Öfkeni diri, başını dik, kız kardeşinin elini sıkı tut!

Editörden

‘Sonuna kadar Erdoğan’layım, sonuna kadar Netanyahu’ylayım’ Trump’ın bu sözleriyle kapandı dünyaya sınırsız özgürlük ve refah vaddeden yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreği.

Bir yanda büyük bir barbarlık çağının işgaller, savaşlar, yoksulluk ve faşist rejimlerle insanlığı adeta esir almaya çalıştığı karanlık bir çeyrek yüzyıl yaşanırken bir yanda da yaşamlarına sahip çıkan milyonların bitmek bilmeyen isyanı ve yol arayışı damgasını vurdu bu alacakaranlığa. Sonuna kadar birbirine tutunan ve ayakta kalmak için birbirine yaslanmaktan başka çaresi kalmayan tek adamlar ve onların kadın düşmanı rejimleri karşısında hayatları için ayağa kalkan bizler, bitmeyen isyanıyla kadınlar; bu yüzyıla yeni bir yol açmakta ısrarcıyız. Artık başka tarafa bakanların dahi gözünü alan bir gerçek var ki insanlık için hiçbir gelecek vaadetmeyen bu karanlık artık dağılmaya mecburdur ve kadınlar için tek gerçek bu ‘haydutluk’ karşısında hep beraber mücadelemiz olacaktır.

Kadın düşmanı gerici ve faşist iktidarların tüm dünyada kadınların kazanılmış haklarına ve yaşamlarına dönük saldırıları karşısında, memleketimizi de teslim almaya çalışan gerici karanlık karşısında tek bir kişi daha eksilmemek için yan yana gelen kadınların isyanı var. Bu ülkeyi gericiliğe de tek adamın pervasızlığına da, dostlarına da teslim etmemekte kararlı isyanı... Çalmaya çalıştıkları yaşamlarımız için yeniden yan yana geliyoruz dört bir yanı saran isyanımızla ve dayanışmamızla, sonuna kadar.