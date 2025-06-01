Oğuzhan Müftüoğlu: Karşıdevrim anayasa ile tamamlanmak isteniyor

BirGün yazarı Oğuzhan Müftüoğlu, TAKSAV (Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen “İktidar, Muhalefet ve Solun Yolu” başlıklı söyleşide konuştu.

AKP tarafından gündeme taşınan yeni anayasa tartışmalarına değerlendiren, Müftüoğlu son günlerde Tayyip Erdoğan’ın sorunu yeni anayasaya bağlamasının yaşanan karşıdevrim sürecinin anayasal teminat altına alınmasına yönelik olduğunu ifade etti.

Oğuzhan Müftüoğlu şunları söyledi: “Son 20 yıldır, ABD’nin ve CIA’in desteğiyle, Tayyip Erdoğan’ın bizzat ‘eşbaşkanıyım’ dediği BOP doğrultusunda yürütülen ve ‘kökü dışarıda’ bir sürecin sonucu olarak, devletin tüm yapısı İslamcı bir eksene dönüştürülmüştür. Geçtiğimiz 50 yıl, Türkiye’de bir karşıdevrim ve İslamcı faşizme dönüşüm projesi olarak yaşanmıştır. Bu süreç, cumhuriyetin kuruluş dönemindeki Kemalist devlet yapısının bağımsızlıkçı unsurlarının da ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir karşıdevrimdir. 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri de bu sürecin birer parçasıdır. Türkiye, bir karşıdevrim süreci yaşamıştır. Anayasa fiilen uygulanmamaktadır. Devletin tüm yasaları, istihbarat örgütlerinin ve parlamentonun yapısı değişmiş; rejim değiştirilmiş ve devlet, İslamcı-faşist bir devlete dönüşme yolunda ciddi mesafe almıştır. Bugün yapılmak istenen şey, bu dönüşümün anayasal bir değişiklikle kalıcı hale getirilmesidir. Amaçları, bu rejimi yasal güvence altına almak; bunu başaramazlarsa da Erdoğan’a bir dönem daha iktidar yolunu açarak bu fiilî durumu sürdürmektir.”

Muhalefet hareketinin “anayasa tartışmalarına ilişkin nasıl bir tutum alması gerektiği” sorusunu değerlendiren Müftüoğlu, “Kürt sorununda bir çözüm ileri sürülüyormuş gibi yapılarak” ve bu sürecin “iktidar tarafından bir fırsata çevrilmeye çalışılarak” rejimi sürdürmeye yönelik gündeme gelebilecek her tür girişime karşı durulmasının gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi, “Anayasa tartışması İslamcı rejimin ve Erdoğan’ın kalıcılaştırılma biçimidir. Buna destek arayışıdır, mesele bu kadar sadedir. Bir anayasa toplumun bütün kesimlerini bir arada tutmak için ortak ilkeler belirleme işidir. Bu iktidarda buna dair ufacık bir emare var mı? Bu ülkenin tüm insanlarını kardeşçe bir arada yaşatmaya dair bir niyeti olabilir mi o zaman bu iktidarın? Bu ortamda anayasa tartışmak saçmadır. Ancak niyetlerini afişe etmek için tartışılabilir. Bakın şöyle güzel maddelerimiz vardır diye gelecek tüm teklifler, buna dair tüm tartışmalar fuzulidir, bu netlikte tartışmak gerekir.”