Öğretmenlik mesleğinin tükenişi

“Umarım herkes akıl sağlığı yerinde şekilde ayrılır buradan.”

Milli Eğitim Akademisi’ndeki bir öğretmenin Akademi’de yaşadıkları sorunları, mobbingi anlatırken kurduğu son cümle bu cümle olmuş.

Akademi programı başlayalı henüz bir ay oldu. Bu kadar kısa bir süre içinde dahi öğretmenler ciddi bir tükenmişlik yaşıyor. Ailelerinden, çocuklarından, eşlerinden kilometrelerce uzaktaki yedi ilde yaklaşık 32 bin lira karşılığı bir ücretle yaşamak zorunda bırakıldılar. Akademi binalarının olduğu illerde bu yerler bir eğitim kurumu yerine bir ticari işletme, bir otel gibi işletiliyor. Barınma, yemek ücretli. Ücretler barınma, yemek, ulaşım masraflarını dahi karşılamıyor. Akademilere ulaşım ise ayrı bir çile.

Akademi’nin dünyada tek örneği yok. Dünyada öğretmen adaylarının seçimi, yetiştirilmesi ve istihdamı süreçleri birbirini tamamlayan, ölçme ve değerlendirme açısından tutarlı bir sistem bütünlüğü içinde yürütülürken ülkemizde bu süreç tutarsızlıklarla, çelişkilerle dolu ve belirsiz hale getirildi.

Akademi ile eğitim fakültelerine, öğretmenlik mesleğine fiilen kilit vurulmuş oldu.

Yalnızca Türkiye’de öğretmenler, eğitim fakültelerinden mezun olup öğretmenlik diplomalarına sahip olmalarına rağmen, ikinci kez öğretmen yetiştirme sürecine katılmak zorunda bırakılıyor.

***

Akademi ile eğitim fakültesi mezunu olmak hatta pedagojik formasyon almak da öğretmen olabilmek için kriter olmaktan çıkarıldı. Lisans mezunu olan Akademi sonrası öğretmen olarak atanabilecek. Ancak tanımlanan konum mevzuatta yer almıyor. Lisans mezunu olanlar için ortaya çıkan hukuki belirsizlik her açıdan ciddi sorunlar yaratacak.

Akademi ile öğretmenler sosyal güvenlik ve kamusal emeklilik hakkı kapsamı dışında bırakılıyor. Yalnızca sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Akademide geçen süre emeklilik primi ve kıdem süresi gibi sosyal güvenlik haklarına dahil edilmiyor. Sosyal güvenlik sistemine bütüncül biçimde katılım engelleniyor.

Akademi sürecinde ciddi kaygılara yol açan durum ise ölçme ve değerlendirme süreçlerinde açık uçlu sorular, ödev, proje gibi öznel değerlendirmeye açık süreçlerin uygulanacak olması.

Mülakat eşit, adil, objektif kriterlere dayanmıyordu. Binlerce öğretmenin mağduriyetine neden oldu. Mülakat mağduru 1611 öğretmene yaşatılan adaletsizlik yargı kararları ile de doğrulanmışken hâlâ göreve başlatılmadırlar.

***

Akademi ile bu eşitsizlik, adaletsizlik riski daha da artıyor. Mülakat adaletsizliği gerçeğini tüm ülke biliyorken şimdi daha da riskli araçlarla kimin “başarılı” olacağına karar vereceğiz diyorlar.

Akademide, ölçme değerlendirme süreçlerinde görevlendirilen kişiler Bakan veya mülakat onayından geçen kişiler. Akademi’de kimin başarılı olacağına da bu kişiler karar verecek.

Akademi sayfalarında AKP’de merkezi kurullarda yer alan baş danışmanlık, baş müşavirlik yapan, Diyanet TV’de, Akit TV’de programlar hazırlayan isimler öğretmen eğitimi, Akademi etkinlikleri kapsamında yer alıyor. Öğretmenlere bitmeyen bir zulüm yaşatılıyor. Göz göre göre bir meslek, öğretmenlik mesleği bitiriliyor.