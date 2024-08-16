Öğrenci barınma krizi yaşıyor

Yaren ÇALIŞKAN

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin barınma sorunu artan ekonomik krizle birlikte derinleşti. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KGYM) bağlı yurtların kapasite yetersizliği, özel yurt, apartlar ve ev kiralarının yüksekliği ise öğrencilerin barınma krizini artırıyor. İzmir’de yaklaşık 200 bin öğrenci eğitime devam ederken, KGYM yurtlarının kapasitesi ise yaklaşık 27 bin 481 kişi. Bu yurtlarda toplam öğrenci sayısının yalnızca yüzde 14,5’i konaklayabiliyor. Geriye kalan öğrenciler artan kira ve özel yurt fiyatlarıyla mücadele etmek zorunda bırakılıyor.

İzmir’deki üniversite öğrencileri, son aylarda yapılan zamlar sebebiyle barınacak ev bulmakta her geçen gün daha da zorlanıyor. Özel yurt fiyatlarının 65-130 bin lira arasında değiştiği İzmir’de öğrenciler için kiralık daireler de cep yakıyor. Ev kiralarındaki artışlar öğrencilerin ve ailelerinin bütçelerini aşıyor. Özellikle üniversitelere yakın konumlarda bulunan konut kiralarında, geçen döneme göre yüzde 70 artış yaşandı.

Ege Üniversitesi’nin bulunduğu Bornova’da emlak danışmanlığı yapan Yeşim Balkan, bu sene öğrenci müşterilerinde düşüş olduğunu vurgulayarak, “Bir öğrencinin güncel şartlarda ev kiralayabilmesi için 1+1, eşyasız daire fiyatları 15 bin liradan başlıyor. Eşyalı daireler için en az 25 bin lira isteniyor. Eşyalı evlerden ise çift depozito ücreti alınıyor. Eşya teminat senedi imzalatılıyor. Bu senetler genelde 75 bin lira değerinde. Çoğu öğrenci bu ücretleri karşılayabilecek durumda değil. Dolayısıyla bu sene öğrenci müşterilerimde düşüş var. Hatta son 2 yıldır öğrencilerde yüzde 60 civarında bir düşüş olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Ege Üniversitesi’nde Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde okuyan ve Bornova’da ikamet eden Gamze Yılmaz, iki kişi yaşadıkları öğrenci evine 25 bin lira kira verdiğini dile getirdi. Yüksek kiralardan dolayı okurken aynı zamanda yarı zamanlı çalışmak zorunda kaldıklarını aktaran Yılmaz, “Kiramız haziran ayında 15 bin liradan anlık bir zam ile 25 bin liraya yükseldi. Başka bir eve geçmeyi düşündüğümüzde de güncel kira fiyatlarının bu düzeyde olduğunu gördük ve kendi evimizde zamlı fiyatla devam etmeye karar verdik. Bu kira ücretleri bir öğrenci için çok yüksek. Hem ailemizi hem de bizi bu fiyatlar yoruyor. Kira ve ev masraflarını karşılayabilmek için yarı zamanlı işlere gittiğimiz için çoğu zaman derslerimizi bile kaçırıyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLER BARINAMIYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yer aldığı Buca’da ise geçen haziran ayında ev kiralayan hukuk bölümü öğrencisi Ege Canlı, bölümünden dolayı yarı zamanlı işe girip çalışmaya vakti olmadığını ve kirasını ailesi ödediği için strese girdiğini dile getirdi.

Canlı, “Okula uzak bir mesafede oturmama rağmen 15 bin lira kira ödüyorum. Okula yakın konumlarda kiralık ev fiyatlarını araştırdığımda 25 bin liradan daha az bir ücrete ev bulamadım. Şu anki evim de bütçeme uygun değil fakat zorunlu olarak bu evi kiraladım” dedi.

Oturduğu evin kirasının ailesini maddi olarak zorladığını belirten Canlı, “Hukuk okuduğum için derslerim çok yoğun, bu sebeple aileme destek olmak için yarı zamanlı işe girmeye de zamanım olmuyor. Tüm kiramı ailem karşılıyor. Kiraların öğrenciler için çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Özellikle haziran ayındaki zamlardan sonra öğrencilerin kolay kolay barınabileceğini sanmıyorum” dedi.

ZAMLAR İKİYE KATLADI

Buca’da konut emlak danışmanlığı yapan Nermin Güleç, güncel kira fiyatlarının öğrenciler için çok yüksek olduğunu, özellikle üniversitelerin açılma tarihinin yaklaşmasıyla ev sahiplerinin kira ücretlerine zam yaptıklarını dile getirdi. Geçen sene bu dönemlerde öğrencilerin yaklaşık 10 bin liraya ev kiralayabildiğini hatırlatan Güleç, “Şu an öğrenciler için ev kiraları 25 bin lira civarında. Tabii ki öğrenciler ve aileleri bu fiyatı karşılamakta zorlandıkları için çoğu müşterim fiyatları duyduktan sonra vazgeçiyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına yakın, konutlardaki bu zam oranlarını ben de onaylamıyorum. Bu dengesiz zamlı fiyatlar sebebiyle öğrenci müşterilerimde yüzde 50 oranında düşüş var” dedi.