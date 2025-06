Öğrendiklerimizi Unutmamak İçin…

Öğrendiklerimizi Unutmamak İçin…

Her yıl genelde yaz döneminde ‘kalem ve kağıtlar hazırsa not alabilirsiniz’ dediğim birden fazla kitabı ve konuyu kapsayan yazılar yazıyorum. Bu yazı da onlardan biri. Siyasal çalkantılar, ekonomik zorluklar, toplumsal sancılar içinde geçen aylar boyunca çocuklarının geleceğini önemseyen, sorumluluk sahibi her yurttaş gibi morallerimizi koruyabildiğimiz ölçüde görevlerimizi yerine getirmeye çalıştık. Bu yıl güncelin ritmi, çağın hızlı ruhu belki de en çok eğitimcileri ve öğrencileri zorladı. Sene içinde öğrenilen bilgiler, elde edilen kazanımlar, sergilenen yetenekler, ölçülen performanslar genelde yaz aylarında unutulma ya da gerileme riski ile karşı karşıya kalırlar.

Sınav odaklı eğitim sistemimize eleştirel bakış ayrı bir konu. Mevcut sistemde varlık gösterebilmek ayrı. Çocuğun eğitim alırken sevinç duyması, potansiyeline ulaşabilmesi, sürece kalben tutunabilmesi az ya da çok öğrendiklerini koruyabilmesine ve buna bağlı güven geliştirebilme kapasitesine bağlı. Sabah karanlıkta yollara düşüp akşam saatlerinde eve dönen minik zihin işçilerinin emeğini ödüllendirmek öğrenme süreçlerine duygusal olarak eşlik etmekle mümkün olabilir. Yanı sıra tatil dönemlerinde de çocukları sıkboğaz etmeden oyunlarla, sosyal aktivitelerle, ilham veren sanat üretimleriyle yıl boyu öğrendikleri konular pekiştirilebilir.

Bu yıl yine sayısız çocuk kitabı okudum, inceledim. Bugün çocuklarımızın bilgilerini, öğrenme isteklerini ve farkındalıklarını korumalarına yardımcı olabilecek -sırasıyla okul öncesinden lise çağına doğru- farklı içeriklerde kitaplardan örnekler vereceğim.

0-3 YAŞ

Yüzen Kelebek adlı kitabımın da çizeri olan sevgili Melis Coşkun Başay’ın yazıp resimlediği MİNKİ İLE BONKİ adlı karton kitap serisi, sevimli bir farecik ile ayıcığın rehberliğinde bebeklik ve okul öncesi çağdaki çocuklara temel kavramları anlatıyor. Yazı yazmaya ve boyamaya elverişli pencereli sayfaları ile okuma eylemine hareket katıyor. Ne lazım? Nasılsın? Ne Renk? Kimin Evi? sorularıyla ihtiyaç, duygu, iletişim ve aidiyet zemininde minik zihinlerin kıvrak algılarını etkileşime açıyor. Bookalemun Yayınları

Chris Chatterton’ın yazıp resimlediği TÜH BE RİKO eğlenceli banyolar, tatlı uykularla büyütmek istediğimiz bebeklerimizin günlük rutinine yardımcı olacak eğlenceli ve hareketli sayfalara sahip. Ayı Riko bazı şeyleri yanlış, çok yanlış anlayabilir fakat tebessümle tekrar dener ve yeni beceriler kazanır. Tıpkı bizler gibi... Redhouse Kidz

***

OKUL ÖNCESİ VE İLK OKUMA ÇAĞI

Kumdan Kale Yayınları’nın hazırladığı İLK OKUMA KİTAPLARI serisinde 8 farklı yazarın 8 farklı hikâyesi karşımıza çıkıyor. Metinler ve anlam bütünlüğü özellikle 1. ve 2. sınıfların yaz tatilinde okuma becerilerini korumalarına yardımcı olacak şekilde tasarlanmış. Kitap serisi konu olarak farklılıklar, çok çeşitlilik, haklar, ödevler, arkadaşlık, çalışma, hobiler, akran zorbalığı, bilimsel terimler başlıkları altında yorumlanabilecek zengin bir içeriğe sahip.

Final Kültür Sanat’ın OKUYAN FİL serisine ait Kirpi Kirpik’in Kış Uykusu ve Anneannemin Hatıra Makinesi adlı kitaplar aile, duygular, problem çözme, doğal döngüler ve zaman döngüsü üzerine yazılmış öykülerden oluşuyor. Hikâyelerde kavramsal gelişime uygun bir dil esas alınmış. Kitaplar kendi okuma deneyimlerine yelken açmış çocukların düşünce evrenine katkı sunuyor.

***

YABANCI DİLDE YAZILMIŞ YERLİ BİR ÇOCUK KİTABI…

Özge Lokmanhekim’in yazdığı LUNA’S FAVORITE WORD, İngilizce ile yeni tanışan çocukların gözdesi olabilecek bir kitap. Minik Luna’nın gündelik yaşamda sıklıkla kullandığı bir sözcük var. Evdeyken, sokakta oynarken, yemek yerken, yatarken dilinden düşürmediği bu sözcük ne olursa tahtını bir başka sözcüğe kaptırır? Dönüp dolaşıp bir çocuk kitabının etrafında çözümlenen hikâye, çocuklarla doğru zamanda doğru biçimde kurulan iletişime güzel bir örnek…Pötikare Yayınları

***

SÖZCÜKLER, DEYİMLER, ATASÖZLERİ

Dil ustası sevgili Şiirsel Taş, Sözcü Koyunların Sözcük Oyunları adlı kitabıyla minik okurlarını Sözcü Koyunların yaşadığı Deva Yaylası’na davet ediyor. Minik kuzunun annesine ‘saçma sapan’ ne demek diye sorması ile anlatı başlıyor. Saçmalık komik ve eğlenceli olduğunda kıymetlidir diyen kitap, “kendindeki kediden, yüzüp yüzmemeye karar veremeyen yüzmemeli inekten, laf ebesi boş çakaldan, sohbeti tatlı hoş çakal’a” onlarca sözcük oyunu ve canlıyla sayısız tebessüm anını içinde saklıyor. Redhouse Kidz

Literatür Yayınları’nın Sözün İzinde adlı serisi için Ayça Akçay 99 Deyim Öyküsü ve 99 Atasözü Öyküsü kaleme almış. Az bilinen kelimelerin anlamlarıyla dilin bilinmeyen kapıları aralanmış. Bu özenli çalışmada dilin kültürel zenginliğine katkı sunan deyimler, kökenleri, tarihi gerçeklikleri ve zamanla başkalaşan yönleriyle anlatılıyor. Sadece sözlük anlamıyla değil okurken karşılaştığımız yeni kavramları anlatan ‘bunları bilelim’ bölümleriyle de kelime dağarcığına katkı sunuyor.

***

TARİHİ EN İYİ KİM ÖĞRETİR?

Bana göre tarihi en iyi onu hikâyeleştirirken kişiyi zihninde zaman yolculuğuna çıkarabilenler anlatır. Tarihi sevdirecek üç örnek paylaşmak isterim.

GİZEMLİ ORHUN YAZITLARI kitabını öğrencileri tarafından çok sevildiğini bildiğim tarihçi arkadaşım sevgili Tesfire Güneş yazdı. “Biz geçmişi unutabiliriz ama bu yaşanmadığı anlamına gelmez” cümlesi ile okurun dikkatini cezbeden kitapta Okan öğretmen öğrencileri Betül, Heves ve Batuhan ile Ötüken bölgesinde bir yolculuğa çıkıyor. Kendilerini 717 yılında bulan kahramanların içine girdiği heyecanlı macerada ilk Türk devletlerindeki sosyal yaşama yakından bakıyoruz. Öğrettiği ölçüde eğlendiren yönleriyle okuru etkisi altına alan, kültürel değişim ve kültürel süreklilik temalı bir anlatı…Masalperest Yayınları

Tarihin izinde yolculuk yapmayı sevenlere arkeolog arkadaşım sevgili Demet Ekmekçioğlu’nun yazdığı Yeraltı Sırları SON TABLET kitabını önerebilirim. Kitap okumaktan pek hoşlanmayan küçük kızın yaz tatilinde kendini yeniden keşfinin hikâyesinde kazı alanında bulunan gizemli bir tablet sayesinde eski çağlarda yaşamış olan insanların hikâyelerine tanıklık edebilirsiniz. Sadece yüzleri değil kalpleri ve gözleri de gülümseten finaliyle sevecen bir hikâye. Kronik Kitap

Handan Durgut’un kaleme aldığı GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANADOLU adlı kitap okurlarına ‘bir taş neden müzede sergilenir?’ diye soruyor. Ardından ‘insanın yontmasıyla değer kazanan taşla insanın binler yıl önce ne yaptığı nasıl bilinir?’ sorusu akıllara düşüyor. Cevap toprak altında yatan kanıtlarda. Anadolu’nun ilk çiftçilerinin emeği, Çatalhöyük’ün, Troya’nın, Zeugma’nın benzersiz atmosferi, Sultanların sesleri, padişahların izleri müzelik bu anlatıda tarih meraklılarını bekliyor. Can Çocuk

***

ÇOCUKÇA EVREN

HAY AKSİ GALAKSİ, aklı fikri gezegenlerde, yıldızlarda, kozmik hesaplarda olan çocuklar için…Astronot ya da Uzay Mühendisi olma hayaliyle yanıp tutuşan Işık’ın gerçekler ve yanlış anlaşılmalarla dolu macerası. Ay olmasa ne yapardık? Güneş ne renktir? İkizler paradoksu nedir? sorularını soranlara, kozmik sözlük meraklılarına, uzayın ya da zamanın herhangi bir köşesine hatta hayallerinin merkezine ışınlanmak isteyenlere…Meav Yayınları

***

BÜYÜK KÜÇÜK HERKES İÇİN DÜNYA VE EVREN

SUYUN GİZEMLERİ, yaşamın olmazsa olmaz biricik büyüleyici elementi suyu anlatıyor. Sunumu için rastgele bir başlık olarak “su” konusunu seçen Naia, araştırmaya başladıkça heyecanlanır. Biyoloji, coğrafya, felsefe ve teoloji gibi disiplinlerin rehberliğinde elementin tüm yönlerini keşfeder. Nobel Kimya ödülü sahibi Jacques Dubochet ve alanında uzman bilim insanlarıyla röportajlar yapar. Konunun bildiğimiz yönlerini parlatan, bilmediğimiz sayısız etkileyici ayrıntısını paylaşıp hayranlık ve şaşkınlık uyandıran, okurunu ziyadesiyle tatmin eden bu popüler bilim anlatısı “En çok DOĞA karşında hayret duyanların” kitaplığına yakışacak. Can Çocuk

Zeki anlatım diliyle daha ilk sayfalarda okuru içine çeken BİR ATOMUN YAŞAMI, Çocuklar İçin Evrenin Tarihi adlı kitabı bilimi halka sevdirmeyi hedefleyen ve aynı zamanda bir bilim felsefecisi olan Luca Sciortino yazdı. Yazar, yaşam belirtisinin olmadığı maddesiz sonsuz bir uzay boşluğundan günümüzdeki galaksilere, yıldız ve gezegenlere uzanarak eğlenceli bir yaklaşımla yeryüzündeki yaşamın nasıl başladığına dair etkileyici bir anlatıya imza atmış. Evrenin 14 milyar yıllık yaşamını her zaman ve her koşulda fizik kurallarına uyan, duygularının esiri olmayan tarafsız bir atomdan dinliyoruz. Bu sıra dışı karakter düşündürdüğü ölçüde güldürme maharetine sahip. Büyük patlamanın kaotik sıcak yoğun ilk dakikalarına tanıklık etmek, farklı atomlarla kurulan bağların dengesinde, aşkı, tutkuyu, gücü, zafiyeti, ayrılığı yani yaşamın en doğal duygularını ve eylem anlarını yakalamak isteyenlere… Dinozor Genç Yayınları

***

SEYAHATE DAİR…

Yaz tatilinde İstanbul’u ve Anadolu’yu farkındalıkla gezmek isteyenler için deneyimli rehber Yıldırım Büktel’in hazırladığı ‘İSTANBUL GEZİ REHBERİ’ ile ‘KÖKLER VE KÖPRÜLER, Unesco Dünya Mirası’ adlı iki rehber kitabı önerebilirim. Çocuklara ve gençlere kültür bilinci aşılamayı hedefleyen kitapların ilki semtleri, tarihi yapıları, müze ve hisarlarıyla tarihten bugüne İstanbul’u anlatıyor. Hande Ünver son derece gerçekçi ve etkileyici çizimleri ile gezip görme isteğini yukarıya taşıyor. İkinci kitap dünya mirası listesi kriterlerini açıklayarak okurlarını Hattuşa’dan Hierapolis’e, Çatalhöyük’ten Bergama’ya, Diyarbakır’dan Gordion’ a ulaştırıyor. Eşsiz güzellikleri ve çarpıcı hikayeleri ile içimizdeki gezgini harekete geçiriyor. Final Kültür Sanat

“Bir yolculuktan değişmeden dönebilmek mümkün değil” diyen Gamze Özdemir 4 MEVSİM 4 KENT 4 KUŞ adlı kitapta Türkiye’nin dört ayrı coğrafyasında dört farklı kuş türünü merkeze alarak dört hikâye anlatıyor. Berk Özdemir’in resimlediği hikâyelerin kalbinde gündelik yaşamın sıcak ayrıntıları, doğanın ritminin yakalandığı farkındalık anları, çocuk neşesi ve kuş sesleri bulunuyor. Fibula Yayıncılık

***

ROMANSIZ OLMAZ

ŞEKERPARE’NİN SANDALYELERİ “Hayatta bir kez dahi olsa yaşanmış, özel ve unutulmaz olan ‘o yaz’ları” anımsatacak incelikte bir roman. Küçük bir çocuğun farklı bir şehrin dilini öğrendiği, babaannesinin eşsiz sevgisini tattığı, zanaatkarlığın değerini anlayıp kendi yeteneğini keşfettiği tatil anlatısı. “Birisi diğer insanlara uzak duruyorsa muhtemelen etrafında onu anlayan çok az kişi vardır” ve bu gizemli mesafeyi en iyi çocuklar fark eder. “Geçmişi geçmişte bırakıp sadece yaşamak” isteyenlere…Can Çocuk

Gerilim türüne ilgi duyan genç okurlara 1974’ten bu yana çocuklar ve gençler için eserler kaleme alan usta yazar Aytül Akal’ın KIRMIZI ARABANIN HAYALETİ adlı kitabı keyifli bir tatil okuma seçeneği olacaktır. Kitabı okurken var olmayanı görecek, sesi olmayanı duyacak, panik duygusunu gölgelere, kuytulara, işe, güce, uykulara taşıyacak ve hiçbir koşulda yalnız kalmayacaksınız. Tudem Yayınları

Çağdaş edebiyatımızın ödüllü yazarlarından Behçet Çelik KÜSKÜNLER adlı romanında ilk gençliği kendine has hallerini ele almış. Hikâyede bir aile meselesi nedeniyle dört arkadaş -işleri tamamen karıştırmayı da göze alarak- bir barıştırma planı hazırlıyorlar. Yazarın hukukçu kimliği dil ustalığıyla birleşince okurların merakla takip edeceği bir soruşturma ortamı ortaya çıkıyor. Sorunlar zamana bırakılırsa dargınlıklar hafifler mi ağırlaşır mı? Yazara göre küskünlükler de reçel gibi. “Meyveler siyaha kesmeden” tencerenin altını kapatmak gerekli! Günışığı Kitaplığı