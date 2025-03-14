Öğrenciye 8 Mart’ta hijyen destek paketi

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiren örnek bir projeye daha imza attı. Kadınların desteklenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla belediyede çalışan 1382 kadın personel adına, 1382 kız öğrenciye hijyen desteği sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, kız öğrenciler için başlattığı “Hijyen Destek Paketi” projesi ile kız öğrencilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi, toplumsal farkındalık oluşturmayı ve en önemlisi hijyen kitlerine ulaşmada yaşanan yoksunluğu hafifletmeyi hedefliyor. Hijyen desteğinden yararlanmak isteyen kız öğrenciler 444 48 01 numaralı hattı arayarak veya https://forms.gle/jQGURNbf4i2Rasq9A web adresinden form doldurarak kayıt yaptırabilir.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, her kesimin ihtiyacına yönelik projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle genç kızların hijyen ürünlerine erişimde yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurarak ‘Hijyen Destek Paketi’ projemizi hayata geçirdik. Amacımız, genç kızların eğitim hayatında hijyen ürünlerine erişim konusundaki sıkıntılarını hafifletmek, onların daha sağlıklı ve güvenli şekilde hayatlarına devam etmelerini sağlamak. Çünkü biliyoruz ki her kız çocuğu, sağlıklı bir gelişim hijyen koşullarında yaşama hakkına sahiptir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınları, gençleri ve çocukları destekleyen projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.