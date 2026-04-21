Öğretmen

Şöyle bir saptamam var: Hayatta başarısız olan insanlar arasında da ilkokul öğretmeninin ismini hatırlayanlar vardır, ama başarılı olup da ilkokul öğretmenini tanımayan birine rastlayamazsınız.

“Başarı”dan ne anladığımız da önemli tabii. İyilikten yoksun bir “başarı” başarı mıdır?

Hadi ağzımda gevelemeyeyim: milyarları olan Trump’a, hem de bir süper devlete başkan olduktan sonra başarısız denebilir mi?

Benim gibi başarıyı iyilikten ayrı düşünemeyen bir “saf”sanız, Trump’ın ilkokul öğretmeninin adını anımsamadığına iddiaya girersiniz. Kazanırsınız kaybedersiniz bilemem, ama girersiniz.

Malum, iki saldırgan dahil 11 kişinin öldüğü ve çoğu öğrenci 40’a yakın yaralının olduğu “Amerikan tarzı” okul saldırılarının ardından “Neden?” diye tartışıyoruz.

Uzmanlar konuşuyor, aileler öfkeleniyor, kendilerini öğrencilerine siper eden öğretmenler “Bakan istifa!” diye yürüyor.

Bu arada Trump, bir yandan Pakistan’a ikinci tur görüşmeler için heyet gönderdiğini söylerken, öte yandan İran gemisini vuruyor. Yine abuk sabuk konuşuyor, küfür ediyor, Amerikalı psikiyatrların “şiddet içeren narsisizm” tanısını doğrulayan ne varsa yapıyor.

Şiddet ilk ailede öğrenilebilir, ama farklı ailelere doğsak da aynı öğretmenler tarafından eğitildiğimiz için, ben özellikle karakter gelişimi ve şekillenmesi açısından kritik yaşlarda karşılaştığımız ilkokul öğretmenlerini vurgulamak istiyorum.

“Aynı öğretmenler tarafından eğitildiğimiz”e katılmayabilirsiniz, hele de şu ticarethaneye dönüşmüş özel okullar çağında.

Trump da misal, 8. sınıfa kadar zenginlerin gittiği özel Kew-Forest School’daymış. Ne kadar başarılı olduğuna dair net bilgi yok. Parlak bir öğrenci olsa reklam ederdi. İlkokul yıllarında “enerjik ve zaman zaman yaramaz, bozguncu” bir öğrenci olduğu söyleniyor.

Okulun web sitesinde “Trump bizim öğrencimizdi” diye bir reklam ibaresine de rastlamadım, anlaşılan Macaristan’da Orban’a seçim kaybettirdiği gibi kendilerine de müşteri, pardon öğrenci, kaybettireceğini düşünmüşler.

Özel okullar “başarılı” öğrenciyi reklama dönüştürme fırsatını kaçırmaz. Arkadaşlarım Hülya ile Hasan’ın oğlu, şimdi profesörlük yolunda bir hekim. O kadar başarılıydı ki, etrafına pek çok arkadaşını toplamasına ve o okulda sürekli sosyalizmden söz etmesine karşın, üniversite sınav derecesiyle okula da kazandıracağı için Fethullahçıların denilen özel okul ona hep “tahammül etti”.

Onun iyilikle yoğurulmuş başarısında, ilkokuldan sonra gittiği özel okuldan çok kimsenin çocuğunu göndermek için can atmadığı ilkokuldaki öğretmeninin payı var.

Oğulları okul yaşına gelince Hülya, İstanbul kazan kendi kepçe öğretmen aradı. “Buldum” dediği, bir kenar mahallede daha çok Roman çocukların gittiği “köy okulu” benzeri küçük ilkokuldaki Ali Öğretmen’di.

Ali Öğretmen ders saatleri dışında çocuklara saz çalmayı öğretiyor, onlarla daha sağlıklı diyalog kurabilmek için eşiyle ailelerin evlerini ziyaret ediyordu. Birbirleriyle kalem-silgi kavgası yapmasınlar, yalan söylemesinler, paylaşmayı bilsinler diye, ailelerin desteğiyle kalem-silgi-kalemtıraş doldurduğu dolabı gösterip “ihtiyacı olan buradan alsın” diyordu.

Ali Öğretmen’in öğrencilerinden bir Trump çıkacağını sanmıyorum. İyi ve başarılı hekimler çıktığını biliyorum.

Başarılı ya da iyi olup olmadığımı tabii başkaları söyler, ama ben ilkokul öğretmenimin adını söylerim: Emine Hanım.

Kantin falan yoktu bizim ilkokulda, dolayısıyla veresiye defteri de! O günlerin “yoksul Türkiye”sinde okula aç gelen arkadaşımız da yoktu. Sadece simit olan küçük dolabı, hademelerimiz Teyze ile Rıza Amca, parası olsun olmasın herkese açardı.

Daha iyi, daha az Trump’lı bir dünya için bize daha çok “öğretmen” lazım! Öğretmenlere de şiddet görmedikleri, insanca yaşayabilecekleri ücretleri alabildikleri, hak ettikleri saygıyı görebildikleri bir düzen!