Öğrenciler için abonman uygulaması başlıyor

BirGün EGE

Kent içi ulaşımda yeni uygulama ve düzenlemeleri hayata geçiren Çanakkale Belediyesi, toplu taşımayı en fazla kullanan kesimlerin başında gelen öğrenciler için abonman uygulamasını başlatıyor. Çanakkale Belediyesi, kent içi ulaşımda belediye bünyesinde yer alan siyah plakalı otobüslerde geçerli olacak abonman uygulamasının, öğrenciler tarafından 6 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kullanılabileceğini duyurdu.

Öğrencilere daha uygun fiyatlarla kent içi ulaşım imkânı sağlayacak yeni uygulamada, zaman ve maliyet açısından seçenek sunulması amacıyla yüzde 30 indirimli 3 farklı abonman tipi bulunacak. Öğrenciliği aktif şekilde devam eden yolcuların yararlanabileceği belirtilen abonman şartlarında, mevcuttaki öğrenci kartının abonman öğrenci kartı olarak kullanılabileceği ve kartın sadece belediye otobüslerinde geçerli olacağı belirtildi.

Mevcutta kullanılan aktarma sisteminin abonman dışındaki binişler için geçerli olacağı da ifade edildi. Abonman ücretleri ise şu şekilde açıklandı: “60 biniş 630 TL, 30 biniş 315 TL, 10 biniş 105 TL.” Konuya ilişkin detaylı bilgi için 444 17 17 / 5841 ve 0286 217 58 90 numaralı telefonlardan Araç Takip ve Koordinasyon Merkezi’ne ulaşılabilir.