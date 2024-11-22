Öğrencilere ücretsiz TYT ve AYT sınavları

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavları gerçekleştirecek. Haziran ayına kadar her ay düzenli yapılacak sınavların ilki Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda 30 Kasım ve 1 Aralık’ta saat 10.00’da yapılacak.

Kontenjanla sınırlı sınavlara başvurular, https://merkezefendi.bel.tr/sinav/ adresi üzerinden yapılacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Geleceğimizin teminatı, üniversite sınavına hazırlanan sevgili gençler; eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve sizlere destek olmak amacıyla, haziran ayına kadar her ay düzenli olarak ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavları yapacağız. Sonuçlara göre durumunuzu görecek ve çalışma programınızı bu doğrultuda, daha verimli şekilde planlayabileceksiniz. İlk olarak 30 Kasım Cumartesi günü saat 10.00’da TYT, 1 Aralık saat 10.00’da AYT deneme sınavları Bereketler Toplantı ve Sergi Salonumuzda olacak. Başvurularınızı Merkezefendi Belediyemizin web sitesinden yapabilirsiniz. Başarıya gideceğinize inandığımız bu yolda, sizlere destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Güzel yarınlara sizlerle birlikte yürüyeceğiz” dedi.