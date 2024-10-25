Öğrenciler yol istedi, çalışmalar tamamlandı

BirGün EGE

“Yol İstiyoruz, yağmur yağdığında okula gidemiyoruz, bisiklet süremiyoruz” diyerek video çekerek sosyal medyada yayınlayan çocukların isteği kısa süre içerisinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından yerine getirildi ve Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde başlayan yol çalışması kısa sürede tamamlandı. Yapılan yolda ilk bisikleti de videoyu çeken çocuklar sürdü.

Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi’nde yapılan yol ile ilgili açıklamalarda bulunan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Süleyman Soydemir, “Bugün çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine Bayır Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde yol çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Dünya Kenti Muğla vizyonumuzla güvenli yolların yapımına devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 2 bin 350 kilometrelik yol ağımızda 2024 yılının sonuna kadar 200 bin metrelik yol yapımını tamamlamış olacağız. Bu yolların yüzde 10’u sıcak asfalt olarak tamamlandı. Bunun yanı sıra belediyemizin sorumluluk sahalarında 92 bin metrelik beton hendek kanallarının 85 bin metresini tamamladık. Kıyıdan kırsala güvenli yollarla halkımızı birbirine kavuşturuyoruz” dedi.