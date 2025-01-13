Ocak soğuğunda Federasyon Kupası: Brentford deplasmanında Plymouth Argyle sürprizi

Ocak ayının ortasına yaklaştığımız zamanlarda Ada futbolunda geleneksel Federasyon Kupası (FA Cup) maçları. 2024-25 sezonunda dört profesyonel, beş amatör, toplam dokuz ligden kupaya katılan kulüp sayısı 745. İlk turlarda İngiliz futbol sisteminin 5. ila 10. seviyelerindeki (amatör kulüpler) kozlarını paylaşırken yeni senenin ilk haftasında futbolun devleri 3. turda futbolsever karşısında. Ocak soğuğunda, Premier Lig’in 20 kulübünün giriş yaptığı turda toplam 64 kulüp kozlarını paylaşacak, oynanacak maç sayısı 32. İlk kez 1871 senesinde sahne alan kupa bu sezon 154. yaşını kutluyor nice senelere... Kupayı finalde kaldıran kulüp ertesi sezon UEFA Kupası’na katılma hakkını kazanırken kasasına girecek ödül 2 milyon sterlin, kaybeden 1 milyon sterlin alacak, alt lig takımları adına rüya misali ödül... 2024-25 sezonunda VAR 5. turdan itibaren kullanılacak, VAR işleyişi için gereken altyapı, maliyetler nedeniyle daha önce yalnızca finalde ve Premier Lig sahalarındaki maçlar için kullanılıyordu.

Kupanın 3. tur maçında 24 takımlı Championship’in dibindeki Plymouth Argyle Premier Lig’in dişli kulübü Brentford deplasmanında. Bu vesileyle kupa statüsüne dair naçizane görüşümü tekrarlayayım, kupaya renk, heyecan getirme, alt lig kulüplerine fırsat adına tüm kupa maçları otomatik olarak sıralamada altta olan kulübün sahasında oynanmalı. Malum, futbol küçüğün büyüğü devirme ihtimaliyle güzel. Maça dönersek, ülkenin güneybatısında başkent Londra’ya 311 kilometre uzaklıkta Devon bölgesinin 265 bin nüfuslu liman şehrinin yeşil beyazı geçtiğimiz günlerde, Mayıs’tan beri takımın başındaki Manchester United efsanesi Wayne Rooney ile yolları ayırıyor, yeni teknik direktör arayışına giriyordu. 2010’dan beri sekiz teknik direktörle çalışmaları, tarihlerinde Ada futbolun en üst liginde yer alamamış olmaları futbol tarihine düşen notlar. Plymouth şehrinin, İngiltere’nin en üst liginde hiç temsil edilmemiş en büyük şehir olması kayda değer. Maça dönersek, Brentford, Federasyon Kupası’nda Plymouth’u daha önceki dokuz karşılaşmada hiç yenemedi (3B, 6M), en son 1998-99’daki ilk tur tekrarında 2-1’lik skorla kaybettiler. Ev sahibi son iki sezonda kupaya 3. turda veda etti, Plymouth ise kupada son üç sezonda 3. turda rakibini eledi, tur onlara şans getiriyor anlayacağınız. Ancak misafir takım, Şubat 1984’te West Bromwich Albion’u 1-0 yendikten sonra üst düzey rakiplerine karşı oynadığı son 16 FA Cup maçının hiçbirini kazanamadı (2B 14M).

Ev sahibi Brentford 4-4-2 dizilişinde, kalede Valdimarsson, savunmada Roerslev, Kim Ji-Soo, Van den Berg, Henry, orta sahada Jensen, Maghoma, Yarmoliuk, Damsgaard, ileri uçta Carvalho, Schade. Misafir Plymouth 3-4-3 dizilişinde, kalede Hazard, savunmada Palsson, Pleguezuelo, Galloway, orta sahada Sorinola, Randell, Wright, Mumba, ileri uçta Whittaker, Baidoo, Roberts. Maça 3. bölgede baskıyla başlıyor Brentford, yeşil beyaz Plymouth topun rakipte olduğu anlarda takım halinde savunmada, solda 2 numaralı Mumba çabukluğuyla göze batan oyuncuları. 9’da ilk tehlikeli atağında gole yaklaşıyor Brenttford, Carvalho’nun vuruşunda Plymouth kalesinde Hazard topu uzanarak kornere çeliyor. İlk 15 dakikada topa yüzde 84 oranında sahip Brentford kullandığı iki kornerde pozisyon üretemiyor. 16’da gole yaklaşıyorlar, soldan kullanılan kornerin devamında Jensen’in pasında Carvalho’nun sol çaprazdan vuruşunda gole izin vermiyor Hazard, akabinde oyunu rakip sahaya yıkıyor ev sahibi. Ezici üstünlüklerine rağmen rakibin beşli set savunması karşısında final paslarında aceleciler, gole yakın oyuncuları forvet hattının solunda Carvalho. 30. dakikaya gelindiğinde Brentford’un pas sayısı 240, ancak rakip kaleyi sadece iki kez buluyorlar. 37’de soldan kullandığı ilk kornerinde Palsson’un kafa vuruşuyla gole yaklaşıyor misafir takım, o dakikaya kadar Premier Lig temsilcisi karşısında mücadeleleri takdire şayan. Brentford’un topa yüzde 72 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi iki kez yokladığı bir dakika uzatılan devre golsüz tamamlanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devreye bıraktığı yerden, baskıyla başlıyor Brentford, ilk bölümde sol kanatta pozisyon üretme çabasında kırmızı beyazlılar. Oyunu geniş alanlara yaydıkları anlarda solda Damsgaard, sağda Yarmoliuk rakibin uzun savunması karşısında kenar ortalarında etkisiz. 60’ta Brentford forvet hattında Baidoo yerini Bundu’ya bırakıyor. Üç dakika sonra Brenford’da iki değişiklik, forvette Yarmoliuk yerini golcüleri Mbeumo’ya bırakırken savunmada Henry’nin yerini Keane Lewis alıyor. 65’te gole yaklaşan Plymouth, Wright’in soldan ortasında Sorinola’nın kafa vuruşu isabetsiz, misafir takımın yakaladığı nadir gol pozisyonlarından. 74’te iki değişiklik yapıyor Brentford’un hocası Thomas Frank, forvette o dakikaya kadar etkisiz Maghoma yerini Wissa’ya bırakıyor, savunmada Collins, Van den Berg’in yerini alıyor. O değişiklikler hareketlendiriyor takımı, 78’de rakip ceza sahasında Wissa’nın pasında Carvalho isabetsiz vuruyor. Brentford’dan gol beklenirken 82’de öne geçen Plymouth oluyor, Sorinola’nun asistinde sağdan merkeze hareketlenen Whittaker soluyla yerden enfes vuruyor, pozisyonda Brentford savunması rakipten uzakta. Kupa maçı için 311 kilometre yol kateden Plymouth taraftarlarının gol sevinci görülmeye değer. 2001 doğumlu Morgan Whittaker İngiltere Milli Takımı’nın U21 ve diğer tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi, Ada futbolunun parlayan gençlerinden. Altı dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 16.790 taraftarın şahitliğinde Premier Lig takımını tek golle eleyen Plymouth 4. tura adını yazdırıyor. 24 takımlı Championship’te son sıradalar, turun sürpriz skorlarından birine imza attılar. Velhasıl futbol küçüğün büyüğü devirme ihtimaliyle güzel, 4. turda yolları ve bahtları açık olsun. Maçın adamı: Morgan Whittaker.