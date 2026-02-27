Öğrencilere dijital dayanışma köprüsü

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal dayanışmayı dijital ortama taşıdığı “Senin İçin” platformu kapsamında hayata geçirdiği “Askıda Fatura” ve “Askıda Öğrenci Kartı” projesiyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatına destek olmayı amaçlıyor. “Askıda Öğrenci Kartı” ve “Askıda Fatura” projesi kapsamında, öğrenci ulaşım kartlarına yönelik başvurular ve MASKİ aboneliği bulunan öğrencilerin fatura başvuruları sistem üzerinden alınacak.

Öğrenciler ve yurttaşlar, seninicin.manisa.bel.tr olacak sitesi üzerinden “Askıda Öğrenci Kartı” modülünü kullanarak sisteme kolayca ulaşabilecek. Dijital ortamda yayınlanan başvurular sayesinde destek vermek isteyenler, dilerlerse sistemin yönlendirmesiyle listede yer alan bir öğrencinin ulaşım kartına bakiye yükleyerek ya da sistemde bulunan bir faturayı ödeyerek doğrudan destek olabilecek. Böylece bir öğrencinin okula ulaşımı için gerekli olan yol masrafı karşılanmış, ihtiyacı olan faturası ödenmiş olacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Biz Manisa’da kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir şehir inşa ediyoruz. Manisa’nın dayanışma ruhunu daha da büyüteceğimize yürekten inanıyorum. Eğitime yapılan her katkı, aslında şehrimizin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımdır” dedi.