Oğuz Yarlıgaş: Anlatılan bu toprakların hikâyesi

Y. Emre Ceren

Pek çok okurun başucu kitabı Ksenophon’un Anabasis eseri Alfa Kitap’tan tekrar çift dilli olarak basıldı.

Biz de bu eserin hem çevirmeni hem de Eskiçağ tarihçisi Oğuz Yarlıgaş ile kitap ve Eskiçağ tarihi üzerine söyleştik.

Klasik dillerden bir eserin çevirisi çağdaş dillere kıyasla oldukça emek gerektiren bir iş. Klasik çevirinin zorlukları nelerdir? Siz Anabasis’i çevirirken hangi yollardan geçtiniz?

Kesinlikle zor iş! Klasik çeviri, yalnızca kelimeleri bir dilden diğerine aktarmak değil, o kelimelerin taşıdığı düşünce dünyasını, zihniyeti, bağlamı ve hatta ritmi de koruma çabasıdır. Eski Yunanca ve Latince, modern diller gibi nispeten net sınırları olan diller değil. Kelimenin anlamı, cümledeki yerine, yazarın üslubuna, hatta o dönemin siyasi ve kültürel atmosferine göre değişebiliyor. Özellikle Anabasis gibi bir metni çevirirken iş daha da karmaşıklaşıyor. Çünkü bu eser sadece bir tarih anlatısı değil, aynı zamanda bir macera ve bir nevi askerî günlük. Ksenophon hem bu maceranın içinde bizzat yer alan bir komutan hem de kitabın yazarı, dolayısıyla şahsi duruşundan tutun da kitapta kullandığı terminolojiye kadar her şey buna göre şekilleniyor. Bir askerî manevrayı ya da birlik düzenini çevirirken, bugünkü terimlere mi yaslanmalıyım, yoksa o dönemin özgün kavramlarını mı korumalıyım? Yeniyetme ve tecrübesiz bir çevirmen olarak karşımdaki önemli karar anlarından biri buydu (Eseri 2007 yılında henüz bir yüksek lisans öğrencisiyken çevirmiştim ve tam bir yılımı almıştı). Beni en çok zorlayan noktalardan bir diğeriyse Ksenophon’un diliydi. Klasik filoloji eğitimi aldım ama tecrübem yok; yazarın dili çok süslü değil ama akıcı ve kendine özgü bir ritmi var. Mesela, bazı yerlerde cümleler art arda sıralanırken, anlatının temposu da hızlanıyor. O ânı okura hissettirmek için Türkçede de benzer bir ritim yakalamak gerekiyordu. Çeviri boyunca bu akıcılığı ve Ksenophon’un “sade ama etkileyici” anlatım tarzını korumaya çalıştım. Bir de tabii, tarihçi refleksiyle okuduğunuzda, bazı yerlerde “Burada Ksenophon olayı biraz çarpıtıyor olabilir mi?” diye düşünüyorsunuz. Antik tarihçiler sadece bilgi aktaran kişiler değildi; kendi anlatılarını inşa ediyorlardı. Anabasis de bir bakıma Ksenophon’un kendisinin nasıl görülmesi gerektiğini anlattığı bir eser. Bunu göz önünde bulundurarak çevirmek, metnin ruhuna daha sadık kalmamı sağladı. Ayrıca akademik bir çeviri yaparken, metnin okunabilir ve akıcı olmasını sağlamaya çalışmak, onun yalnızca uzmanlar için değil, daha geniş bir kitle için de anlaşılır hale gelmesine yardımcı oluyor. Tabii bir yandan tarihsel gerçekliği korumak, diğer yandan da metni çağdaş okura ulaştırmaya çalışmak gerek.



Peki, bu eserin klasik bir tarih okuması için önemi nedir? Hangi boşluğu dolduruyor?

Anabasis eskiçağ tarihyazımının en ilginç eserlerinden biri çünkü hem birinci elden bir askerî anlatı hem de bir liderlik sınavı. Bunu yalnızca “Antikçağda bir paralı asker ordusunun macerası” olarak okumak eksik olur. Çünkü bu eser, tarihyazımının hangi dinamikler üzerine inşa edildiğini, kişisel anlatıların tarih içinde nasıl yer edindiğini ve Antikçağda liderlik algısının nasıl şekillendiğini anlamak için büyük bir fırsat sunuyor.

Ksenophon, bu eserde yalnızca bir sefer günlüğü tutmakla kalmıyor; liderlik kavramını da sorguluyor. Yüzlerce kilometre boyunca, düşman topraklarında hayatta kalmaya çalışan bir ordu düşünün. Komutanlarının öldürülmesiyle bir anda başsız kalıyorlar ve o noktada Ksenophon devreye giriyor. Ama nasıl? İşte eserin en büyük sorularından biri bu: Bir grup insan, kaotik bir ortamda nasıl yönetilir? Ksenophon, bu sorunun cevabını bizzat deneyimleyerek veriyor.

Ayrıca, Anadolu’nun iç kesimlerine dair bu kadar ayrıntılı bir anlatıya başka pek az metinde rastlıyoruz. Antikçağda Batı Anadolu hakkında birçok kaynak var, ama Doğu Anadolu, Karadeniz bölgesi ya da İran’a yakın coğrafyalar hakkında bu kadar detaylı bilgi veren bir başka metin yok. Ksenophon’un geçtiği yerlerin çoğu bugün ülkemiz sınırları içindeki yerler: Fırat Nehri, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki dağlar, Trabzon kıyıları… Dolayısıyla, Anabasis hem askerî tarih açısından hem de Anadolu’nun kültürel çeşitliliğini anlamak açısından eşsiz bir eser.

Demek istediğim, bu kitap yalnızca bir savaş günlüğü değil. İçinde coğrafya var, siyaset var, toplumsal yapı var, hatta bol bol psikoloji var. Bugün bile Anabasis’i okurken, liderlik, dayanıklılık ve insan doğasına dair birçok şey öğrenmek mümkün. Bir grup insanın kaotik koşullarda nasıl ayakta kaldığını, liderlik kavramının nasıl sınandığını ve yabancı bir coğrafyada hayatta kalmanın ne anlama geldiğini anlatan bir eser. Tam da bu yüzden, bu eserin eskiçağ tarihine dair eserler içinde çok özel bir yeri var.



Anabasis’e bir bakıma “bizim memleketin” anlatısı diyebilir miyiz? Günümüzün “Anadolu’sunun” ayrıntılı tasvirine rastlayabileceğimiz böyle canlı bir anlatıya sahip başka bir eser var mı?

Kesinlikle diyebiliriz! Demin de söylediğim gibi Ksenophon’un ve ordunun geçtiği yerler, bugün ülkemiz sınırları içinde yer alan coğrafyalar… Frigya, Kilikya, Doğu Anadolu ve Karadeniz kıyıları. Yani Anabasis, o dönemin Anadolu’sunu, iç kesimlerindeki halkları, köyleri, nehirleri, dağ geçitlerini anlatıyor. Anabasis olmasa MÖ 5. yüzyılda bu bölgelerin çoğunun ne halde olduğunu bilemeyecektik! Anlatının en çarpıcı yanlarından biri de, Ksenophon’un Anadolu’daki farklı milletlere bakışı. O dönemde burada kimler yaşıyor, nasıl topluluklar var, ne tür şehirler kurulmuş? Ksenophon, bunları bir gezgin gibi değil, hayatta kalmaya çalışan bir komutan olarak yazdığı için tasvirleri oldukça doğrudan ve sahici. Karadeniz kıyılarından tutun da, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki toplumlara kadar çok çeşitli yerel unsurlar ile Yunan askerleri arasındaki ilişkilerden birçok detay öğrenmemiz mümkün.

Böylesine canlı bir Anadolu anlatısı içeren başka bir antik eser var mı derseniz, akla ilk etapta tabii Herodotos’un eseri gelir. Tabii Strabon’u da unutmamak lazım. Herodotos ve Strabon da Anadolu’nun etnik ve kültürel çeşitliliği hakkında önemli bilgiler veriyor ama bu yazarlar Ksenophon’un anlatımı kadar olay örgüsüne dayalı değil. Bunlardan biri daha çok bir tarihçi gibi, diğeri de bir coğrafyacı edasıyla yazıyor, Herodotos daha çok kendisine başkaları tarafından anlatılan olayları ve milletleri analiz ederken Strabon da pek çok yeri kısa kısa notlarla tanıtmaktan ileri gitmiyor. Oysa Anabasis tam anlamıyla bir macera anlatısı! Yani eğer Antikçağdan günümüz Türkiye topraklarının detaylı bir tasvirini içeren sürükleyici bir eser arıyorsanız, Anabasis bu konuda kesinlikle rakipsizdir.

Klasik eserlerin Türkçeye aktarımına dair düşünceleriniz neler? Sizce yeterli mi? Türkçede eksikliğini olduğu düşündüğünüz klasik eserler var mı?

Bu soruya hem evet hem hayır diyerek başlamak lazım. Çeviri açısından bakarsak, son 20-30 yılda büyük bir ilerleme kaydedildi. Latince ve Eski Yunancadan doğrudan Türkçeye yapılan çeviriler arttı, ki bu büyük bir kazanç. Ama işin derinliğine indiğimizde, hâlâ eksiklerimiz var. Öncelikle, klasik eserlerin büyük bir kısmı özgün dillerinden ibaresiyle piyasaya çıksa da, aslında halen Batı dillerine yaslanarak çevriliyor. Yani Antik Yunanca ya da Latince değil, İngilizce veya Fransızca üzerinden Türkçeye aktarılıyor. Bu, kaçınılmaz olarak bir yorum katmanı ekliyor. Kaynak dile doğrudan hâkim olan çevirmenlerimizin artması gerek. Bir diğer eksikse, özellikle Roma tarihçiliği alanında. Mesela, Livius’un Ab Urbe Condita’sı (Roma’nın kuruluş tarihini anlatan dev eser) hâlâ tam metin olarak Türkçeye çevrilmiş değil. Oysa Roma tarihini anlamak isteyenler için bu eser temel kaynaklardan biri. Demin adı geçen Strabon’un eserininse yalnızca Anadolu coğrafyasını anlattığı ciltleri çağdaş bir dilden Türkçeye kazandırılmış durumda. Felsefe ve tragedya çevirileri fena değil, ama Antikçağ bilim ve teknik metinleri Türkçede çok az. Mesela Arşimet’in (Arkhimedes), Galen’in (Galenos) ya da Hipokrat’ın (Hippokrates -Eyüp Çoraklı’nın Aforizmalar çevirisi hariç) eserleri geniş kitlelere ulaşabilmiş değil. Yani tıp, matematik, astronomi gibi alanlardaki klasik eserler konusunda ciddi bir boşluk var. Ne yazık ki pek çok tarih eseri de dilimize kazandırılmış değil. Özetle, çeviri açısından ilerleme var ama hâlâ gidilecek yolumuz uzun. Özellikle doğrudan kaynak dilden yapılan çevirilerin desteklenmesi ve daha geniş bir yelpazede eserin çevrilmesi gerekiyor. Umarım bu alana ilgi duyan yeni çevirmenler yetişir ve klasik metinler daha fazla okurla buluşur!



Çevirmenliğinizin yanında başarılı bir Eskiçağ tarihçisisiniz. Yurt çapındaki Eskiçağ araştırmaları sizce nasıl gidiyor?

Bunu iltifat olarak alıyorum, teşekkür ederim. Eskiçağ tarihi araştırmaları Türkiye’de son yıllarda ciddi bir ivme kazandı. Hem akademik yayınlar hem de arkeolojik kazılar açısından çok daha fazla üretim yapılıyor. Ama tabii her şey güllük gülistanlık değil; hâlâ çözülmesi gereken birçok yapısal sorun var. Önce olumlu yanlarına bakalım: Türkiye’de Eskiçağ araştırmaları giderek daha fazla uluslararası görünürlük kazanmaya başladı. Özellikle arkeolojik kazılar, artık sadece kazmak ve buluntu çıkarmaktan ibaret değil, disiplinler arası yaklaşımlar geliştiriliyor. Antropoloji, çevre tarihi, dijital modelleme gibi yöntemler her geçen gün daha fazla kullanılıyor. Mesela, Göbeklitepe ve diğer Neolitik merkezlerin araştırılması Eskiçağ tarihini anlamamızda devrim niteliğinde katkılar sundu. Aynı şekilde, Afrodisias, Perge, Sagalassos, Pergamon gibi merkezlerde yapılan çalışmalar dünya çapında ses getirdi. Ama madalyonun öteki yüzüne baktığımızda Türkiye’de tarih bölümlerinde Eskiçağ tarihinin halen biraz ihmal edildiğini ve hatta dışlandığını görüyoruz. Türk-İslam ve Osmanlı tarihine verilen ağırlık, Eskiçağ tarihi ile aynı seviyede değil. Üniversitelerde Latince ve Eski Yunanca eğitimi yetersiz olduğu için, orijinal kaynakları okuyabilen tarihçi sayısı da çok az. Bir diğer mesele de akademik istihdam. Türkiye’de Eskiçağ tarihçiliğiyle uğraşan genç akademisyenler için yeterli kadro açılmıyor. Nitelikli öğrenciler bu alanda ilerlemek istese bile, iş bulma olanakları sınırlı olduğu için başka alanlara yönelmek zorunda kalıyorlar. Bir başka önemli sorun ise arşiv ve kaynak meselesi. Türkiye’de Eskiçağ tarihi araştırmaları için gerekli kütüphane ve dijital veri tabanlarına erişim halen Batı’daki kadar rahat değil. Mesela, bazı büyük akademik veri tabanları Türkiye’den erişime açık değil ya da çok kısıtlı. O yüzden, genç araştırmacıların bu alanda gelişmesi için daha fazla destek mekanizmasına ihtiyacımız var. Türk Tarih Kurumu, Tübitak, hatta Millet Kütüphaneleri gibi devlet kurumlarına bu konuda büyük iş düşüyor. Kısacası Eskiçağ araştırmaları ilerliyor ama hâlâ pek çok temel eksiğimiz var. Akademik eğitimin güçlendirilmesi, daha fazla nitelikli çeviri yapılması ve genç akademisyenlere daha fazla fırsat sunulması gerekiyor.

Hem kendine has Eskiçağ medeniyetlerine ev sahipliği yapmış hem de Roma, Eski Yunan gibi medeniyetlerin yoğun biçimde yaşadığı bir yurttayız. Sizce Eskiçağ tarihi hak ettiği önemi görüyor mu? Bu medeniyetlere dair kültürel miraslar sizce korunabiliyor mu?

Kısa cevap: Hak ettiği önemi görüyor mu? Kısmen. Peki, kültürel mirasımızı korumayı beceriyor muyuz? Büyük ölçüde hayır.

Türkiye, Eskiçağ medeniyetleri açısından inanılmaz bir zenginliğe sahip. Bir yanda Hititler, Urartular, Frigler gibi Anadolu’nun kadim medeniyetleri var; diğer yanda eski Yunan ve Roma’nın izleri halen ülkenin dört bir yanından adeta fışkırıyor. Ama bunların ne kadarının farkındayız? Evet, son yıllarda bazı antik kentlere ilgi arttı. Mesela Efes, Afrodisias, Göbeklitepe gibi yerler artık sadece akademik çalışmalara konu olmuyor, daha geniş bir kitlenin ilgisini çekiyor. Arkeolojik kazılar hızlandı, bazı eserler müzelere kazandırıldı. Ama öte yandan, Anadolu’daki binlerce tarihi yer hâlâ yeterince korunmuyor. Kaçak kazılar ve definecilik büyük bir sorun. Üstüne üstlük, bazı antik kentler turizm baskısı nedeniyle zarar görüyor. Yani bir yeri sadece ziyaret etmekle koruyamıyorsunuz; koruma için sürdürülebilir bir planlama yapmak gerekiyor. Bir de işin eğitim boyutu var. Türkiye’de ilkokuldan itibaren Eskiçağ tarihi ne kadar öğretiliyor? Genellikle ders kitaplarında Eskiçağ, “Hititler, Lidyalılar, Frigler, Yunan, Roma ve Bizans” diye hızlıca geçiliyor. Oysa ki içinde yaşadığımız coğrafyanın bu kadar zengin bir geçmişi varken, bunun eğitim sisteminde çok daha sağlam bir yer edinmesi gerekmez mi?

Tabii kültürel mirasın korunması da sadece devlet politikasıyla değil, toplumun bilinçlenmesiyle mümkün olabilir. Eğer insanlar, yaşadıkları yerin tarihine gerçekten sahip çıkarsa, definecilik gibi zarar verici eylemler azalır. O yüzden, Eskiçağ tarihinin daha fazla anlatılması, medyada, eğitimde, sanatta daha fazla yer bulması gerekiyor. Çünkü bu sadece bir akademik mesele değil, aynı zamanda bir kültürel bilinç meselesi.

Eskiçağa dair merak duyanlara önerileriniz var mı? Nelere dikkat etmeliler?

Öncelikle, Eskiçağ tarihiyle ilgilenmek isteyenlerin şunu bilmesi gerekiyor: Bu, yalnızca geçmişin kuru bir kronolojisini öğrenmekten ibaret değil. Eskiçağ, bir düşünme biçimi, bir sorgulama alanı ve tarih yazımının temel taşlarından biri. Dolayısıyla, Eskiçağ tarihine ilgi duyan biri, sadece savaşları ve büyük liderleri değil, toplumları, kültürleri, ekonomiyi ve gündelik hayatı da idrak etmeli.

Peki, nereden başlamalı? Eğer Eskiçağ tarihine yeni başlıyorsanız, önce büyük anlatılarla tanışmanızı öneririm. Herodotos’un Tarih’i okuması epey zevklidir. Thukydides’in Peloponnesos Savaşları, her ne kadar okuyucuyu girift detaylarıyla sıksa da, yalnızca tarihyazıcılığının temellerini anlamanızı sağlamakla kalmaz, uluslararası ilişkiler mantığını kavramanızı bile sağlar; zaten bu yüzden bugün bile ABD’nin en önemli askerî akademileri başta olmak üzere pek çok siyasetbilimi bölümünde kaynak olarak okutulan bir kitaptır. Tabii bu eserin şu an Türkçe çevirisi olsa da ne yazık ki çok başarısız, bu yüzden imkânı olanların yabancı dilden okumasını tavsiye ederim! Tabii Anabasis’i unutmayalım! Daha çok askerî tarih ve kişisel anlatılardan hoşlananlar için Ksenophon’un Anabasis’i tam bir macera kitabı, bir roman ayarındadır. Roma tarihine giriş yapmak isteyenler için ise Livius’u ve Suetonius’un On İki Caesar’ını önerebilirim. Bunlar Roma’nın siyasetini ve liderlerini anlamak açısından önemli eserler.

Ancak sadece metinleri okumak yetmez. Eskiçağ tarihine ilgi duyanların coğrafya bilgisine de hâkim olması gerekir. Çünkü Eskiçağ tarihi, haritalar üzerinde canlandırılmadığında eksik kalır. Antik kentlerin, nehirlerin, ticaret yollarının nasıl işlediğini anlamadan o dönemin insanlarının nasıl düşündüğünü, nasıl yaşadıklarını kavramak zor olur. O yüzden, tarih ile birlikte coğrafyayı da öğrenmek büyük bir avantaj sağlar. Bir diğer nokta ise kaynaklara eleştirel bakabilmek. Eskiçağ tarihçiliği modern tarih anlayışından farklıdır. Herodotos’u okurken, onun anlatılarının mitolojiyle nasıl iç içe geçtiğini, Thukydides’i okurken onun nesnellik iddiasına rağmen bazı olayları nasıl kendi perspektifinden sunduğunu fark etmek gerekir. Eskiçağ kaynakları, sadece bilgi veren metinler değildir, aynı zamanda yazarlarının dünyayı nasıl algıladıklarını ve bu dünyayı nasıl yansıttıklarını da gösterir.

Son olarak, orijinal metinleri okuyabilmek büyük bir ayrıcalık sağlar. Latince ya da Eski Yunanca bilmek, metinleri doğrudan anlamaya yardımcı olur, ancak bunları bilmiyorsanız da iyi çevirilerden okumak büyük bir fark yaratır. Eskiçağ tarihine ilgi duyanlara her zaman önerim, mümkünse çevirmenleri tanımaları ve hangi çevirinin daha güvenilir olduğunu araştırmalarıdır.

Özetle Eskiçağ tarihini anlamak için sadece olaylara odaklanmak yetmez; coğrafya, dil ve eleştirel okuma becerilerini de geliştirmek gerekir. Bir de en önemlisi: Merak etmekten asla vazgeçmemek! Çünkü Eskiçağ, içine girdikçe daha fazla derinleşen, sürekli yeni sorular sorduran bir alan.