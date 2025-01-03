Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü neden kapatıldı?

Yunan mitolojisinde Perseus kahramanlıklarıyla ve ortadan kaldırmayı başardığı canavarlarla bilinen bir kişilik. Hades, canavarlarla mücadelesinde ona yardımcı olsun diye Perseus’a görünmez olmasını sağlayacak bir miğfer hediye ediyor. Marx Kapital’in girişinde bu miti hatırlatıyor ve kapitalist canavarları görmüyor oluşumuzu sorguluyor. “Yapılması gereken canavarların görünür kılınmasıdır” diyor.

Öğretmenlik mesleği, çocukların laik, kamusal eğitim hakkı hiçbir dönem bu denli büyük bir kuşatma yaşamamıştı. Kuşatma o denli hızlı gelişiyor ki “görünmez” olan meselelerin başında Öğretmenlik Meslek Kanunu sonrası atılan adımlar geliyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yasalaşması sonrası aday öğretmenlik ve kariyer basamakları yönetmeliği yayımlandı. Yönetmeliğin hemen sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü kapatıldı. Öğretmen Akademisi’ne yönelik görevlendirmeler yapıldı, kadrolar verildi.

Akademi başından itibaren tasarlandığı gibi öğretmenler için bir baskı, kuşatma aracına dönüştürülüyor. Öğretmen Akademisi; öğretmenlik mesleğine ilişkin tüm süreçlerin karar vericisi, iktidarın temel mekanizması, aygıtı olarak tasarlandı.

Öğretmenler öyle bir kanun ve mekanizma ile karşı karşıya ki “genel afet ve salgın hastalık” durumunda dahi öğretmenlerin zorunlu çalıştırılacağını düzenleyen maddeler unutulmadı. Depremi de, salgını da yaşasanız çalışmak zorundasınız diyorlar.

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Akademide hazırlık eğitimine alınacak öğretmenlerin belirlenmesinde “…teorik derslerin aritmetik ortalamasının yüzde kırkı, uygulamalı derslerin aritmetik ortalamasının yüzde altmışı toplanarak atamaya esas puanın belirleneceği” maddesi yer alıyor. Mülakatın eşit, adil, objektif kriterler taşımadığı artık tüm toplum tarafından kabul edilmiş bir hakikat iken eşit ve adil olmayan yeni uygulamanın adı değerlendirme formu olarak karşımıza çıkıyor.

Mesleki gelişim adıyla; Bakanlıkça öğretmen ve yöneticilere yönelik bireysel mesleki gelişim planları hazırlanacağı açıklanıyor. Uzun yıllardır hayata geçirmeye çalıştıkları performans uygulaması da akademi ve kanunla birlikte yaşama geçirilmiş oluyor. Herkes çok iyi biliyor ki performans; kamu hizmetlerini piyasalaştırmanın, güvencesizliğin, esnek koşullarda çalıştırılmanın yaygınlaştırılmasının, mücadele ederek kazanılmış hakların gaspının adı. Eğitimde performans uygulamasının yeni ismi; bireysel gelişim planı.

Disiplin hükümleri maddelerinde tüm öğretmenler için özellikle muğlak ifadeler yer alıyor. Yüz kızartıcı davranışlar akademiden çıkarılma gerekçesi. Öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hâl ve hareketlerde bulunanlar, öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davrananlar, eğitim öğretim sürecinde Bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapanlar aylıktan kesme cezası ile cezalandırılacak ifadeleri yer alıyor.

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Öğretim programı özellikle vurgulanarak maarifin muallimi olmayı reddeden, bilimsel eğitim karşıtı maarif müfredatını eleştiren, uygulamayan her öğretmenin cezalandırılacağını açıklıyorlar.

Akademik Kurul ile Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulunun çalışma usul ve esaslarının Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirleneceği maddesi ile öğretmenlik mesleğini hedef alan kuşatmanın çıkarılacak her yönetmelikle Akademi adıyla devam ettirileceğini tüm öğretmenlere deklare ediyorlar.

2025 görünmezi görünür kıldığımız, laikliği ve kamusallığı kazandığımız bir yıl olsun.