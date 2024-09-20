Öğrencinin eğitim yolunu kapattılar

İlayda SORKU

Köylerinde okul olmayan ve ilçe merkezindeki okullarda okuyan binlerce öğrenci mağdur ediliyor. Pek çok bölgede, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından taşımalı eğitim iptal edildi. Aydın’ın Söke ilçesi de öğrencilerin elinden servisle taşınma haklarının alındığı ilçelerden biri oldu.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşıma Komisyonu’nun kararıyla 12 mahallenin ve yaklaşık 500 öğrencinin ücretsiz taşıma ve yemek hakları ellerinden alındı. Mahalle muhtarlarına gönderilen yazıda öğrencilerin taşınmayacağı, Söke’deki bazı mahallelerdeki lise öğrencilerinin de taşıma kapsamından çıkarıldığı bilgisi verildi.

Aylık servis ücretleri bin 200 lira ile 4 bin lira arasında değişirken, Tuzburgazı, Serçin ve civarlarındaki mahallelerden bir ortaokul öğrencisinin günlük gidiş dönüş ücreti 80 lirayı buluyor. Öte yandan taşımalı eğitimin iptal edildiği bölgelerde çocukların ücretsiz yemek hakları da ellerinden alındı. Bölgedeki veliler karara tepkili, öğrenciler ise mağdur. Taşıma kapsamından çıkarılan mahallelerdeki veliler, kararın iptali için imza kampanyası başlattı.

OKULA GİDEMEYECEKLER

Bölgede, yüksek servis ücretlerini karşılayamayacak pek çok aile olduğunu hatırlatan Eğitim Sen Söke Baştemsilcisi Murat Karayeğit “Muhtemelen öğrencilerden mecbur kalarak açık liseye, MESEM’e geçenler olacak. Okulu bırakanlar olacak büyük ihtimalle. Bir özel taşıma aracı, 3 kilometrelik bir mesafeye öğrenci başı 3 bin lira istiyor. Bir velimiz var, 3 çocuğu var. ‘Ben ayda 9 bin lira nasıl ödeyeceğim’ diyor. Bunlar çok yüksek ücretler. Çocukların birçoğu büyük ihtimalle bu eğitim yılı içinde örgün eğitimden ayrılacak” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kararın tasarruf tedbirleriyle bir alakası olmadığını ifade ettiğini belirten Karayeğit, “Yönetmeliğin maddelerinden yola çıkarak karar aldık diyorlar. Tasarruf tedbirleri kapsamında olmadığını iddia ediyorlar. Fakat yönetmelikte de bir değişiklik yok. Aynı yönetmeliği geçen yıl komisyon farklı yorumlamış, bu yılki komisyon farklı yorumluyor” diye konuştu.

Ayrıca taşımalı eğitimin kaldırılmasının güvenlik sorunlarını artıracağına değinen Karayeğit, “Buradaki çocuklar sabah 4 buçuk kilometreye yakın yol yürüyorlar. Okula gitmek için saat 6.30’da evden çıkıyorlar. Şu an sıkıntı yok ama iki ay sonra karanlıkta yürüyecekler. Dolayısıyla güvenliksiz bir ortam oluşabilir” dedi.

Söke’ye bağlı Burunköy’deki velilerden Ülkü Gümüş ise, şunları söyledi: “5 çocuğum var, 3 tanesi okulda. Okulla ev arası 7 kilometre. Elimizden gelen tüm imkânları kullanmaya çalışıyoruz fakat ben razı değilim. Devlet köydeki okulu kapatıp da benim çocuğumu 7 kilometre uzaktaki okula gönderiyorsa karşılamak zorunda. Tasarruf diyenler var. Devlet okullardan kısacağına başka şeylerden kıssın. Kendi maaşlarından kıssınlar. Ya köy okullarını açsınlar ya da çocukların servis ücretini karşılasınlar.”

2 çocuk velisi Melek Karaman, kararın geri çekilmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getirerek, “Anayolda bir çocuğun başına bir şey gelse ne olacak? İnsanlar servis ücretlerini karşılayamayacağı için çocuklarını okuldan alıyorlar. Özel okula verenler de var. Durumu olmayan ne yapacak? Servis kalkıyor, öğlen yemeği kalkıyor. Yazık değil mi bu çocuklara” diye konuştu.

Bölgedeki bir başka veli ise, “Tasarruf sadece öğrenciden mi yapılıyor” diyerek şunları söyledi: “Annesiyle babasının 10 gündür nakil işlemleri için uğraştığı çocuklar var burada. Okulların hepsi dolu, nakil şansı yok. Bir çocuğumuzun gittiği okula şehir içi servisi yok ve aile çocuğu okuldan almak zorunda kaldı. Okula göndermiyorlar, gönderemiyorlar.”

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Söke Temsilcisi Mehmet Kaya, “Kamusal eğitim her öğrencinin hakkı. Bu nedenle köy ve mahallelerdeki öğrencilerin devlet tarafından ücretsiz taşınmasını talep ediyoruz. Bu anlamda yerel yönetim olarak belediyenin de gerekli çalışmaları yaparak hizmetin dışında kalmaması gerekiyor. Öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için mevcut Taşımalı Eğitim Sistemi’nin geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da bir an önce başlamasını talep ediyoruz” dedi.