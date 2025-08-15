Öğrencilere kırtasiye desteği

BirGün EGE

Marmaris Belediyesi, eğitime erişimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla bu yıl da öğrencilere kırtasiye ve beslenme desteği sağlıyor. Her çocuğun eşit koşullarda eğitim alması ve geleceğe güvenle bakabilmesi hedefiyle sosyal destek çalışmalarını sürdüren Marmaris Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrencilere yönelik ‘Okumak Sizden, Destek Bizden’ kampanyasını başlattı.

Kampanya kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve beslenme desteği verilecek. Başvurular, 18 - 29 Ağustos arasında Yeni Datça Yolu’ndaki Marmaris Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne yapılabilecek.

Başvurularda muhtarlıktan alınmış durum belgesi, hane halkının kimlik fotokopisi, çalışan varsa son aya ait maaş bordrosu, öğrencilerin öğrenim belgesi, engelli birey varsa raporu veya engelli kartı ile kronik rahatsızlığı olan varsa hastalık raporu veya sürekli kullanılan ilaç raporunun götürülmesi gerekecek.

Başvuruda bulunmak isteyenler 444 55 48 numaralı telefondan dahili 4566 - 4567’yi arayarak bilgi alabilecek.