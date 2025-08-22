Okul arazilerinde rant tedirginliği

Berkay SAĞOL

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bulunan Dalyan Naciye Tınaztepe İlkokulu ve Ortaca Yunusemre Anadolu Lisesi depremde dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılacak. Özellikle Dalyan Naciye Tınaztepe İlkokulu velileri okulun yıkılmasını değil güçlendirilmesini istiyor.

Özellikle 288 öğrencisi olan Dalyan Naciye Tınaztepe İlkokulu alanının bulunduğu konum itibariyle ranta açılabileceği belirtiliyor. Ayrıca Dalyan bölgesinde başka ilkokul olmamasından dolayı çocuklar ilçedeki başka bir okula gönderilecek ve o okulda ikili eğitim sistemine geçilecek.

Okulun, Pamukkale Üniversitesi tarafından yapılan analizler sonucu taban suyu yükseldiği gerekçesiyle yıkımı planlanıyor. Öğrenci velileri ise, “Taban suyu sadece okulda mı yükseldi, okulun yanındaki otellerde de tehlike yok mu” diye soruyor.

Öğrenci velileri tarafından yapılan açıklamada, “Pamukkale Üniversitesi’nin belirttiği üzere zeminde su bulunması nedeni ile tehlike arz ettiği bildirilen okulumuzda yüzlerce çocuğumuz eğitim görüyor. Bu anlamda, bu tehlike sadece okulumuz için olup, sağındaki lüks otel, sol tarafındaki restoran, kafe ve konutlar için değil mi? Aynı şerit üzerinde Ortaca Belediyesi’ne ait olan 3 işletme ve sağlık ocağı için tehlike arz etmiyor mu?

Yüzlerce çocuğun okullarından ve düzenlerinden yoksun bırakılarak başka okullara gönderilmelerini istemiyoruz. Dalyan gibi dünyaca tanınan bir turizm merkezinde ilkokul bulunmaması, bölgemiz için bir uluslararası ayıp değil mi? Çocuklarımızı kış aylarında servis veya başka araçlarla okula göndermek yerine mevcut okulumuzun deprem güçlendirmesi ve zemin dolgusu işlemlerinden geçirilmesini istiyoruz” denildi.

Açıklamada, “Çocuklarımızın mevcut okullarında beslenme veya ulaşım sorunları yok. Başka okullara gönderildiklerinde her ailenin maddi durumunun uygun olmadığını bilmenizi isteriz. Çocuklarımızı Dalyan dışında bulunan okullara yollamak istemiyoruz. Bu yöntem hem çocuklarımızın hem de aile hayatımızın düzenini derinden etkileyecek. Ayrıca 2025 - 2026 eğitim öğretim yılı başlamasına 1 aydan daha az bir zaman kaldığında bu durumun dile getirilmesi çocuklarımızın ve ailelerimizin psikolojisini bozdu” ifadelerine yer verildi.

RANT KAYGISI VAR

Eğitim Sen Muğla Şube Başkanı Nilüfer Enginsu, okulu yaptıran hayırseverin alanın eğitim kurumu olarak kullanılması şartını hatırlattı. Enginsu, “Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü o alana tekrar eğitim kurumu yapılacak diyor ama biz bu durumu hem Muğla’da hem Türkiye’nin başka yerlerinde gördük, sadece ‘Eğitim kurumu yapılacak’ denmesi bizim için yeterli değil. Şu anda Dalyan’da başka bir ilkokul yokken oraya uygulama oteli yapmayı düşünüyorlar. Bölgede ilkokula ihtiyaç varken hemen o binayı yıkıp yerine rant kapısı oluşturulmasının önünün açılacağı anlamına geliyor. Yıllar içinde ‘yeterli öğrenci yok’ denilerek o bina tamamen otel olabilir. O yüzden rant kaygımız var” dedi.

Alana tekrar ilkokul yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Enginsu, şunları dile getirdi: “Çocukların güvenli ve evlerine en yakın bölgede eğitim alması en temel haklarından biri. Öğrenci velilerinin de bu talebi çok haklı. Bakanlık ranta açılmayacak dese bile okul tam sahilde olduğu için ranta açılabilecek bir bölge. Biz oraya ilkokul yapılması konusunda takipçi olacağız. Okulun yıkılmadan önce inşaat sürecinin planlamasının yapılması ve okul inşaatına hızlı bir şekilde başlatılmasını istiyoruz. Datça’da biz bunu yaşadık. Yıllar önce okul yıkıldı, yenisi hâlâ açılmadı. Kentlerin değerleri bu şekilde yok edilmemeli.”