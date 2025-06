Öğrenme, birlikte yürünecek bir yoldur

Şükran Arzu GÖNÜLERİ

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı ile yakın zamanda Elma Yayınevi tarafından yayımlanan Derinleş’ isimli kitabını konuştuk.

Öğretmenlerin merakı neden köreliyor?

Eğitim sistemi hız ve performans odaklı. Meraka ve durup düşünmeye alan ve zaman bırakmıyor. Oysa merak, öğretmenin öğrenen kimliğini canlı tutar. Meraksız bir sınıf yüzeyde kalır; derinleşen sınıf ise hayatla bağ kurar. Bir öğretmenin merakı, sınıfın kültürünü belirleyen en güçlü unsurlardan biri. Çünkü merak, sınıfın nefesidir.

'Derinleşme' için ne eksik?

Zaman. Alan. Güven. Ezbere dayalı sistemde öğretmenlerin kendini yeniden keşfetmesine fırsat verilmiyor. Bir öğretmenin iç yolculuğuna, deneme-yanılmasına yer açmazsak eğitim de yerinde sayar. Oysa derinleşen bir öğretmen, sadece öğrencilerine değil, mesleğe de ilham verir. Çünkü derinleşen öğretmen, eğitimin yönünü değiştirir.

Öğrenci öğretmeninden ne bekliyor?

Yapay zekanın bu kadar yoğunlukla tartışıldığı bu dönemde gerçek bir insan bekliyorlar. Ezberi değil, heyecanı arıyorlar. Samimi bir öğrenme yolculuğunu arzuluyorlar. Bugünün öğrencisi yapmacıklığı hissediyor; en çok da öğrenme heyecanı bulaşıcı oluyor. Öğrenci, öğrenen bir öğretmenden beslenir ve bu da sınıfın öğrenme iklimini değiştirir. Çünkü öğrenciler, önce öğretmenin yüreğine bakar.

Kitapta neden sinema, oyun, anket gibi farklı araçlara yer verdiniz?

Öğrenme tek kanalla olmaz. Sınıfın kapısı hayatın tüm renklerine açık olursa, öğrenme de çok daha anlamlı hâle gelir. Bu çeşitlilik, öğretmenin daha yaratıcı ve özgün yollar geliştirmesine de zemin hazırlar. Çünkü sınıf, hayatın provasıdır. Kitapta öğretmenleri ne bekliyor? Kitapta öğretmenin kendine sorabileceği sorular var. Ayrıca sinemadan edebiyata, eğitim felsefesinden yaratıcı sınıf etkinliklerine kadar pratik ve uygulanabilir öneriler yer alıyor. Her soruyu yanıtladığım bölümlerin sonlarında öğretmenlerin direkt öğrencileriyle oynayabileceği oyunlar ve yapabileceği etkinlikler var. Dahası öğretmenlerin kendilerini değerlendirdiği anketleri de ekledim. Sadece düşündüren değil, harekete geçiren bir kitap. Düşünen öğretmen, önerileri kendi sınıfına göre yeniden tasarlayabilir; bu da esneklik sağlar. Her bölüm, öğretmenin mesleki yolculuğuna yeni bir bakış açısı katacak şekilde tasarlandı. Her soru, yeni bir yolculuktur.

“Ben dersimi anlatıp giderim” anlayışı nasıl değişir?

Soru soran, merakını saklamayan, “bilmiyorum” diyebilen öğretmenle. Bu tutum sınıfta daha demokratik ve katılımcı bir öğrenme ortamı oluşturur. Kitapta müthiş işlere imza atan öğretmenlerden de söz ediyorum. Çünkü öğrenme, birlikte yürünecek bir yoldur.

Öğretmen merakını nasıl canlı tutar?

Kalıbın dışına çıkıp yeni şeyler deneyerek. “Öğretmenlikte “bilmiyorum” demek bir eksiklik değil, yeni bir keşfin başlangıcıdır. Her yeni deneyim, öğretmenin zihnini tazeler; her yeni soru, sınıfa taşınacak bir öğrenme kıvılcımı hâline gelir. Aynı konulara farklı açılardan bakmak, yeni disiplinlerle yolları kesiştirmek, hayatın içinden öğrenme fırsatları yaratmak öğretmenin iç merakını besler. Merak eden öğretmen tükenmişlikten korunur; çünkü her yeni ilgi alanı, ona yeni bir nefes kazandırır. Farkındayım, derinleşmek için gereken ekonomik refahtan bugün uzağız. Bu zorluklara rağmen yine de neler yapabileceğimizi anlatmaya çalıştım. Çünkü merak, mesleğin yakıtıdır; yakıt biterse yol da biter.

Bu kitaptan ne tür fayda sağlanır?

Yeni sorular sorar. Sınıfını gözden geçirir. En önemlisi de kendi mesleki yolculuğuna taze bir bakış kazanır. Bu da sınıfına doğrudan yansır; çünkü öğretmen değişirse sınıf değişir. Değişen öğretmen, değişen bir gelecek demektir.

Türkiye’de eğitim sistemini bir metaforla anlatacak olsanız ne olurdu?

Yüzeyi durgun, ama derinleşmeye izin vermeyen sığ bir göl. Oysa derinlik açıldığında, o gölde bambaşka hayatlar var. Gizli kahramanlar, mesleğinin gereğini yapıyor. Şanslıyız ki sayıları az değil. Yine de eğitimde bu derinliğe cesaretle dalan öğretmenlere daha çok ihtiyaç var.