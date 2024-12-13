Öğrencilere ücretsiz eğitim

BirGün EGE

Gaziemir Belediyesi, kapsamında Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu’nda, öğrencilere ücretsiz eğitim hizmeti veriyor. Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’na ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan bin 180 öğrenci, Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu’nda eğitim görüyor. GAZİDEK, Ana Kurs Merkezi, Sarnıç Kurs Merkezi ve Aktepe Kurs Merkezi’nde olmak üzere üç noktada hizmet veriyor.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Biz öğrencilerimize eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve ailelere destek olmak için Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu’nda, ücretsiz eğitim veriyoruz. Sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim vererek ailelerin bütçesine dolaylı olarak yaklaşık 95 milyon liralık destek sağlıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin hayallerine ulaşabilmeleri için onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.