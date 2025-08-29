Öğrenciler Akyaka’ya sadece 1 liraya gidecek

BirGün EGE

Öğrenci dostu projelere imza atan Muğla Büyükşehir Belediyesi, ikametini Muğla’ya aldıran üniversite öğrencilerine ‘Muğla Kart Plus’ ile şehir içi ulaşımda 60 liraya 60 biniş, kampüs ve Akyaka seferlerinde ise sadece 1 liraya ulaşım imkânı sunuyor. Üniversite öğrencileri özellikle yaz aylarında rağbet gören Menteşe-Akyaka hattında 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren yalnızca 1 lira ücretle seyahat edebilecek.

ÖĞRENCİLER MUTLU

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi Hande Nur Bayrak, “Muğla’da ulaşım kolaylığı sayesinde bir sene içerisinde bütün ilçeleri gezme imkânı yakaladım. Muğla ulaşım konusunda çok başarılı bir şehir. Öğrenciler olarak hafta sonları yakın olduğu için Akyaka’yı tercih ediyoruz. Ulaşımın 1 lira olması bizim için çok iyi bir hizmet” dedi. Üniversite öğrencisi Ceylin Takım, “Kötekli’de yapılacak çok fazla bir seçenek olmadığı için hafta sonları Akyaka’ya gidiyoruz. Şehir içi ulaşım zaten 1 lira yapılmıştı. Akyaka’nın da 1 lira olması bizim için çok büyük bir avantaj olacak” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ VE EKONOMİK

Turizm Rehberliği öğrencisi Sera Ediz, “Sosyal faaliyetler açısından en yakın Akyaka’ya gidebiliyoruz. Akyaka’nın ulaşım ücretinin 1 lira olması güvenlik ve ekonomik açıdan bizim için çok iyi oldu” şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencisi Ali Uslu, “Uzun zamandır beklediğimiz bir hizmetti. Başkanımız Ahmet Aras’a bu hizmet için teşekkür ederim. Böyle bir imkân sağlandığı için öğrenciler olarak mutlu olduk. En yakın gidebileceğimiz yer Akyaka ve tercih edilen bir yer” dedi.

GENÇLER İSTEDİ, OLDU

Muğla Planlama Ajansı’nın (MUPA) hazırladığı ‘Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek’ raporunda gençlerin kentteki öncelikli ihtiyaçlarının ulaşım, sosyal yaşam ve ekonomik destekler olduğu ortaya çıktı. Bu doğrultuda harekete geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla 1 liralık ulaşım uygulamasını hayata geçirdi. Gençlerin talepleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak başlatılan bu uygulama, öğrencilerin günlük yaşamını kolaylaştırırken aynı zamanda sosyal yaşama daha aktif katılımlarını destekliyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren söz verdiğimiz gibi, Muğla’mızda gençlerimizin yaşamını kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçiriyoruz. Üniversite öğrencilerimizin güvenli ulaşım yapabilmeleri, bütçelerine katkıda bulunmak ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını desteklemek amacıyla başlattığımız 1 liralık ulaşım uygulamasını, Menteşe-Akyaka hattında da hayata geçirmeye karar vermiştik. Bu uygulamayı 1 Eylül itibarıyla başlatıyoruz. Öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda attığımız bu adımın, öğrencilerimizin yüzünü güldürdüğünü görmek bizler için en büyük mutluluk. Gençlerimizin kültürel etkinliklere katılabildiği ve şehrimizin güzelliklerinden faydalanabildiği bir Muğla’yı birlikte inşa ediyoruz” dedi.