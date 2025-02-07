Öğrenciler için seferberlik

BirGün EGE

Beslenme desteği projesini başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sosyal dayanışmayı artırmayı hedefliyor. 20 ilçede dar gelirli ailelerin ilkokul çağındaki çocuklarına, uzman diyetisyenlerin hazırladığı beslenme paketleri dağıtılıyor. Evlere kadar ulaşan ve hafta başında teslim edilen beslenme desteğinde sandviç, kuruyemiş, meyve, süt ve meyse suyu gibi temel besinler var.

Gelişim çağındaki çocukların sağlıklı ve yeterli beslenmesi, fiziksel gelişim dışında eğitim hayatlarında da başarılarının artmasının sağlanması için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı beslenme desteği okul dönemi boyunca devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Bu dönem de öğrencilerimize yönelik beslenme desteğini sürdürüyoruz. Ekonomik zorluk yaşayan, dar gelirli ailelerimizin yükünü bir nebze de olsa hafifletmek istiyoruz. Hem evlatlarımız sağlıklı gıdaya erişebilsin hem de ailelerimiz çocuklarının beslenme çantalarını doldurabilsin, mahcubiyet hissetmesin diye projemizi önemsiyorum. Öğrencilerimizin beslenme desteğini evlerine kadar ulaştırıp, sağ elin verdiğini sol el görmeden insan onuruna yakışır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin daima yanında, hizmetindeyiz. Çocuklar gözbebeğimiz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı öncülüğünde kentin dört bir yanındaki öğrenciler için beslenme desteği sağlanıyor. 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi’ni arayan ya da Yakın Çözüm Merkezleri’nde kayıt oluşturan ailelerin beslenme talebi, sosyal inceleme kapsamında uzman sosyologlar tarafından tespit ediliyor. Buna göre ilkokul çağındaki öğrencilere yönelik protein, karbonhidrat ve yağ dengesine göre hazırlanan beslenme paketleri haftalık olacak şekilde evlerine teslim ediliyor.