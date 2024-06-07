Öğrenciler için destek merkezi

Konak Belediyesi’nin ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vereceği Psikososyal Destek Merkezi açıldı.

BirGün EGE

Konak Belediyesi’nin Konaklılara ücretsiz olarak psikolojik, sosyolojik ve hukuki destek vereceği Psikososyal Destek Merkezi açıldı. Merkez Akın Simav Mahallesi 269 Sokak’taki tarihi binada hizmet verecek.

Konak Belediyesi’nin Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet verecek merkezin açılış konuşmasını yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu sosyal belediyecilik vurgusu yaptı. Mutlu, açılan merkezin sağlık alanındaki çalışmalarının ilk adımı olduğunu ve ilçenin diğer noktalarına da yayılacağını belirterek şunları söyledi:

“Sosyal belediyecilik, toplumcu, halkçı belediyecilik diyerek çıktığımız yolda bu amacımıza uygun bir mekân açılışı için beraberiz bugün. Psikososyal Destek Merkezimiz, bundan sonra yapacağımız sağlıkla ilgili çalışmaların ilk adımı. Öncelikle bu bölgede ama aslında bütün Konak’ta yaşayanlara her türlü psikolojik desteği, sosyal desteği vermek üzere merkezimiz bugün hizmete giriyor. İlk etapta dört psikologla başladığımız bu yolda talebe göre uzman sayısını ve bu merkezlerin sayısını farklı mahallelerde de artırarak bir hizmet başlatmış oluyoruz. Bu hizmeti anlatmak için büyük bir duyuru yapacağız. Konak’taki herkese dokunmasını istiyoruz.” Mutlu, bundan sonra açılacak merkezlerin niteliğini ileri yaş bakım evleri olarak, alzheimer hastalarının gelip gününü geçirebileceği merkezler olarak, bağımlıların tedavi alabileceği psikolojik merkezler olarak hizmet vereceğini belirten Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok büyük sorunlardan bahsetmek mümkün; ekonomik krizin, işsizliğin getirdiği psikolojik sorunlarla yaşamak zor. Birlikte yaşamak, kentte bir kentli olarak yaşamak, bu ekonomik krizde bir genç olarak yaşamak, bir emekli olarak yaşamak hakikaten kolay değil. Konaklıların bu sıkıntıları tek başına yaşamasını, tek başına aşmaya çalışmasını istemedik. On beş yaşını geçmiş herkesin randevu alarak gelebileceği bir merkezi oluşturduk.”

KAPSAMLI HİZMET

Konak Belediyesi Psikososyal Destek Merkezi’nde ilk etapta dört psikolog görev yapacak. Merkezde bireysel psikoterapi, çift terapisi, cinsel terapi ve travma terapisi yapılacak. 15 yaş üstü Konaklılara ücretsiz hizmet verecek merkezde hukuki desteğe ihtiyacı olan danışmanlara hukuki destek de sağlanacak. Randevu sistemiyle çalışacak merkezden randevu almak için (0232) 484 22 91 numaralı telefondan mesai saatleri içinde başvuru yapılabilecek. Randevular 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında birer saatlik verilecek.