tek olayda Wickr’dan yazışmaları yok.

Gün, bu fotoğrafın çekildiği ziyarette İmamoğlu ile tanıştığını anlattı. 10 dakikalık ziyaretin sonunda İmamoğlu’nun “Kampanyaya destekleriniz için teşekkür ediyorum” dediğini anlatan Gün, “O zaman faaliyetlerimizden haberinin olduğunu emin oldum” dedi.

İmamoğlu ise ifadesinde fotoğraf gösterilince bu kişileri hatırladığını anlattı. Tebrik ziyaretleri sırasında herkese aynı şekilde teşekkür ettiğini söyleyen İmamoğlu, “Ne bu kişilerden ne raporlardan ne de burada geçen iddialardan haberim var” dedi.