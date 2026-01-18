O yangın bir yıldır hiç sönmedi

Cuma günü eğitim yılının ilk dönemi bitti. Güle oynaya karneler alındı ve çocuklar iki hafta sonra dönmek üzere evlere dağıldı. Geçen yıl da böyleydi, ama o sömestr tatilinden sonra bazı çocuklar bir daha okula hiç dönemedi. Kimi okul çağında bile olmayan 36’sı çocuk 78 kişinin aileleri, sevdikleri için zaman o noktada durdu. Bolu Kartalkaya’daki Grand Otel faciası’nın birinci yıldönümü geldi. 21 Ocak Çarşamba günü göz göre göre işlenen ‘cinayet’te yitirilenler anılacak.

İSİMLERİ UNUTULMASIN

Aileler, bir yıldır adalet peşinen koşarken, hem ayakta kalmak hem de gidenleri unutturmak için çabalıyor. “Başka Canımız Yok” platformunda bir aradalar. Kimi zaman 78 can için ağaç dikiyor, kuşevi asıyor, kütüphane açıyor, resim sergisi, konser düzenliyor ya da koşuyor. Çünkü bu ülkede hemen her seferinde adalet yerini bulmadığı için endişe ediliyor. Adaletin hiçbir zaman asıl sorumlulara uzanmamasından endişe ediliyor. Bir başka ülkede yaşansa Kartalkaya, Turizm Bakanı’ndan valiye istifa ederdi. Ama yetkililerin yargılanması için gözü kapalı verilmesi gereken izinler bir türlü verilmiyor, göz yumuluyor. İnsan hayatının hiçe sayılarak sadece kar üstüne kurulu düzende yitirilenlerin ardı arkası gelmiyor. Acılı aileler yan yana yürüyor.

ANMAK SORUMLULUKTUR

Kartalkaya’da yitirilenler için de birinci yıldönümü nedeniyle bir dizi anma gerçekleştirilecek. Onlardan ilki bugün saat 09.30’da Caddebostan Migros önünde başlayacak. Katılımcılar yapılan açıklamaların ardından sahilden Bostancı’ya doğru koşacak ya da yürüyecek.

Sadece onlar için değil, Maraş depreminde yitirilenler için de yapılacak bu koşu ve yürüyüş. Kartalkaya ailelerinin kurduğu “Başka Canımız Yok” platformu, ‘Adalet Peşinde Aileleri” ve ‘Şampiyon melekleri yaşatma derneği” ve KIZÇEV anmada yer alıyor. Anma için yapılan çağrıda şöyle denildi: “Bugün Kahraman Maraş merkezli depremlerde ve Kartalkaya’da yitirdiklerimizi anıyoruz. Anmak, yalnızca “başka canımız yok” diyerek yüksek sesle haykırmak değildir. Anmak, yalnızca “adalet arayan ailelerin” yanında olmak ya da “Şampiyon Melekleri yaşatmak” için çabalamak da değildir. Anmak, her şeyden önce ahlaki bir sorumluluktur. Olan biteni görmezden gelmek, susmak, unutmaya katkı sunmak demektir. Ve unutma başladığında, etik de yara alır.”

Bugün bir başka anma da İstanbul Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulubü’nde saat 12’de dalış gerçekleştirilecek. 78 can denize karanfil bırakılacak. Çağrı metninde “Ülkemizin farklı noktalarında gönüllülerin katkılarıyla gerçekleştirilecek anı dalışları, unutmamak, unutturmamak ve onların yarım kalan nefesini kalbimizde yaşatmak için yapılacaktır” denildi.

Aileler 21 Ocak’ta ise saat 03’te Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel önünde toplanacak. Yangın çıkış saati olan 03.17’de ise anma programı başlayacak. Otelin üzerine 78 çan için ışık yansıtılacak. Herkesi kendilerine destek için ellerinden çiçeklerle anmaya çağıran aileler, “Bazı günler vardır; Takvim taşımaz, yürek yanar. Kalanlara elem insanlığa yas olur. 21 Ocak, bir takvim yaprağı değil, bir gecenin karanlığında, insanlığı ve vicdanın utandığı bir gün” denildi.

Anma programı 21 Ocak saat 10’da ise İzzet Baysal Anıtı önünden Anıtpark’a saygı yürüyüşü gerçekleştirilecek. “Başka Canımız Yok” Platformu’nun açıklaması tüm bunların neden yapıldığını da özetliyor: “Orada olmak, sessizce durmak, bir mum, bir nefes, bu vicdan çağrısına destek olmak için “Biz buradayız” demek için. Unutmamak ve unutturmamak için, güzel ruhlarımız adına vazgeçmediğimizi göstermek için oradayız.”